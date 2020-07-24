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13 осіб звільнили з трудового рабства на Херсонщині: Люди по 15 годин щодня працювали на полях місцевих фермерів. ФОТОрепортаж

Житель Скадовського району незаконно утримував на території свого домоволодіння 13 працівників з центральних і західних областей України. Людей змушували по 15 годин безкоштовно працювати на полях місцевих фермерів. Поліцейські провели спецоперацію зі звільнення бранців і зараз вони на волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Інформація про незаконне утримання людей на території домоволодіння 30-річного жителя одного з сіл Скадовського району надійшла в поліцію від двох заробітчан. Вони пояснили, що їх примушували працювати на полях і роботу не оплачували. Чоловікам вдалося втекти і вони одразу звернулися в поліцію.

Правоохарнітелі встановили, що що у так званому "трудовому таборі" перебувало 13 людей віком від 19 до 53-х років, серед них дві жінки. Власник домоволодіння називав себе бригадиром і здавав своїх бранців в оренду місцевим фермерам. Люди працювали на полях під пекучим сонцем з 05:00 ранку і до сутінків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни Туреччини та України вербували жінок для сексуальної експлуатації в Туреччині, - прокуратура

Зі слів робітників, господар психологічно тиснув на них і постійно залякував. Гроші за роботу обіцяв виплатити наприкінці літнього сезону. Мешкали всі 13 людей у сараї в антисанітарних умовах.

Поліцейські встановили, що 30-річний вербувальник шукав безоплатну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення переважно у Кіровоградській та Закарпатській областях. Обіцяв достойну зарплатню, безкоштовне проживання та харчування. Коли ж люди потрапляли на місце, на них здійснювали психологічний тиск та примушували до важкої праці. Гроші за польові роботи бранців вербувальник забирав собі. При цьому самі заробітчани працювали лише за спальне місце та їжу.

Нині відкрито кримінальне провадження за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.149 (Торгівля людьми) КК України. Тривають слідчі дії. Звільненим громадянам надається медична та психологічна допомога.

Також дивіться: Двоє фермерів на Харківщині тримали в трудовому рабстві дев'ятьох осіб, - прокуратура. ФОТОрепортаж

13 осіб звільнили з трудового рабства на Херсонщині: Люди по 15 годин щодня працювали на полях місцевих фермерів 01
13 осіб звільнили з трудового рабства на Херсонщині: Люди по 15 годин щодня працювали на полях місцевих фермерів 02
13 осіб звільнили з трудового рабства на Херсонщині: Люди по 15 годин щодня працювали на полях місцевих фермерів 03
13 осіб звільнили з трудового рабства на Херсонщині: Люди по 15 годин щодня працювали на полях місцевих фермерів 04

Автор: 

МВС (3509) рабство (68) торгівля людьми (213) Херсонська область (5856)


