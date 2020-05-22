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Мешканці Волині організували "бізнес" з відправлення людей у ​​трудове рабство до Польщі: українці працювали без оплати на небезпечних для життя об'єктах. ФОТОрепортаж

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, викрили незаконну діяльність двох жителів Любешівського району, які протягом 2019 та 2020 років вербували та відправляли мешканців Волинської області з метою подальшої трудової експлуатації до Республіки Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Сьогодні оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, та слідчі ГУНП у Волинській області спільно з оперативно-розшуковим відділом Луцького прикордонного загону із залученням бійців роти поліції особливого призначення провели низку санкціонованих обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази у справі, а також близько 4 кг бурштину-сирцю, речовину рослинного походження, зовні схожу на марихуану, предмет, схожий на пістолет, мобільні телефони та транспортний засіб. Вилучене направлять до Волинського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.

Мешканці Волині організували бізнес з відправлення людей у ​​трудове рабство до Польщі: українці працювали без оплати на небезпечних для життя обєктах 01

"Під час слідства з’ясовано, що зловмисники вербували людей, які перебувають у скрутному матеріальному становищі і мають уразливий стан, та обіцяли працевлаштування у Польщі, гідні умови проживання та хорошу оплату праці. Після надання згоди фігуранти доставляли потерпілих до місця роботи у Польщі, де реалії були зовсім іншими. За кордоном люди протягом тривалого часу були змушені працювати без оплати на небезпечних для життя і здоров’я роботах та жити у жахливих умовах. Люди виконували небезпечні роботи на електростанції без спеціального одягу, засобів захисту, альпіністського спорядження та відповідних допусків. Волиняни змушені були працювати нелегально, а роботодавці переховували їх від польських правоохоронців.

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Винагороду ж за кожного доставленого працівника, а також гроші за їхню трудову експлуатацію від іноземного роботодавця отримували зловмисники", - йдеться в повідомленні.

Мешканці Волині організували бізнес з відправлення людей у ​​трудове рабство до Польщі: українці працювали без оплати на небезпечних для життя обєктах 02

Нині правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання про оголошення підозр за скоєні злочини. Триває слідство.

Мешканці Волині організували бізнес з відправлення людей у ​​трудове рабство до Польщі: українці працювали без оплати на небезпечних для життя обєктах 03
Мешканці Волині організували бізнес з відправлення людей у ​​трудове рабство до Польщі: українці працювали без оплати на небезпечних для життя обєктах 04
Мешканці Волині організували бізнес з відправлення людей у ​​трудове рабство до Польщі: українці працювали без оплати на небезпечних для життя обєктах 05
Мешканці Волині організували бізнес з відправлення людей у ​​трудове рабство до Польщі: українці працювали без оплати на небезпечних для життя обєктах 06
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) рабство (68) силовики (2514) торгівля людьми (212) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+10
Жители Волыни организовали "бизнес" по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах - Цензор.НЕТ 3130
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22.05.2020 15:14
+5
Своих и отправляли.
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22.05.2020 15:15
+3
Надеюсь в рабство жители Волыни отправляли жителей Домбаса
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22.05.2020 15:11
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Надеюсь в рабство жители Волыни отправляли жителей Домбаса
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22.05.2020 15:11 Відповісти
Или хотя бы зебобиков
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22.05.2020 15:14 Відповісти
Своих и отправляли.
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22.05.2020 15:15 Відповісти
А почему они это делали? Какая в Украине ответственность за торговлю людьми? Сколько лет дают? Год или два? Вот в этом вся причина. Наше уголовное законодательсьво не борется с преступностью, а стимулирует преступность и власть ее стимулирует. Зеленой власти выгодна преступность.
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22.05.2020 15:15 Відповісти
Или если голосовали за ЗЕ
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22.05.2020 15:14 Відповісти
Жители Волыни организовали "бизнес" по отправке людей в трудовое рабство в Польшу: украинцы работали без оплаты труда на опасных для жизни объектах - Цензор.НЕТ 3130
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22.05.2020 15:14 Відповісти
Ну на электростанцию кого попало не возьмут, да и не думаю что их там прям в цепях держали.
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22.05.2020 15:16 Відповісти
Це стало можливим завдяки безвізу.
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22.05.2020 15:17 Відповісти
правильнее было бы сказать " ..жители волыни и польские работодатели организовали рабство..."
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22.05.2020 15:25 Відповісти
Да, чув про обшуки
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22.05.2020 15:26 Відповісти
Вже б весь алфавіт на спині написала, а то тільки вбЗптл... А головне шо літера З є...
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22.05.2020 15:46 Відповісти
Ну, вот мы и дожили, до торговли рабами. Скоро их будет еще больше, ибо многие продадут землю и продавать будет больше нечего, кроме себя.
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22.05.2020 15:46 Відповісти
Не, новым землевладельцам нужны буду крепостные. Так что рабы им пригодятся здесь , в Украине, а пока пугают рабством в Польше.
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22.05.2020 23:02 Відповісти
да что бы оставались рабами ахметки и бени
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22.05.2020 16:08 Відповісти
Вангую...
Государство вкусив сладость торговли рабами- убирает конкурентов ! Возможно те заробитчане, которые первыми улетели на заработки чартерами заказными другими странами, были отправлены с этой фирмы в том числе. Улетев "через "посредничество "государства" люди засветили вои "пути"! теперь государство эти пути обрубает и замкнут на свои подставных конторы !
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22.05.2020 16:56 Відповісти
 
 