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Мешканка Полтавщини заявила в поліцію про зґвалтування дітьми її 4-річної доньки

Мешканка Полтавщини заявила в поліцію про зґвалтування дітьми її 4-річної доньки

У Полтавській області поліція почала розслідування у зв'язку із заявою матері про можливе зґвалтування двома малолітніми хлопчиками її 4-річної дочки.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 25 серпня в Новосанжарське відділення поліції надійшло повідомлення від жінки про можливе зґвалтування її малолітньої доньки двома хлопчиками з сім'ї знайомих.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років) Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлюються всі обставини події.

У поліції повідомили, що до скоєння злочину можуть бути причетні віком 10-11 років. Вони з багатодітної сім'ї.

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Зараз проводиться експертиза стану здоров'я дівчинки.

Автор: 

діти (5044) зґвалтування (384) Нацполіція (15132) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+5
Могу сказать, что даже не теоретически.
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26.08.2020 17:40
+3
Таки да,многодетная семья,бабки типа есть чуток...иногда...
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26.08.2020 17:26
+3
У малолетних мальчиков нет такой способности . Может они старше ?
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26.08.2020 17:26
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26.08.2020 17:15 Відповісти
Мутняк какой то. Решила на бабло подоить?
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26.08.2020 17:21 Відповісти
как раз реально..
можно было бы подозревать бабло, если бы на мужика какого то написала бы..
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26.08.2020 17:23 Відповісти
Написала криво потому что тупая. Знала бы как тогда написала бы правильно.
Экспертиза покажет. Может то ее хахоль изнасиловал ребенка, а теперь что бы замести следы решили придумать сказку!
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26.08.2020 17:26 Відповісти
Таки да,многодетная семья,бабки типа есть чуток...иногда...
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26.08.2020 17:26 Відповісти
Вы читали не внимательно. только 1 с многодетной.
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26.08.2020 17:27 Відповісти
Да не,по тексту-"...10-11лет.Они из многодетной семьи."
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26.08.2020 17:32 Відповісти
а точно Это я не внимательно читал. Они, а я прочитал "один"...
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26.08.2020 17:33 Відповісти
У малолетних мальчиков нет такой способности . Может они старше ?
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26.08.2020 17:26 Відповісти
В 11 лет теоретически уже возможно половое созревание в неокторых случаях- как у девочек, так и у мальчиков.
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26.08.2020 17:29 Відповісти
Могу сказать, что даже не теоретически.
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26.08.2020 17:40 Відповісти
Да, вас сябров ***** сделал созревшими - затащил в петуший угол (Таежный союз) и там отмудохал вас всех в срандель. И вы теперь ссыте даже постоять за свободу остатков своей Родины, проданной в *****стан.
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26.08.2020 18:52 Відповісти
Так не обов'язково статевий акт в дорослому розумінні.
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26.08.2020 17:55 Відповісти
Ні. Санкція с. 152 КК передбачає відповідальність саме за статеві зносини із застосуванням насильства.
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26.08.2020 18:18 Відповісти
Не заперечую. Ця стаття застосовується, коли вони і рукою порвали їй дівочу пліву. По факту - це ті самі статеві відносини.
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26.08.2020 18:23 Відповісти
не обязательно участие члена, это могут быть - палки, бутылки, руки, игрушки.. если женщина заявила. возможно у ребенка кровотечение, надрывы и тд..
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26.08.2020 18:38 Відповісти
сразу видно что вы никогда мальчиком не были
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27.08.2020 07:11 Відповісти
Ну якщо хлопцям дійсно 10-11 років, то вони не є суб'єктми злочину за ст. 152 КК. Адже до крим.відповідальності можна притягнути лише з 14 років. Якщо це дійсно правда (в чому в мене великі сумніви щодо 10 річного) то на жаль, можливо лише компенсувати моральну і матеріальну шкоду батьками.
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26.08.2020 18:16 Відповісти
могли раздеть и поиздеваться над ребенком всякими палками и тд, пусть разбираются..
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26.08.2020 18:35 Відповісти
Изнасиловали цыгане
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26.08.2020 18:41 Відповісти
У мамы не все дома. Дети играли в больницу, к доктору пришли на приём, доктор осмотрел пациента, померял температуру веточкой. Ага дети 4х лет изнасиловали друг друга! Сц*ко, ведь были же люди как люди, как пришел Зеленский, мозги у людей выгорают напрочь.
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26.08.2020 18:47 Відповісти
Тебе , фантазер, тоже нужно в больничку. И с какого перепугу ты приплел сюда Зеленского...
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26.08.2020 19:58 Відповісти
Он не фантазер - он параноик!
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26.08.2020 21:20 Відповісти
я вижу сплошь детские психологи собрались
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27.08.2020 18:27 Відповісти
Да это я по Райкину... смягчила "Грубо говоря...мягко выражаясь..."
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28.08.2020 00:07 Відповісти
Он прав в том, что народу обращают внимание не на глобальные проблемы страны, а на всякую внутреннюю муть,отвлекают внимание
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27.08.2020 07:16 Відповісти
ЗЕвирус косит не только взрослых, но и детей
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27.08.2020 08:21 Відповісти
Иудоглобализация это сатанизация.
youtube.com/watch?v=Czx-OIyrQwQ
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26.08.2020 20:56 Відповісти
Вспомним как либерастическая соросятина и пинучатина ликвидировала комиссию по морали и как дебилы за это голосовали.
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
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26.08.2020 21:06 Відповісти
Можно сказать что они молодые педофилы и на зону их, а можно применять традиционную юридическую установку,взгляд, процедуру, что дети до 14 лет не понимают вообще ничего в сексуальном плане что там происходит с ними. Вероятно дети выясняли чем отличаются мальчики от девочек, а тут это увидели озабоченные взрослые, не имеющие постоянных партнеров, и понеслось..
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27.08.2020 07:33 Відповісти
 
 