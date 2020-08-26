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Разработчик "Новичка" сомневается, что Навального отравили этим ядом

Разработчик

Российского оппозиционера Алексея Навального вряд ли отравили веществом "Новичок", от которого ранее в Солсбери пострадали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом заявил ВВС бывший сотрудник Государственного НИИ органической химии и технологии Вил Мирзаянов, участвовавший в разработке отравляющего вещества "Новичок", информирует Цензор.НЕТ.

"Судя по сообщениям из Омска, у Навального отсутствовали первые признаки отравления "Новичком" - это ухудшение зрения, сужение зрачков, мышечные конвульсии, - заявил химик.

"Пока я вообще не могу сказать, был ли он отравлен фосфорорганическим химическим веществом или речь идет о совсем другом составе", - добавил он.

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Мирзаянов пояснил, что в основе "Новичка" лежит связь фосфора и азота, а все остальные отравляющие вещества такой связи не имеют.

По его словам, определить, каким именно веществом отравили политика, несложно. "Вам необходимо иметь доступ к мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных сегодня соединений. Взятая проба сравнивается с уже известными, и компьютер указывает на спектр вещества с 96% вероятностью. То есть ошибки здесь быть не может", - сказал эксперт.

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Химик считает, что озвученный немецкими врачами диагноз напоминает последствия отравления пестицидами, но допускает, что речь на самом деле может идти о компонентах бинарного оружия.

Мирзаянов не исключает, что в случае с российским оппозиционером могли быть использованы и другие отравляющие соединения. По его словам, в ГСНИИОХТ занимались большим количеством препаратов, и существуют соединения, о которых до сих пор никто не знает.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Автор: 

отравление (1583) россия (95372) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+13
Вангую - это опять любители шпилей постарались)=
Разработчик "Новичка" сомневается, что Навального отравили этим ядом - Цензор.НЕТ 4344
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26.08.2020 12:15
+10
та звичайно, цей же разработчик так само казав і за Скрипалів, та й БУК то був не їхній.вам кацапи вірити - себе не поважати! Свинособаки!"
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26.08.2020 12:14
+7
Да, наука убийств и отравлений на России достигла больших высот. Наверно еэто единственная сфера, где лаптеногие достигли больших успехов.
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26.08.2020 12:18
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Правила форума Совет форумчан
та звичайно, цей же разработчик так само казав і за Скрипалів, та й БУК то був не їхній.вам кацапи вірити - себе не поважати! Свинособаки!"
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26.08.2020 12:14 Ответить
этих ядов целое семейство, с разными характеристиками на все случаи жизни.
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26.08.2020 12:14 Ответить
на все случаи жизни ))
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26.08.2020 13:43 Ответить
потому что рф это жопа, а руки кремля оттуда растут
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21.09.2020 11:05 Ответить
Вангую - это опять любители шпилей постарались)=
Разработчик "Новичка" сомневается, что Навального отравили этим ядом - Цензор.НЕТ 4344
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26.08.2020 12:15 Ответить
