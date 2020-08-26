Разработчик "Новичка" сомневается, что Навального отравили этим ядом

Российского оппозиционера Алексея Навального вряд ли отравили веществом "Новичок", от которого ранее в Солсбери пострадали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом заявил ВВС бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке отравляющего вещества "Новичок", информирует Цензор.НЕТ.

"Судя по сообщениям из Омска, у Навального отсутствовали первые признаки отравления "Новичком" - это ухудшение зрения, сужение зрачков, мышечные конвульсии, - заявил химик.

"Пока я вообще не могу сказать, был ли он отравлен фосфорорганическим химическим веществом или речь идет о совсем другом составе", - добавил он.

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Мирзаянов пояснил, что в основе "Новичка" лежит связь фосфора и азота, а все остальные отравляющие вещества такой связи не имеют.

По его словам, определить, каким именно веществом отравили политика, несложно. "Вам необходимо иметь доступ к мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных сегодня соединений. Взятая проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает на спектр вещества с 96% вероятностью. То есть ошибки здесь быть не может", - сказал эксперт.

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Химик считает, что озвученный немецкими врачами диагноз напоминает последствия отравления пестицидами, но допускает, что речь на самом деле может идти о компонентах бинарного оружия.

Мирзаянов не исключает, что в случае с российским оппозиционером могли быть использованы и другие отравляющие соединения. По его словам, в ГСНИИОХТ занимались большим количеством препаратов, и существуют соединения, о которых до сих пор никто не знает.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.