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Поліція Дніпропетровщини закрила "реабілітаційні центри": понад 170 людей утримували і примушували працювати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У людей, хворих на алкоголізм і наркоманію, забирали паспорти і силою утримували в "реабілітаційних центрах". Їх змушували працювати, а зароблені ними гроші відбирали.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Правопорушники утримували в цих "центрах" осіб з інвалідністю, людей похилого віку, осіб з алкогольною та наркотичною залежностями. Учасники злочинної групи на замовлення сторонніх осіб змушували потерпілих виконувати чорнові роботи в місті Дніпрі. При цьому гроші за роботу отримували зловмисники, а не постраждалі", - сказано в повідомленні.

Поліцейські провели обшуки в 5 таких "реабілітаційних центрах". Затримали 9 організаторів "реабілітації". Їм збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми), і тоді їм загрожуватиме від 5 до 12 років позбавлення волі.

Під час обшуків один із затриманих сказав, що "центри" існували за рахунок "вдячних батьків" утримуваних там людей, які робили благодійні пожертви.

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Усіх звільнених людей передали під нагляд медиків і працівників соціальних служб.

Поліція Дніпропетровщини закрила реабілітаційні центри: понад 170 людей утримували і примушували працювати 01

Поліція Дніпропетровщини закрила реабілітаційні центри: понад 170 людей утримували і примушували працювати 02
Поліція Дніпропетровщини закрила реабілітаційні центри: понад 170 людей утримували і примушували працювати 03
Поліція Дніпропетровщини закрила реабілітаційні центри: понад 170 людей утримували і примушували працювати 04
Поліція Дніпропетровщини закрила реабілітаційні центри: понад 170 людей утримували і примушували працювати 05
Поліція Дніпропетровщини закрила реабілітаційні центри: понад 170 людей утримували і примушували працювати 06

Автор: 

алкоголь (1242) наркотики (1447) Нацполіція (15164) рабство (68) реабілітація (326) Дніпропетровська область (3718)


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Государство само в состоянии работать с такой категорией людей?
Или может только мешать?
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26.08.2020 14:06 Відповісти
Труд сделал из абиззяны человека.
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26.08.2020 14:07 Відповісти
Зараз в телевізор вилізе балаганщик і скаже що це завдяки йому.
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26.08.2020 14:08 Відповісти
людей тримали в рабстві, а вони просто "закрили реабілітаційні центри"?
ви серйозно?
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26.08.2020 14:31 Відповісти
Поліція своїх клієнтів повертає в "стрій", диви чого захотілося- обходитись без наркотиків.
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26.08.2020 15:14 Відповісти
ух ты, заставляли работать? а это преступление?
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26.08.2020 16:21 Відповісти
 
 