Закінчуючи тему історії ікони Георгія Переможця (Змієборця) в РПЦ прийшов до висновку, що вчорашня Московія, а сьогоднішня Росія велику увагу придає символізмам, а вони показують: що Георгій Переможець в образі Бонапарта після «Вітчизняної війни» 1812 року охороняє свою імперію, чи хазяйнує в Москві. Власов, також вважається переможцем у другій «Вітчизняній війні» вивісив свій прапор над Кремлем, який якось дістався Росії від голландського цивільного флоту. А наша Вишгородська ікона, яку в Московії назвали Володимирська стверджує, що Київська Митрополія є панівною на Росії, а не РПЦ. А сам герб Московії - двоголовий орел, походить із Стародавнього Близького Сходу. Його зображення датуються III-II тисячоліттям до нашої ери. Особливо він використовувався сельджуками, артукідами, зангідами, огузами та монголами. З XIII століття використовувався у Візантійській імперії. То ж, якщо бути послідовними і звертами на це увагу, то робимо ще один висновок - це монгольська геральдика (герб), що означає походження Московії (Росії) від Золотої Орди, бо Візантію Московія ніколи не завойовувала. Хоч тут поважають свого батька, який їх створив.
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26.08.2020 13:00 Ответить
То есть Московия это сила страшная? Да, я тоже читал что все индейцы мая и египтяне - пошли от них. И корыта летающие, ну на стенках нарисованые тоже москвичи придумали. Думаю они прародители всего живого ну как бы так.
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10.09.2020 01:13 Ответить
Упс-с-с................. нежданчик....
Значить все-таки дійсно алкоголь і наркота?
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26.08.2020 12:15 Ответить
Отруїли якимись мухоморами. У мокшів їх валом.
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26.08.2020 12:23 Ответить
Орел- соколофф, только маленький и дохлій, с торчащей сзади *вертикалью власти*
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26.08.2020 12:56 Ответить
.. с торчащей сзади...,-из под копчика?
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26.08.2020 16:15 Ответить
уж чья бы корова мычала...
а то разработчик так прямо и скажет - ой да-да... это наш "новичок"..
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26.08.2020 12:16 Ответить
Ну то же самое скажет разработчик яда на основе диоксина
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26.08.2020 12:25 Ответить
обобщим - это скажет любой разработчик (если его "разработка" участвует в преступлении)))
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26.08.2020 12:29 Ответить
Сейчас В. Мирзоянов проживает в Принстоне.
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26.08.2020 16:18 Ответить
Да, наука убийств и отравлений на России достигла больших высот. Наверно еэто единственная сфера, где лаптеногие достигли больших успехов.
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26.08.2020 12:18 Ответить
традиції Золотої Орди в іхнєм смєхє і в іхніх слєзах і пульсаціі вєн
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26.08.2020 12:25 Ответить
Дустом ??
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26.08.2020 12:19 Ответить
дихлофосом
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26.08.2020 12:26 Ответить
Да какой "новичок" ?1
Только "старичок", старичок Кабаев и точка.
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26.08.2020 12:20 Ответить
Что это за супер яд такой Новичек что он никого убить не может?
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26.08.2020 12:22 Ответить
просроченный.
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26.08.2020 12:31 Ответить
Новичёк одна из разновидностей. Этот же кардр говорит, что их было много всяких.

