Поліція Дніпропетровщини закрила "реабілітаційні центри": понад 170 людей утримували і примушували працювати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У людей, хворих на алкоголізм і наркоманію, забирали паспорти і силою утримували в "реабілітаційних центрах". Їх змушували працювати, а зароблені ними гроші відбирали.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Правопорушники утримували в цих "центрах" осіб з інвалідністю, людей похилого віку, осіб з алкогольною та наркотичною залежностями. Учасники злочинної групи на замовлення сторонніх осіб змушували потерпілих виконувати чорнові роботи в місті Дніпрі. При цьому гроші за роботу отримували зловмисники, а не постраждалі", - сказано в повідомленні.

Поліцейські провели обшуки в 5 таких "реабілітаційних центрах". Затримали 9 організаторів "реабілітації". Їм збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми), і тоді їм загрожуватиме від 5 до 12 років позбавлення волі.

Під час обшуків один із затриманих сказав, що "центри" існували за рахунок "вдячних батьків" утримуваних там людей, які робили благодійні пожертви.

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Усіх звільнених людей передали під нагляд медиків і працівників соціальних служб.









