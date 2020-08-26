Заместитель госсекретаря США Биган прибыл в Киев, - посольство
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибыл в Киев,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство США в Украине в Твиттере.
"Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - отмечено в сообщении.
Как сообщалось в пресс-релизе Госдепа, Биган с 24 по 27 августа посетит Литву, а затем в Россию и Украину.
27 августа Биган также отправится в Вену для встречи с представителями ОБСЕ для переговоров по темам региональной безопасности и прав человека.
25-26 августа замгоссекретаря США посетил Москву.
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+9 Сошедший с ума
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Ващето Биган сначала в Роисю съездил.
Даже, если ЗЕ глаза ручками закроет и прикинется, что он в домике.
Как можно переводить бессвязный набор слов, лишенный логики и смысла?
Аби не фуйло на танках.
Теперь проститута зепредателя за грыву насаживает с перемирием. Когда через пару месяцев парашке легче будет свалить с крыма и донбасса. А зебил своим предательством сдает кацапам крым.И раковую опухоль - донбасс - управление украиной через своих террористов.
Зе проститутка - предатель уровня выше хмельницкого.
О мире говорить в таком состояние должно быть строго запрещено - кто говорит о мире, тот навлекает войну.
А не иплом щелкать, а потом в тапочках воевать.
Все должны интересоваться своим оружием, состоянием военного производства. И постоянно проверять власть и армию в готовности к нападению.
А хмель еплом щелкал. пока не нащелкал слюни у поляков на украину. Проблемы он принес заранее и ему подобные.