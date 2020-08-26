Разработчик "Новичка" сомневается, что Навального отравили этим ядом
Российского оппозиционера Алексея Навального вряд ли отравили веществом "Новичок", от которого ранее в Солсбери пострадали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Об этом заявил ВВС бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке отравляющего вещества "Новичок", информирует Цензор.НЕТ.
"Судя по сообщениям из Омска, у Навального отсутствовали первые признаки отравления "Новичком" - это ухудшение зрения, сужение зрачков, мышечные конвульсии, - заявил химик.
"Пока я вообще не могу сказать, был ли он отравлен фосфорорганическим химическим веществом или речь идет о совсем другом составе", - добавил он.
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Мирзаянов пояснил, что в основе "Новичка" лежит связь фосфора и азота, а все остальные отравляющие вещества такой связи не имеют.
По его словам, определить, каким именно веществом отравили политика, несложно. "Вам необходимо иметь доступ к мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных сегодня соединений. Взятая проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает на спектр вещества с 96% вероятностью. То есть ошибки здесь быть не может", - сказал эксперт.
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Химик считает, что озвученный немецкими врачами диагноз напоминает последствия отравления пестицидами, но допускает, что речь на самом деле может идти о компонентах бинарного оружия.
Мирзаянов не исключает, что в случае с российским оппозиционером могли быть использованы и другие отравляющие соединения. По его словам, в ГСНИИОХТ занимались большим количеством препаратов, и существуют соединения, о которых до сих пор никто не знает.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.
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Значить все-таки дійсно алкоголь і наркота?
а то разработчик так прямо и скажет - ой да-да... это наш "новичок"..
Только "старичок", старичок Кабаев и точка.
Что касается отравления, то даже омским врачам сразу было ясно, что отравление ядом из семейства фосфор-органических нервно-паралитических и дали противоядие (атропин) из аптечки химзащиты от боевых ОВ. Если бы самолёт не развернулся, то до Москвы долетел холодеющий труп.
треба був інфоповод, що здатен відволікти увагу суспільства від протестів
Если это новый яд, тем более внутренняя российская разработка, то в Европе никаких спектров в библиотеке нет. Чтобы получить спектр, нужно чистое вещество прогнать через спектрометр. По этой причине на Западе нет даже спектра Новичка.
Т.е. если в бибьлиотеке нет спектра Новичка или того яда который применялся, то ничего не выйдет.
Расшифровать состав масс-спектрометром можно если у тебя есть чистое вещество. Ты его пропустил и все осколки которые ты видишь на спектре - от него и от растворителя.
Тут другое дело. У врачей нет чистого вещества. Есть кровь, лимфа и т.п. в которой десятки тысяч разных веществ в огромной концентрации (а сам яд - следовые количества).
На спектре у тебя будет "лес" из тысяч осколков. Ты не угадаешь какие именно пики соответствуют осколкам яда а какие - другим веществам, если нет библиотеки. Состав Новичка например британцы так и не воссоздали, хотя у них было гораздо больше материала и техника не хуже немецкой.
Так вот, в такой сложной матрице как плазма крови, ты следовые количества не расшифруешь, если ты не знаешь точно с чем имеешь дело.
Да, и если применить, в данной ситуации, "Новичок", умерли бы все пассажиры, а так только одно чучело, галюнов на толчке словило.
Московія славетна своїми ядами.