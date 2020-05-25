Двоє фермерів на Харківщині тримали в трудовому рабстві дев'ятьох осіб, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом торгівлі людьми.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облпрокуратури.

Як повідомив начальник відділу прокуратури Харківської області Юрій Ковальов, у ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківського району Харківської області виявлено двох осіб, чоловіка і жінку, які займаються вербуванням та переміщенням осіб з метою експлуатації у вигляді примусової праці у власному фермерському господарстві.



У ході обшуків, проведених прокуратурою області спільно з Управлінням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГНУНП в Харківській області, виявлено 9 осіб, які зазнавали примусової трудової експлуатації та не отримували заробітну плату. Серед них — троє жінок, п'ятеро чоловіків, 1 неповнолітня особа. Крім того, вилучено 66 бойових патронів та 1 запал від гранати.



Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області.

Наразі встановлюються особи, причетні до скоєння злочину, та вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людиною у формі вербування та переміщення особи з використанням її обману та уразливого стану, вчинені з метою трудової експлуатації у вигляді примусової праці).



Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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