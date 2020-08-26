Заместитель госсекретаря США Биган прибыл в Киев, - посольство

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибыл в Киев,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство США в Украине в Твиттере.

"Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось в пресс-релизе Госдепа, Биган с 24 по 27 августа посетит Литву, а затем в Россию и Украину.

27 августа Биган также отправится в Вену для встречи с представителями ОБСЕ для переговоров по темам региональной безопасности и прав человека.

25-26 августа замгоссекретаря США посетил Москву.

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