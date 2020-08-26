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Заместитель госсекретаря США Биган прибыл в Киев, - посольство

Заместитель госсекретаря США Биган прибыл в Киев, - посольство

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибыл в Киев,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство США в Украине в Твиттере.

"Нет большего сторонника Украины, чем Соединенные Штаты", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось в пресс-релизе Госдепа, Биган с 24 по 27 августа посетит Литву, а затем в Россию и Украину.

27 августа Биган также отправится в Вену для встречи с представителями ОБСЕ для переговоров по темам региональной безопасности и прав человека.

25-26 августа замгоссекретаря США посетил Москву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального

Автор: 

США (26422) Биган Стивен (13)


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Топ комментарии
+9
Вот почему ишак в Днепр свалил обоссался за то что пороть будут
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26.08.2020 18:32
+9
Єрмак мабуть залишиться спати в Макдональдсі.
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26.08.2020 18:40
+6
Не завидую бубачкину переводчику.
Как можно переводить бессвязный набор слов, лишенный логики и смысла?
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26.08.2020 18:36
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путло в чулане волосы на жопе рвёт ?
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26.08.2020 18:29 Ответить
Как сообщалось в пресс-релизе Госдепа, Биган с 24 по 27 августа посетит Литву, а затем в Россию и Украину.

Ващето Биган сначала в Роисю съездил.
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26.08.2020 18:37 Ответить
Навпаки! При попередньому президенті якийсь заступник Голови Держдепу США їздив у бананові республіки типу Зімбабве. В Україну візити здійснював Голова Держдепу, що підкреслювалося високий статус довіри. Скажіть чесно, хто до візиту в Україну чув прізвище цього безумовно достойного мужа? Просто Зєлі показують його рівень.
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26.08.2020 18:48 Ответить
100%
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26.08.2020 23:37 Ответить
Путло это кто?
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26.08.2020 23:35 Ответить
Символічно - Нагіб приїхав!
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26.08.2020 18:32 Ответить
Монике не отбрехаться типа «это бред « ,возьмут за ж…,и из-за Каломойши и за путлеровмких «вагнеровцев «
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26.08.2020 18:38 Ответить
А татаромордву в кремле хвалил и обещал снять санкции ,рашкотварь?
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26.08.2020 19:12 Ответить
Ты не ошибся часом?
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26.08.2020 19:15 Ответить
Если ошибся ,то извинюсь принародно,время покажет...
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26.08.2020 19:33 Ответить
Ты вообще адекватный? Ты нахуа мне это пишешь? Или это у тебя такой метод пощения в начале комментариев к теме?
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26.08.2020 19:47 Ответить
Вот почему ишак в Днепр свалил обоссался за то что пороть будут
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26.08.2020 18:32 Ответить
Так пороть все равно будут.
Даже, если ЗЕ глаза ручками закроет и прикинется, что он в домике.
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26.08.2020 18:39 Ответить
вiслюк оманский побежало искать гиперпамперс...
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26.08.2020 18:35 Ответить
Не завидую бубачкину переводчику.
Как можно переводить бессвязный набор слов, лишенный логики и смысла?
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26.08.2020 18:36 Ответить
Московитам вже дав.
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26.08.2020 18:39 Ответить
Поради.
Аби не фуйло на танках.
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26.08.2020 18:40 Ответить
И это неплохо,мордвин-чебураха, я вообще за временное введение(лет на 10) полностью американского кабмина и судейского корпуса
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26.08.2020 19:18 Ответить
Бібіган приїхав, а ЗЕбобік втік.
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26.08.2020 18:38 Ответить
Видно Біган зустрінеться лише з Бігусом.
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26.08.2020 19:56 Ответить
Єрмак мабуть залишиться спати в Макдональдсі.
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26.08.2020 18:40 Ответить
Гыыы
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26.08.2020 18:42 Ответить
Ъло готовится к приходу байдена - быстро обнулился на пеньках.
Теперь проститута зепредателя за грыву насаживает с перемирием. Когда через пару месяцев парашке легче будет свалить с крыма и донбасса. А зебил своим предательством сдает кацапам крым.И раковую опухоль - донбасс - управление украиной через своих террористов.
Зе проститутка - предатель уровня выше хмельницкого.
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26.08.2020 18:46 Ответить
А чё сразу Хмельницкий? У того было с одной стороны - поляки, с другой - кацапы. Совершенно одинаковые на тот момент ********, только поляки на непонятном языке базарили и крестились наоборот. Вот он и решил, что если кацапы крестятся правильно и относительно понятно бебекают, то с ними будет проще договориться.
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26.08.2020 18:56 Ответить
Нужно постоянно жить в ожидании войны. Как в спарте.
О мире говорить в таком состояние должно быть строго запрещено - кто говорит о мире, тот навлекает войну.

А не иплом щелкать, а потом в тапочках воевать.
Все должны интересоваться своим оружием, состоянием военного производства. И постоянно проверять власть и армию в готовности к нападению.

А хмель еплом щелкал. пока не нащелкал слюни у поляков на украину. Проблемы он принес заранее и ему подобные.
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26.08.2020 19:11 Ответить
Непонятном язикє? Українська шляхта прекрасно володіла і польською. Окрім латині і церковномосковської.
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26.08.2020 22:14 Ответить
Уходящая администрация Трампа нанесла РАБссии колосальный урон не только для ГрязьПрома и прчих Южно-Северных потоков. Сегодня РАБссию кинула Болгария по газу.
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26.08.2020 18:58 Ответить
Смирись , Администрация Трампа остаеться .
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26.08.2020 20:11 Ответить
Та хрен там) погонят ссаными тряпками.
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26.08.2020 23:39 Ответить
"Уходящая..." - не фантазируйте. Никто не позволит больше никаких чернож*пых бунтов и "народных республик". Перестреляют нахрен.
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27.08.2020 00:42 Ответить
РАБссии пора спеть песню Высоцкого про Нечисть...КГБшную Многоходовочную...
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26.08.2020 19:01 Ответить
 
 