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Жительница Полтавщины заявила в полицию об изнасиловании детьми ее 4-летней дочери

Жительница Полтавщины заявила в полицию об изнасиловании детьми ее 4-летней дочери

В Полтавской области полиция начала расследование в связи с заявлением матери о возможном изнасиловании двумя малолетними мальчиками ее 4-летней дочери.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25 августа в Новосанжарское отделение полиции поступило сообщение от женщины о возможном изнасиловании ее малолетней дочери двумя мальчиками из семьи знакомых.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В полиции УНИАН сообщили, что к совершению преступления могут быть причастны мальчики в возрасте 10-11 лет. Они из многодетной семьи.

Сейчас проводится экспертиза состояния здоровья девочки.

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дети (6472) изнасилование (916) Нацполиция (16427) Полтавская область (1145)


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Топ комментарии
+5
Могу сказать, что даже не теоретически.
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26.08.2020 17:40
+3
Таки да,многодетная семья,бабки типа есть чуток...иногда...
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26.08.2020 17:26
+3
У малолетних мальчиков нет такой способности . Может они старше ?
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26.08.2020 17:26
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26.08.2020 17:15 Ответить
Мутняк какой то. Решила на бабло подоить?
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26.08.2020 17:21 Ответить
как раз реально..
можно было бы подозревать бабло, если бы на мужика какого то написала бы..
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26.08.2020 17:23 Ответить
Написала криво потому что тупая. Знала бы как тогда написала бы правильно.
Экспертиза покажет. Может то ее хахоль изнасиловал ребенка, а теперь что бы замести следы решили придумать сказку!
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26.08.2020 17:26 Ответить
Таки да,многодетная семья,бабки типа есть чуток...иногда...
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26.08.2020 17:26 Ответить
Вы читали не внимательно. только 1 с многодетной.
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26.08.2020 17:27 Ответить
Да не,по тексту-"...10-11лет.Они из многодетной семьи."
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26.08.2020 17:32 Ответить
а точно Это я не внимательно читал. Они, а я прочитал "один"...
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26.08.2020 17:33 Ответить
У малолетних мальчиков нет такой способности . Может они старше ?
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26.08.2020 17:26 Ответить
В 11 лет теоретически уже возможно половое созревание в неокторых случаях- как у девочек, так и у мальчиков.
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26.08.2020 17:29 Ответить
Могу сказать, что даже не теоретически.
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26.08.2020 17:40 Ответить
Да, вас сябров ***** сделал созревшими - затащил в петуший угол (Таежный союз) и там отмудохал вас всех в срандель. И вы теперь ссыте даже постоять за свободу остатков своей Родины, проданной в *****стан.
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26.08.2020 18:52 Ответить
Так не обов'язково статевий акт в дорослому розумінні.
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26.08.2020 17:55 Ответить
Ні. Санкція с. 152 КК передбачає відповідальність саме за статеві зносини із застосуванням насильства.
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26.08.2020 18:18 Ответить
Не заперечую. Ця стаття застосовується, коли вони і рукою порвали їй дівочу пліву. По факту - це ті самі статеві відносини.
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26.08.2020 18:23 Ответить
не обязательно участие члена, это могут быть - палки, бутылки, руки, игрушки.. если женщина заявила. возможно у ребенка кровотечение, надрывы и тд..
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26.08.2020 18:38 Ответить
сразу видно что вы никогда мальчиком не были
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27.08.2020 07:11 Ответить
Ну якщо хлопцям дійсно 10-11 років, то вони не є суб'єктми злочину за ст. 152 КК. Адже до крим.відповідальності можна притягнути лише з 14 років. Якщо це дійсно правда (в чому в мене великі сумніви щодо 10 річного) то на жаль, можливо лише компенсувати моральну і матеріальну шкоду батьками.
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26.08.2020 18:16 Ответить
могли раздеть и поиздеваться над ребенком всякими палками и тд, пусть разбираются..
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26.08.2020 18:35 Ответить
Изнасиловали цыгане
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26.08.2020 18:41 Ответить
У мамы не все дома. Дети играли в больницу, к доктору пришли на приём, доктор осмотрел пациента, померял температуру веточкой. Ага дети 4х лет изнасиловали друг друга! Сц*ко, ведь были же люди как люди, как пришел Зеленский, мозги у людей выгорают напрочь.
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26.08.2020 18:47 Ответить
Тебе , фантазер, тоже нужно в больничку. И с какого перепугу ты приплел сюда Зеленского...
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26.08.2020 19:58 Ответить
Он не фантазер - он параноик!
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26.08.2020 21:20 Ответить
я вижу сплошь детские психологи собрались
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27.08.2020 18:27 Ответить
Да это я по Райкину... смягчила "Грубо говоря...мягко выражаясь..."
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28.08.2020 00:07 Ответить
Он прав в том, что народу обращают внимание не на глобальные проблемы страны, а на всякую внутреннюю муть,отвлекают внимание
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27.08.2020 07:16 Ответить
ЗЕвирус косит не только взрослых, но и детей
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27.08.2020 08:21 Ответить
Иудоглобализация это сатанизация.
youtube.com/watch?v=Czx-OIyrQwQ
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26.08.2020 20:56 Ответить
Вспомним как либерастическая соросятина и пинучатина ликвидировала комиссию по морали и как дебилы за это голосовали.
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
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26.08.2020 21:06 Ответить
Можно сказать что они молодые педофилы и на зону их, а можно применять традиционную юридическую установку,взгляд, процедуру, что дети до 14 лет не понимают вообще ничего в сексуальном плане что там происходит с ними. Вероятно дети выясняли чем отличаются мальчики от девочек, а тут это увидели озабоченные взрослые, не имеющие постоянных партнеров, и понеслось..
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27.08.2020 07:33 Ответить
 
 