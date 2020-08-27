За сутки COVID-19 выявили у 65 детей и 137 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 112 059 человек. Из них 7 504 ребенка, а также 10 842 медработника.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 974 человека. Из них 65 детей, а также 137 медицинских работников. Были госпитализированы 453 человека. Зафиксированы 49 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

В то же время побороли коронавирус за минувшие сутки 763 пациента.

За все время пандемии в Украине заболели 112 059 человек. Из них 7 504 ребенка, а также 10 842 медработника.

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