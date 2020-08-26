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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 77 дітей і 91 медпрацівника, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 77 дітей і 91 медпрацівника, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 467 осіб із COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 670 осіб, з них 77 дітей та 91 медпрацівник. Було госпіталізовано 467 осіб. Зафіксовані 36 летальних випадків. Одужали 584 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 110 085 осіб, з них 7 439 дітей і 10 705 медпрацівників. Всього одужали 53 454 пацієнти. 2 354 випадки летальних. За минулу добу всього були проведено 33 222 тести, з них 15 800 методом ПЛР і 17 422 методом ІФА", - розповів Степанов.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

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Вас всех посадить надо , врачей уничтожаете
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26.08.2020 09:27 Відповісти
Зеленський, де засоби захисту для лікарів? Чи це така задумка? Залишити Україну без медиків.
Швидкого одужання молечі і лікарям.
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26.08.2020 09:45 Відповісти
 
 