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Топ коментарі
+12
А ты не хочешь обяснить как ето за 5 лет Парашенко сделал из 54% дебилов аж 73%? Кстати заметил что порохосрань дебилами не считает тех 14% кто голосовал за Жопоблок и Шария. Совпадение? Не думаю.
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24.07.2020 12:37
+11
у нас таких работников 13 миллионов
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24.07.2020 12:20
+11
Вот например ты, несомненно дебил. Потому, что даже не в состоянии при явном скудоумии врубиться, что 54% получили результат в виде настояшей армии, нехилой кубышки в казне и пр. нищяков, но потом, вам, дебилам, ценителям игры членом на рояле, захотелось стать царицами морскими и запросто по 4 тыс. баков получать!
Плесень поганная!
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24.07.2020 12:52
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Всех на клубнику в Польшу отдыхать)
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24.07.2020 12:20 Відповісти
Ти з пляшки спочатку встань)
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24.07.2020 13:45 Відповісти
А чому в тебе запалав пукан? Думаєш у ляхів гірше чим у херсонських фермерів? Чи ти заперечуємо сам факт що наші там працюють? А що тут такого?
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24.07.2020 13:58 Відповісти
у нас таких работников 13 миллионов
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24.07.2020 12:20 Відповісти
Странно, им дали работу а они возмущаются. У нас же в Украине всегда при встрече спрашивают:
-работаешь?
-Да.
-Молодец. Хорошо тебе.
А вот зарабатываешь ли ты, хватает на жизнь, на дом, на семью, на отдых, спрашивать не заведено.
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24.07.2020 12:22 Відповісти
Точно, считают если работаешь, значит зарабатываешь.
Забывают, что это Украина, и многие работают только чтобы оплатить коммуналку и купить дешевую еду.
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24.07.2020 12:26 Відповісти
так пусть зарабатывают больше не в Украине, кто им мешает?
если в стране 73% дебилы, что ты хочешь что бы они зарабатывали? Труд дебилов больше не стоит, только на еду и комуналку!!!
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24.07.2020 12:28 Відповісти
в стране 8% запетушенных которые считают себя типа умными, а в натуре хуже дебилов
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24.07.2020 12:34 Відповісти
Ты спец по петухами ? Или просто зебил с гомофобией ?
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24.07.2020 13:16 Відповісти
запетушенные это те кто за петю порошенко.
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24.07.2020 13:28 Відповісти
Сочувствую . Тебе так тяжко наверное жить . Обсераются сейчас по - полной лохи и манкурты с коммуналкой и колбасой по 2.20 , а виноват Порошенко 😉😉😉
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24.07.2020 13:32 Відповісти
Наверно была права та женщина, которая говорила про качество рождающихся детей ?
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24.07.2020 12:35 Відповісти
А ты не хочешь обяснить как ето за 5 лет Парашенко сделал из 54% дебилов аж 73%? Кстати заметил что порохосрань дебилами не считает тех 14% кто голосовал за Жопоблок и Шария. Совпадение? Не думаю.
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24.07.2020 12:37 Відповісти
Вот например ты, несомненно дебил. Потому, что даже не в состоянии при явном скудоумии врубиться, что 54% получили результат в виде настояшей армии, нехилой кубышки в казне и пр. нищяков, но потом, вам, дебилам, ценителям игры членом на рояле, захотелось стать царицами морскими и запросто по 4 тыс. баков получать!
Плесень поганная!
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24.07.2020 12:52 Відповісти
Разницу между дебилами и ВРАГАМИ знаешь???
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24.07.2020 16:43 Відповісти
Дебилу как ты я обьяснить не смогу! Не мой профиль!
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24.07.2020 20:18 Відповісти
кто их теперь ширять будет?

реформированая полиция шолє?
освободители безмозгльіе
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24.07.2020 12:23 Відповісти
Метадон будут получать на шару теперь из наших налогов.
а детей в школе бесплатно покормить возможности нету...
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24.07.2020 12:27 Відповісти
Прилаштуйте їх у 500 тис новостворених "робочих місць ще у травні".
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24.07.2020 12:24 Відповісти
там ширку не дают они там работать не будут!
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24.07.2020 12:29 Відповісти
Скадовск, частный пансионат "У Фермера " недорого тел. *************
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24.07.2020 12:29 Відповісти
хозяїн мабуть циган
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24.07.2020 12:30 Відповісти
Етим хоть еду и жилье бесплатно давали. А возле меня люди все лето ложили асфальт и тротуарную плитку и им не заплатили. И никто не кричит что их держали в рабстве. И ниодин мусор или журналист не приехал чтобы сделать сюжет. Хотя ето в Киеве а не где то в Зажопинске.
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24.07.2020 12:31 Відповісти
с зебилами иначе никто не обращается.
ибо вы - скот.
ибо только скот может поменять Государство, Армию, растущую промышленность и зарплату, международную поддержку и т.п. - на кривляние квартальных клоунов.

вы недостойны иметь Государство.
потому вас ипут все - и ваши обожаемые клоуны в первую очередь.
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24.07.2020 13:39 Відповісти
Валютный фонд и банк **** пересчитав долю роста экономики Украины за последние 3 года давало кредиты под низкий процент.Получал ли кредит данный "фермер"? Думаю что получал....
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24.07.2020 12:31 Відповісти
Шото не похожи они на тех, кто в поле с пяти утра и до ночи.

