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Нардеп Шахов потребовал отстранить от должности руководство Луганской области

Нардеп Шахов потребовал отстранить от должности руководство Луганской области

Народный депутат "Нашего Края" Сергей Шахов потребовал отменить противоправное решение ЦИК (от 08.08.2020р. №161) о невозможности проведения выборов в отдельных ОТГ Луганской и Донецкой областей и отстранить от должности руководство Луганской области.

Об этом парламентарий заявил с трибуны ВР во вторник, 25 августа.

"Несмотря на официальное декларирование мира и прекращения огня на Донбассе, губернатор Луганщины констатирует войну. Более того, прикрываясь этой войной, он инициировал отмену выборов в ключевых городах области. То бишь, лишил жителей Луганщины конституционного права избирать себе власть. Тех самых украинцев, которые успешно проголосовали на выборах 2015 и 2019 годов, без эксцессов или нарушений", - отметил Сергей Шахов.

Депутат добавил, что отмена местных выборов является ничем иным, как попыткой узурпации власти губернатором Луганской области Сергеем Гайдаем.

"Это тот самый губернатор, который так красноречиво рассказывает о большом ремонте дорог в Луганской области, а сам тем временем летает на вертолете, потому что проехать не может. Кстати, для передвижения губернатора воздушным путем угроз не возникает, они только для волеизъявления", - заявил он.

По словам Шахова, Луганская область под руководством Гайдая утопает в беззаконии и коррупции.

"Месяц назад сотни луганчан пострадали от большого огня, разгоревшегося из-за халатности чиновников, но до сих пор никто не наказан. Хищение бюджетных средств, злоупотребление властью, крышевание контрабанды и проституции. Им этого мало. Теперь захотели узурпировать власть и назначили себя князьями", - подытожил нардеп Сергей Шахов.

Автор: 

Шахов Сергей (110) Луганская область (6491)


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Топ комментарии
+12
Шахов, иди нах...
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25.08.2020 14:18
+9
о вылезла подстилка Кремлядск дал куманду тяв тяв...
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25.08.2020 14:15
+7
Выборы будут.Щас не время.Время сажать предателей.
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25.08.2020 14:34
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о вылезла подстилка Кремлядск дал куманду тяв тяв...
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25.08.2020 14:15 Ответить
шахов-крупнейшая ГНИДА и ОРГАНИЗАТОР ПОДКУПА избирателей в Лисичанске,завалив пенсионеров сахаром ,наобещав кучу благ-добился у ватных избирателей избрания депутатом в ВР--Сухова,который насрал же на этих избирателей---до сих пор ,после избрания депутатом, ни разу ни встретился с ватным избирателем и теперь,когда в Лисичанске-военно гражданская администрация ,начала решать вопросы жизнедеятельности города--этот индюк вспомнил,что надо что-то делать,пошел в ЖОПУ ,ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ !!!!!!!!
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25.08.2020 16:06 Ответить
Шахов, иди нах...
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25.08.2020 14:18 Ответить
Выборы будут.Щас не время.Время сажать предателей.
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25.08.2020 14:34 Ответить
В том числе и Шахова.
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25.08.2020 14:44 Ответить
Это то куршавельское что что завезло заразу в Украину, а до этого рассказывало что вирус выдумка.. И именно то , что неоднократно попадался в переписки с полуголыми девицами во время " работы" в Раде, или тот на которого грозили завести уголовное дело за подкуп избирателей в Луганской области.. И это чмо еще чирикает да он уж лет 15 лишних на свободе гуляет.
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25.08.2020 14:45 Ответить
недоумок"де путат" і досі не знає що в Україні ґубіґнаторів нема
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25.08.2020 14:56 Ответить
Так его выберут и он будет губернатором в палате №6.
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25.08.2020 15:09 Ответить
шахов-крупнейшая ГНИДА и ОРГАНИЗАТОР ПОДКУПА избирателей в Лисичанске,завалив пенсионеров сахаром ,наобещав кучу благ-добился у ватных избирателей избрания депутатом в ВР--Сухова,который насрал же на этих избирателей---до сих пор ,после избрания депутатом, ни разу ни встретился с ватным избирателем и теперь,когда в Лисичанске-военно гражданская администрация ,начала решать вопросы жизнедеятельности города--этот индюк вспомнил,что надо что-то делать,пошел в ЖОПУ ,ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ !!!!!!!!
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25.08.2020 16:07 Ответить
Бла, бла, бла........хочу быть губернатором ватников.
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25.08.2020 17:45 Ответить
Шахов гонит на Гайдая.., значит тот на своём месте!!!! Реванш не пройдёт!!!!
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25.08.2020 18:22 Ответить
Приєднуюсь до коментарів земляків. "Гниду Шахова гетьз ВР"
А своїх земляків хочу попросити "Люди не голосуйте за ГНИДУ Шахова а цукор з нього беріть -заберіть у цієї гниди те що він у Вас вкрав, хоч трохи Беріть цукор ,знімайте непомітно це на відео, а ьпотів в Надсилайте в ДБР. Ну хоч так. Але не продавайте совість за цукор. Серед людей є і більш гідні люди які можуть стати вашими депутатами. Гнид треба наказувати" Слава Україні! Гнид в камери.
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26.08.2020 09:48 Ответить
 
 