За сутки COVID-19 выявили у 77 детей и 91 медработника, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 467 человек с COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 670 человек, из них 77 детей и 91 медработник. Были госпитализированы 467 человек. Зафиксированы 36 летальных случаев. Выздоровели 584 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 110 085 человек, из них 7 439 детей и 10 705 медработников. Всего выздоровели 53 454 пациента. 2 354 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 33 222 теста, из них 15 800 методом ПЦР и 17 422 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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