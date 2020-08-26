Розробник "Новачка" сумнівається, що Навального отруїли цією речовиною
Російського опозиціонера Олексія Навального навряд чи отруїли речовиною "Новачок", від якої раніше в Солсбері постраждали колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Про це заявив ВВС колишній співробітник Державного НДІ органічної хімії і технології Віл Мірзаянов, який брав участь у розробці отруйної речовини "Новачок", інформує Цензор.НЕТ.
"Судячи з повідомлень з Омська, у Навального були відсутні перші ознаки отруєння "Новачком" - це погіршення зору, звуження зіниць, м'язові конвульсії, - заявив хімік.
"Поки я взагалі не можу сказати, чи був він отруєний фосфорорганічною хімічною речовиною, або йдеться про зовсім інший склад", - додав він.
Мірзаянов пояснив, що в основі "Новачка" лежить зв'язок фосфору й азоту, а всі інші отруйні речовини такого зв'язку не мають.
За його словами, визначити, якою саме речовиною отруїли політика, нескладно. "Вам необхідно мати доступ до потужного масспектрометра з високою роздільною здатністю, в "бібліотеці" якого є спектри всіх відомих сьогодні сполук. Узята проба порівнюється з уже відомими, і комп'ютер вказує на спектр речовини з 96% ймовірністю. Тобто помилки тут бути не може", - сказав експерт.
Хімік вважає, що озвучений німецькими лікарями діагноз нагадує наслідки отруєння пестицидами, але допускає, що насправді може йтися про компоненти бінарної зброї.
Мірзаянов припускає, що у випадку з російським опозиціонером могли бути використані й інші отруйні сполуки. За його словами, в ДСНДОХТ займалися великою кількістю препаратів, і існують сполуки, про які досі ніхто не знає.
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Значить все-таки дійсно алкоголь і наркота?
а то разработчик так прямо и скажет - ой да-да... это наш "новичок"..
Только "старичок", старичок Кабаев и точка.
Что касается отравления, то даже омским врачам сразу было ясно, что отравление ядом из семейства фосфор-органических нервно-паралитических и дали противоядие (атропин) из аптечки химзащиты от боевых ОВ. Если бы самолёт не развернулся, то до Москвы долетел холодеющий труп.
треба був інфоповод, що здатен відволікти увагу суспільства від протестів
Если это новый яд, тем более внутренняя российская разработка, то в Европе никаких спектров в библиотеке нет. Чтобы получить спектр, нужно чистое вещество прогнать через спектрометр. По этой причине на Западе нет даже спектра Новичка.
Т.е. если в бибьлиотеке нет спектра Новичка или того яда который применялся, то ничего не выйдет.
Расшифровать состав масс-спектрометром можно если у тебя есть чистое вещество. Ты его пропустил и все осколки которые ты видишь на спектре - от него и от растворителя.
Тут другое дело. У врачей нет чистого вещества. Есть кровь, лимфа и т.п. в которой десятки тысяч разных веществ в огромной концентрации (а сам яд - следовые количества).
На спектре у тебя будет "лес" из тысяч осколков. Ты не угадаешь какие именно пики соответствуют осколкам яда а какие - другим веществам, если нет библиотеки. Состав Новичка например британцы так и не воссоздали, хотя у них было гораздо больше материала и техника не хуже немецкой.
Так вот, в такой сложной матрице как плазма крови, ты следовые количества не расшифруешь, если ты не знаешь точно с чем имеешь дело.
Да, и если применить, в данной ситуации, "Новичок", умерли бы все пассажиры, а так только одно чучело, галюнов на толчке словило.
Московія славетна своїми ядами.