Что касается отравления, то даже омским врачам сразу было ясно, что отравление ядом из семейства фосфор-органических нервно-паралитических и дали противоядие (атропин) из аптечки химзащиты от боевых ОВ. Если бы самолёт не развернулся, то до Москвы долетел холодеющий труп.
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26.08.2020 12:56 Ответить
2/3 дозы твой соостадник Уася украл (для дома ,для семьи), вот и не сработало
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26.08.2020 13:02 Ответить
ми очєнь любім шпілі, шпілі-вілі...
треба був інфоповод, що здатен відволікти увагу суспільства від протестів
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26.08.2020 12:23 Ответить
Вил мирзаянов-на ворє і шапка гаріт
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26.08.2020 12:24 Ответить
ему 85
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26.08.2020 12:29 Ответить
Диоксином, теперь остаётся рожу ему ещё покоцать
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26.08.2020 12:25 Ответить
В окружении говорят что он ничего не ел а пил чай а когда он ел и пил алкаголь в последний раз и какой алкоголь Разобраться в этом деле не трудно
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26.08.2020 12:26 Ответить
Дедушка бредит. Для того чтобы масс-спектрометр распознал яд, этот яд должен быть известен ранее и его спектр должен быть в библиотеке спектров.
Если это новый яд, тем более внутренняя российская разработка, то в Европе никаких спектров в библиотеке нет. Чтобы получить спектр, нужно чистое вещество прогнать через спектрометр. По этой причине на Западе нет даже спектра Новичка.
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26.08.2020 12:33 Ответить
Ошибаешься. LC-MS-MS высокого разрешения и по фрагментам молекулы можно определиться с исходным веществом. Так сейчас структуру новых веществ и устанавливают. Только на это нужно время, а не пара дней. Потому этот разработчик "Новичка" все правильно говорит с точки зрения химии.
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26.08.2020 12:49 Ответить
Фосфорорганику он не воссоздаст молекулу по фрагментам, если ее нет в библиотеке. Дело не в разрешении а в самом принципе работы. Дедуган сам про это и говорит, читаем внимательно: "Вам необходимо иметь доступ к мощному масс-спектрометру высокого разрешения, в "библиотеке" которого находятся спектры всех известных сегодня соединений. Взятая проба сравнивается с уже известными"
Т.е. если в бибьлиотеке нет спектра Новичка или того яда который применялся, то ничего не выйдет.
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26.08.2020 12:58 Ответить
Нет. Я знаю о чем говорю. Расшифруют состав. Это дело техники и времени.
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26.08.2020 13:05 Ответить
я тоже знаю. Диплом химика.
Расшифровать состав масс-спектрометром можно если у тебя есть чистое вещество. Ты его пропустил и все осколки которые ты видишь на спектре - от него и от растворителя.
Тут другое дело. У врачей нет чистого вещества. Есть кровь, лимфа и т.п. в которой десятки тысяч разных веществ в огромной концентрации (а сам яд - следовые количества).
На спектре у тебя будет "лес" из тысяч осколков. Ты не угадаешь какие именно пики соответствуют осколкам яда а какие - другим веществам, если нет библиотеки. Состав Новичка например британцы так и не воссоздали, хотя у них было гораздо больше материала и техника не хуже немецкой.
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26.08.2020 13:12 Ответить
А я, коллега, на хромасе работал 22 года. Именно расшифровкой и занимался. В одной интересной конторе. Но нам все об этом отравлении расскажут через пару недель. Потерпим.
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26.08.2020 13:20 Ответить
Ты расшифровывал чистые соединения, не следовые количества из плазмы? Это огромная разница. Я тоже в институте Биохимии работал, а потом в частной конторе на разных хроматографах. И занимался поиском следовых количеств веществ.
Так вот, в такой сложной матрице как плазма крови, ты следовые количества не расшифруешь, если ты не знаешь точно с чем имеешь дело.
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26.08.2020 13:31 Ответить
сомневаешься?- попробуй!)))
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26.08.2020 12:35 Ответить
А що з цього приводу скаже розробник радіоактивного полонію???
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26.08.2020 12:37 Ответить
!
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26.08.2020 12:46 Ответить
Немцы назвали более 30 ядов, которыми мог отравиться Навальный. Касаемо Мирзоева, просвещу - он 25 лет уж, как американец, а в Раше, он три раза сидел в СИЗО. В США он издал книгу - пособие, по изготовлению "Новичка", уверял, что это не очень сложно.
Да, и если применить, в данной ситуации, "Новичок", умерли бы все пассажиры, а так только одно чучело, галюнов на толчке словило.
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26.08.2020 12:59 Ответить
Там в Німеччині підключать такі спетрометри, що й не снились РФ, всім цікаво , якою зброєю відстрілюють опозицію (хоч і ручну) в православнгому рейху.
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26.08.2020 12:54 Ответить
Випробовують щось інше і залякують лідерів європейських країн, мов у нас довгі руки і "новічків" достатньо.
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26.08.2020 12:54 Ответить
Справа майрановського живе!
Московія славетна своїми ядами.
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26.08.2020 13:08 Ответить
Ах ,оставьте ! Все совершенствуется и яды тоже....Да и новые подоспели. Лаборатория имени Судоплатова мух не ловит.
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26.08.2020 13:38 Ответить
кто может достучатся до мирзояна,скажите ему,что он будет уничтожен на 2338 день пыток.и тело его еще как ленина будем иследовать
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26.08.2020 16:28 Ответить
Шо за назва така у отрути нєзкріпна - Новічок? Треба було назвати - Дурачок, всіх валила б наповал штабелями.
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10.09.2020 01:23 Ответить
 
 