Мешканка Полтавщини заявила в поліцію про зґвалтування дітьми її 4-річної доньки

У Полтавській області поліція почала розслідування у зв'язку із заявою матері про можливе зґвалтування двома малолітніми хлопчиками її 4-річної дочки.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 25 серпня в Новосанжарське відділення поліції надійшло повідомлення від жінки про можливе зґвалтування її малолітньої доньки двома хлопчиками з сім'ї знайомих.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років) Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлюються всі обставини події.

У поліції повідомили, що до скоєння злочину можуть бути причетні віком 10-11 років. Вони з багатодітної сім'ї.

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Зараз проводиться експертиза стану здоров'я дівчинки.