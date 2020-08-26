Мешканка Полтавщини заявила в поліцію про зґвалтування дітьми її 4-річної доньки
У Полтавській області поліція почала розслідування у зв'язку із заявою матері про можливе зґвалтування двома малолітніми хлопчиками її 4-річної дочки.
Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 25 серпня в Новосанжарське відділення поліції надійшло повідомлення від жінки про можливе зґвалтування її малолітньої доньки двома хлопчиками з сім'ї знайомих.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років) Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлюються всі обставини події.
У поліції повідомили, що до скоєння злочину можуть бути причетні віком 10-11 років. Вони з багатодітної сім'ї.
Зараз проводиться експертиза стану здоров'я дівчинки.
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можно было бы подозревать бабло, если бы на мужика какого то написала бы..
Экспертиза покажет. Может то ее хахоль изнасиловал ребенка, а теперь что бы замести следы решили придумать сказку!
youtube.com/watch?v=Czx-OIyrQwQ
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html