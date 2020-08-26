Розробник "Новачка" сумнівається, що Навального отруїли цією речовиною

Російського опозиціонера Олексія Навального навряд чи отруїли речовиною "Новачок", від якої раніше в Солсбері постраждали колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Про це заявив ВВС колишній співробітник Державного НДІ органічної хімії і технології Віл Мірзаянов, який брав участь у розробці отруйної речовини "Новачок", інформує Цензор.НЕТ.

"Судячи з повідомлень з Омська, у Навального були відсутні перші ознаки отруєння "Новачком" - це погіршення зору, звуження зіниць, м'язові конвульсії, - заявив хімік.

"Поки я взагалі не можу сказати, чи був він отруєний фосфорорганічною хімічною речовиною, або йдеться про зовсім інший склад", - додав він.

Мірзаянов пояснив, що в основі "Новачка" лежить зв'язок фосфору й азоту, а всі інші отруйні речовини такого зв'язку не мають.

За його словами, визначити, якою саме речовиною отруїли політика, нескладно. "Вам необхідно мати доступ до потужного масспектрометра з високою роздільною здатністю, в "бібліотеці" якого є спектри всіх відомих сьогодні сполук. Узята проба порівнюється з уже відомими, і комп'ютер вказує на спектр речовини з 96% ймовірністю. Тобто помилки тут бути не може", - сказав експерт.

Хімік вважає, що озвучений німецькими лікарями діагноз нагадує наслідки отруєння пестицидами, але допускає, що насправді може йтися про компоненти бінарної зброї.

Мірзаянов припускає, що у випадку з російським опозиціонером могли бути використані й інші отруйні сполуки. За його словами, в ДСНДОХТ займалися великою кількістю препаратів, і існують сполуки, про які досі ніхто не знає.