Жительница Полтавщины заявила в полицию об изнасиловании детьми ее 4-летней дочери
В Полтавской области полиция начала расследование в связи с заявлением матери о возможном изнасиловании двумя малолетними мальчиками ее 4-летней дочери.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 25 августа в Новосанжарское отделение полиции поступило сообщение от женщины о возможном изнасиловании ее малолетней дочери двумя мальчиками из семьи знакомых.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В полиции УНИАН сообщили, что к совершению преступления могут быть причастны мальчики в возрасте 10-11 лет. Они из многодетной семьи.
Сейчас проводится экспертиза состояния здоровья девочки.
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можно было бы подозревать бабло, если бы на мужика какого то написала бы..
Экспертиза покажет. Может то ее хахоль изнасиловал ребенка, а теперь что бы замести следы решили придумать сказку!
youtube.com/watch?v=Czx-OIyrQwQ
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html