Да, на херсонщину много западенцев ездят подработать и живут у когото, видимо с оплатой не договорились и решили сдать.
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24.07.2020 12:32 Відповісти
а это что... Луизиана, XIX век))
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24.07.2020 12:33 Відповісти
Рабовладельцем оказался загорелый иностранец в цветастых шортах и с шрамом на голове ?
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24.07.2020 12:34 Відповісти
В Украине кидать людей на деньги и не платить работягам ето национальная традиция. И даже считается круто. Чем больше людей кинул на деньги тем круче купил себе тачку. У нас же никто не задымывается за чей счет барыги покупают себе тачки за $70-120тыс. Наоборот, все считают етих *людей* успешными бизнесменами.
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24.07.2020 12:35 Відповісти
Суров,да не надо из себя строить спеца по кидалову в Украине.Ты хоть сам когда нибудь где то,кроме своего Задрищенска был,а работал в других странах?Работник ,особенно с Украины,когда он иностранный работник,преимущественно не защищен от кидалово ни в одной стране.Это вот только сейчас Украина хочет от поляков,прибалтов,чехов и словаков,хоть каких то договоров о работе.Едешь за рубеж всегда на свой страх и риск.Посольство или консульство Украины на тебя забило,и только хочет,чтобы ты,хоть и за малые деньги,но ставал на консульский учет.
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25.07.2020 08:30 Відповісти
Наверно эту инфу нужно передать афроамериканцам в США, пусть едут сюда бороться с живыми рабовладельцами, а не хреначат памятники у себя на родине.
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24.07.2020 12:38 Відповісти
Не зрозуміло,а як цей чорт один умудрився утримувати таку кількість мужиків,та ще й здавати їх,тіпа,в оренду? Щось тут явно замало інформації...
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24.07.2020 12:45 Відповісти
Да кого он там удерживал, нахер нада. Сами едут.

История из пальца высосана 146%
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24.07.2020 12:54 Відповісти
Вот бы ты там оказался, посмотрели бы, что бы запел тогда...
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24.07.2020 21:54 Відповісти
А потім, коли їм зроблять те, що зробили буржуям після 1917 року, буде дивувати історіків. Звідка така класова ненависть до бобрів? Конфіскували б власність фермерів, а їх упекли б на 10 років до тюрми щоб все що заборгували віддали трударям, і все зразу б вилікувалось. Коли влада імпотентна і тупа, поліція - корумпована, коли правосуддя криве, коли суди куплені то такі рабовласники і процвітають .
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24.07.2020 12:58 Відповісти
Да, да... И пошли в колхоз за палочки работать... Расскажите про нерабство в колхозах...
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24.07.2020 16:48 Відповісти
Рабами родились рабами и умрут
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24.07.2020 13:11 Відповісти
И где они теперь харчеваться будут, на помойках и спать где попало, а что зимой будет?
Двум алкашам на водку не дали, вот они (не думая с горяча) заложили попечителей, теперь сами "попали" и других бедолаг "подставили" (они все НЕДЕЕСПОСОБНЫ, о себе самостоятельно без ОПЕКИ заботится не смогут, государству и обществу на них НАСРАТЬ, ведь у нас же наступила /досрочно/ эра "равноправия и свободы")!

РАБСТВО формально отменили, а РАБЫ остались, нужны государственные и частные РАБОТНЫЕ ДОМА (официально и на законных основаниях)!
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24.07.2020 13:24 Відповісти
Це результат п'яти років потужних шоколадних реформ. Україна галопує до Европи. Усюди рабство, відсутність роботи і відсутність нормальних зарплат.
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24.07.2020 16:09 Відповісти
Прахвесссор!
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24.07.2020 16:32 Відповісти
хитросраких хфермерів теж треба притягти до відповідальності
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24.07.2020 18:03 Відповісти
цыгане? ненавижу блеять цыган!
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24.07.2020 18:07 Відповісти
 
 