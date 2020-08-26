Заступник держсекретаря США Біган прибув до Києва, - посольство
Заступник держсекретаря США Стівен Біган прибув до Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство США в Україні у Твіттері.
"Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати", - зазначено в повідомленні.
Як повідомлялося в пресрелізі Держдепу, Біган з 24 по 27 серпня відвідає Литву, а потім Росію й Україну.
27 серпня Біган також вирушить до Відня для зустрічі з представниками ОБСЄ для переговорів на теми регіональної безпеки і прав людини.
25-26 серпня заступник держсекретаря США відвідав Москву.
Топ коментарі
+9 Сошедший с ума
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+9 буков
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+6 Игорь 4397
показати весь коментар26.08.2020 18:36
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Ващето Биган сначала в Роисю съездил.
Даже, если ЗЕ глаза ручками закроет и прикинется, что он в домике.
Как можно переводить бессвязный набор слов, лишенный логики и смысла?
Аби не фуйло на танках.
Теперь проститута зепредателя за грыву насаживает с перемирием. Когда через пару месяцев парашке легче будет свалить с крыма и донбасса. А зебил своим предательством сдает кацапам крым.И раковую опухоль - донбасс - управление украиной через своих террористов.
Зе проститутка - предатель уровня выше хмельницкого.
О мире говорить в таком состояние должно быть строго запрещено - кто говорит о мире, тот навлекает войну.
А не иплом щелкать, а потом в тапочках воевать.
Все должны интересоваться своим оружием, состоянием военного производства. И постоянно проверять власть и армию в готовности к нападению.
А хмель еплом щелкал. пока не нащелкал слюни у поляков на украину. Проблемы он принес заранее и ему подобные.