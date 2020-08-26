За сутки COVID-19 выявили у 77 детей и 91 медработника, - Степанов
За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 467 человек с COVID-19.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 670 человек, из них 77 детей и 91 медработник. Были госпитализированы 467 человек. Зафиксированы 36 летальных случаев. Выздоровели 584 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 110 085 человек, из них 7 439 детей и 10 705 медработников. Всего выздоровели 53 454 пациента. 2 354 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 33 222 теста, из них 15 800 методом ПЦР и 17 422 методом ИФА", - рассказал Степанов.
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