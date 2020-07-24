13 осіб звільнили з трудового рабства на Херсонщині: Люди по 15 годин щодня працювали на полях місцевих фермерів. ФОТОрепортаж
Житель Скадовського району незаконно утримував на території свого домоволодіння 13 працівників з центральних і західних областей України. Людей змушували по 15 годин безкоштовно працювати на полях місцевих фермерів. Поліцейські провели спецоперацію зі звільнення бранців і зараз вони на волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Інформація про незаконне утримання людей на території домоволодіння 30-річного жителя одного з сіл Скадовського району надійшла в поліцію від двох заробітчан. Вони пояснили, що їх примушували працювати на полях і роботу не оплачували. Чоловікам вдалося втекти і вони одразу звернулися в поліцію.
Правоохарнітелі встановили, що що у так званому "трудовому таборі" перебувало 13 людей віком від 19 до 53-х років, серед них дві жінки. Власник домоволодіння називав себе бригадиром і здавав своїх бранців в оренду місцевим фермерам. Люди працювали на полях під пекучим сонцем з 05:00 ранку і до сутінків.
Зі слів робітників, господар психологічно тиснув на них і постійно залякував. Гроші за роботу обіцяв виплатити наприкінці літнього сезону. Мешкали всі 13 людей у сараї в антисанітарних умовах.
Поліцейські встановили, що 30-річний вербувальник шукав безоплатну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення переважно у Кіровоградській та Закарпатській областях. Обіцяв достойну зарплатню, безкоштовне проживання та харчування. Коли ж люди потрапляли на місце, на них здійснювали психологічний тиск та примушували до важкої праці. Гроші за польові роботи бранців вербувальник забирав собі. При цьому самі заробітчани працювали лише за спальне місце та їжу.
Нині відкрито кримінальне провадження за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.149 (Торгівля людьми) КК України. Тривають слідчі дії. Звільненим громадянам надається медична та психологічна допомога.
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-Да.
-Молодец. Хорошо тебе.
А вот зарабатываешь ли ты, хватает на жизнь, на дом, на семью, на отдых, спрашивать не заведено.
Забывают, что это Украина, и многие работают только чтобы оплатить коммуналку и купить дешевую еду.
если в стране 73% дебилы, что ты хочешь что бы они зарабатывали? Труд дебилов больше не стоит, только на еду и комуналку!!!
Плесень поганная!
реформированая полиция шолє?
освободители безмозгльіе
а детей в школе бесплатно покормить возможности нету...
ибо вы - скот.
ибо только скот может поменять Государство, Армию, растущую промышленность и зарплату, международную поддержку и т.п. - на кривляние квартальных клоунов.
вы недостойны иметь Государство.
потому вас ипут все - и ваши обожаемые клоуны в первую очередь.
Да, на херсонщину много западенцев ездят подработать и живут у когото, видимо с оплатой не договорились и решили сдать.
История из пальца высосана 146%
Двум алкашам на водку не дали, вот они (не думая с горяча) заложили попечителей, теперь сами "попали" и других бедолаг "подставили" (они все НЕДЕЕСПОСОБНЫ, о себе самостоятельно без ОПЕКИ заботится не смогут, государству и обществу на них НАСРАТЬ, ведь у нас же наступила /досрочно/ эра "равноправия и свободы")!
РАБСТВО формально отменили, а РАБЫ остались, нужны государственные и частные РАБОТНЫЕ ДОМА (официально и на законных основаниях)!