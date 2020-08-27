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За добу COVID-19 виявили у 65 дітей та 137 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 112 059 осіб. З них 7504 дитини, а також 10 842 медпрацівники.
Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 1974 особи. З них 65 дітей, а також 137 медичних працівників. Госпіталізовано 453 особи. Зафіксовано 49 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.
Водночас побороли коронавірус за минулу добу 763 пацієнти.
За весь час пандемії в Україні захворіли 112 059 осіб. З них 7504 дитини, а також 10 842 медпрацівники.
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