Жительница Полтавщины заявила в полицию об изнасиловании детьми ее 4-летней дочери

В Полтавской области полиция начала расследование в связи с заявлением матери о возможном изнасиловании двумя малолетними мальчиками ее 4-летней дочери.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25 августа в Новосанжарское отделение полиции поступило сообщение от женщины о возможном изнасиловании ее малолетней дочери двумя мальчиками из семьи знакомых.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В полиции УНИАН сообщили, что к совершению преступления могут быть причастны мальчики в возрасте 10-11 лет. Они из многодетной семьи.

Сейчас проводится экспертиза состояния здоровья девочки.

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