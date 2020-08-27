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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 65 детей и 137 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 65 детей и 137 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 112 059 человек. Из них 7 504 ребенка, а также 10 842 медработника.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 974 человека. Из них 65 детей, а также 137 медицинских работников. Были госпитализированы 453 человека. Зафиксированы 49 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

В то же время побороли коронавирус за минувшие сутки 763 пациента.

За все время пандемии в Украине заболели 112 059 человек. Из них 7 504 ребенка, а также 10 842 медработника.

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Автор: 

дети (6473) карантин (16729) Минздрав (4899) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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137 медработников

Одужання малечі і лікарям.
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27.08.2020 09:29 Ответить
стіпанов- п-і-з-д-о-б-о-л.
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27.08.2020 09:46 Ответить
 
 