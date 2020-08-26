Полиция Днепропетровщины закрыла "реабилитационные центры": более 170 человек удерживали и заставляли работать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У людей, больных алкоголизмом и наркоманией, забирали паспорта и силой удерживали в "реабилитационных центрах". Их заставляли трудиться, а заработанные ими деньги отбирали.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Правонарушители удерживали в этих "центрах" лиц с инвалидностью, пожилых людей, лиц с алкогольной и наркотической зависимостями. Участники преступной группы по заказу посторонних лиц заставляли потерпевших выполнять черновые работы в городе Днепре. При этом деньги за работу получали злоумышленники, а не пострадавшие", - сказано в сообщении.

Полицейские провели обыски в 5 таких "реабилитационных центрах". Задержали 9 организаторов "реабилитации". Им собираются сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми), и тогда им будет грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

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Во время обысков один из задержанных сказал, что "центры" существовали за счет "благодарных родителей" удерживаемых там людей, которые делали благотворительные пожертвования.

Всех освобожденных людей передали под наблюдение медиков и работников социальных служб.











