Нардеп Шахов потребовал отстранить от должности руководство Луганской области

Народный депутат "Нашего Края" Сергей Шахов потребовал отменить противоправное решение ЦИК (от 08.08.2020р. №161) о невозможности проведения выборов в отдельных ОТГ Луганской и Донецкой областей и отстранить от должности руководство Луганской области.

Об этом парламентарий заявил с трибуны ВР во вторник, 25 августа.

"Несмотря на официальное декларирование мира и прекращения огня на Донбассе, губернатор Луганщины констатирует войну. Более того, прикрываясь этой войной, он инициировал отмену выборов в ключевых городах области. То бишь, лишил жителей Луганщины конституционного права избирать себе власть. Тех самых украинцев, которые успешно проголосовали на выборах 2015 и 2019 годов, без эксцессов или нарушений", - отметил Сергей Шахов.

Депутат добавил, что отмена местных выборов является ничем иным, как попыткой узурпации власти губернатором Луганской области Сергеем Гайдаем.

"Это тот самый губернатор, который так красноречиво рассказывает о большом ремонте дорог в Луганской области, а сам тем временем летает на вертолете, потому что проехать не может. Кстати, для передвижения губернатора воздушным путем угроз не возникает, они только для волеизъявления", - заявил он.

По словам Шахова, Луганская область под руководством Гайдая утопает в беззаконии и коррупции.

"Месяц назад сотни луганчан пострадали от большого огня, разгоревшегося из-за халатности чиновников, но до сих пор никто не наказан. Хищение бюджетных средств, злоупотребление властью, крышевание контрабанды и проституции. Им этого мало. Теперь захотели узурпировать власть и назначили себя князьями", - подытожил нардеп Сергей Шахов.