За добу COVID-19 виявили у 77 дітей і 91 медпрацівника, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 467 осіб із COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 670 осіб, з них 77 дітей та 91 медпрацівник. Було госпіталізовано 467 осіб. Зафіксовані 36 летальних випадків. Одужали 584 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 110 085 осіб, з них 7 439 дітей і 10 705 медпрацівників. Всього одужали 53 454 пацієнти. 2 354 випадки летальних. За минулу добу всього були проведено 33 222 тести, з них 15 800 методом ПЛР і 17 422 методом ІФА", - розповів Степанов.

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