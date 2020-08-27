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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 65 дітей та 137 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 65 дітей та 137 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 112 059 осіб. З них 7504 дитини, а також 10 842 медпрацівники.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 1974 особи. З них 65 дітей, а також 137 медичних працівників. Госпіталізовано 453 особи. Зафіксовано 49 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.

Водночас побороли коронавірус за минулу добу 763 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні захворіли 112 059 осіб. З них 7504 дитини, а також 10 842 медпрацівники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

діти (5045) карантин (18172) МОЗ (5390) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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137 медработников

Одужання малечі і лікарям.
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27.08.2020 09:29 Відповісти
стіпанов- п-і-з-д-о-б-о-л.
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27.08.2020 09:46 Відповісти
 
 