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Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни

У Міністерстві освіти і науки визначилися з темою першого шкільного уроку в цьому навчальному році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.

"Вже за кілька днів – свято 1 вересня! Цей навчальний рік буде проходити в особливих умовах.
Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину. Для проведення інтерактивного уроку рекомендуємо педагогам скористатись підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, ці матеріали допоможуть:
◾ пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;
◾ розвінчати міфи щодо COVID-19;
◾ ознайомити з правилами респіраторної гігієни;
◾ поінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.

Матеріали для 1-4 класів завантажуйте за цим посиланням: bit.ly/UNICEF_lesson1

Матеріали для 5-11 класів – за цим: bit.ly/UNICEF_lesson2

Урок розроблений ГС Освіторія в межах кампанії "Школо, ми готові", яку реалізує UNICEF Ukraine у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Більше матеріалів буде доступно з 1 вересня на mon-covid19.info/schools.

Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Маленькі українці розумніші за дорослих хохлодятлів !
Вибори 21.04.2019 це показали !
Тому от такого постера досить:

Минобразования определилось с темой первого урока в школах Украины: развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены - Цензор.НЕТ 6929
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28.08.2020 14:37
+2
Це ж які такі міфи? Про існування МОЗ і ВОЗ?
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28.08.2020 14:34
+1
А турбота за ближнього, то людська етика.
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28.08.2020 14:58
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Це ж які такі міфи? Про існування МОЗ і ВОЗ?
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28.08.2020 14:34 Відповісти
Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни - Цензор.НЕТ 788
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28.08.2020 16:35 Відповісти
Маленькі українці розумніші за дорослих хохлодятлів !
Вибори 21.04.2019 це показали !
Тому от такого постера досить:

Минобразования определилось с темой первого урока в школах Украины: развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены - Цензор.НЕТ 6929
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28.08.2020 14:37 Відповісти
Дякую, корисні дані. Можна дізнатись про джерело? Я подібні дані шукав, але не знайшов.
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28.08.2020 14:49 Відповісти
Прочитайте текст: (Узагальнено з мережі WWW).
Там від The Lancet, до Уханя.
Вибране лише те, що повторюється з частотою 90 раз у 100 джерелах.
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28.08.2020 14:57 Відповісти
Я це бачив. Вибірку та аналіз ви самі робили?
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28.08.2020 16:55 Відповісти
Бралось готове, з ВВС, The Lancet, того ж ВОЗу.
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28.08.2020 18:49 Відповісти
Посилання дасте? Якщо декілька джерел - давайте все. Не те, що не довіряю, просто цікаво подивитися джерело, а не тільки результат.
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29.08.2020 22:26 Відповісти
"развенчание мифов о COVID-19 и правила гигиены"

1. Правильно так: правда и мифы о COVID-19. А то можно подумать, COVID-19 - это только миф.
2. Учить надо не только правила гигиены, но и правила санитарии.
Маска для защиты себя от окружающих, которые могут быть больными - это гигиена.
Маска для защиты окружающих от себя, который может быть болен - это санитария.
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28.08.2020 14:46 Відповісти
А турбота за ближнього, то людська етика.
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28.08.2020 14:58 Відповісти
Перший урок це міф, у нас через ковід їх вже відмінили. Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни - Цензор.НЕТ 7835
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28.08.2020 14:54 Відповісти
похоже мы в глубокой жопе
и по отсутствию следов
я полагаю что в такую
еще никто не залезал
© бес
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28.08.2020 15:05 Відповісти
Хотят с первого урока внушить детям миф про вирус. Но даже дети понимают, что вирус - фэйк. Т.к. никто не знает больных среди тысяч знакомых. Больные тольок в липовых циферках Степанова
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28.08.2020 15:09 Відповісти
Я серед знайомих не знаю ні одного Айвазяна.
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28.08.2020 15:35 Відповісти
На уроці будуть найкращі світові вірусологи?
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28.08.2020 15:12 Відповісти
А для вивчення таблиці множення, необхідна присутність Гаусса?
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28.08.2020 16:06 Відповісти
dtrscnij grsrt Вірус це не таблиця множення.Ви тут не маніпулюйте.
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28.08.2020 16:37 Відповісти
Так.
Тому й посібників: «Virology for Idiot», нема.
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28.08.2020 18:52 Відповісти
dtrscnij grsrt А навіщо тобі такі посібники? Ти ідіот?
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28.08.2020 18:54 Відповісти
Ні.
То ти.
У перекладі це: «Вірусологія для чайників».
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28.08.2020 19:12 Відповісти
Мої колеги, вчителі, не вірять у Ковід-19!!! Проходили медогляд без масок.... Лікарі були шоковані поведінкою "вчителиць"..... А тепер міносвіти хоче щоб ці люди розповіли дітям про Ковід??? Мені здається - це якийсь сюр!
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28.08.2020 15:39 Відповісти
Вірити можуть тубільці шаману.
А вчителі оперують знаннями.
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28.08.2020 16:05 Відповісти
 
 