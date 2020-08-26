Заступник держсекретаря США Біган прибув до Києва, - посольство

Заступник держсекретаря США Стівен Біган прибув до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство США в Україні у Твіттері.

"Немає більшого прихильника України, ніж Сполучені Штати", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося в пресрелізі Держдепу, Біган з 24 по 27 серпня відвідає Литву, а потім Росію й Україну.

27 серпня Біган також вирушить до Відня для зустрічі з представниками ОБСЄ для переговорів на теми регіональної безпеки і прав людини.

25-26 серпня заступник держсекретаря США відвідав Москву.

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