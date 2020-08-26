Поліція Дніпропетровщини закрила "реабілітаційні центри": понад 170 людей утримували і примушували працювати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У людей, хворих на алкоголізм і наркоманію, забирали паспорти і силою утримували в "реабілітаційних центрах". Їх змушували працювати, а зароблені ними гроші відбирали.
Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Правопорушники утримували в цих "центрах" осіб з інвалідністю, людей похилого віку, осіб з алкогольною та наркотичною залежностями. Учасники злочинної групи на замовлення сторонніх осіб змушували потерпілих виконувати чорнові роботи в місті Дніпрі. При цьому гроші за роботу отримували зловмисники, а не постраждалі", - сказано в повідомленні.
Поліцейські провели обшуки в 5 таких "реабілітаційних центрах". Затримали 9 організаторів "реабілітації". Їм збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми), і тоді їм загрожуватиме від 5 до 12 років позбавлення волі.
Під час обшуків один із затриманих сказав, що "центри" існували за рахунок "вдячних батьків" утримуваних там людей, які робили благодійні пожертви.
Усіх звільнених людей передали під нагляд медиків і працівників соціальних служб.
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