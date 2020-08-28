Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни
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У Міністерстві освіти і науки визначилися з темою першого шкільного уроку в цьому навчальному році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти у Facebook.
"Вже за кілька днів – свято 1 вересня! Цей навчальний рік буде проходити в особливих умовах.
Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину. Для проведення інтерактивного уроку рекомендуємо педагогам скористатись підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, ці матеріали допоможуть:
◾ пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;
◾ розвінчати міфи щодо COVID-19;
◾ ознайомити з правилами респіраторної гігієни;
◾ поінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.
Матеріали для 1-4 класів завантажуйте за цим посиланням: bit.ly/UNICEF_lesson1
Матеріали для 5-11 класів – за цим: bit.ly/UNICEF_lesson2
Урок розроблений ГС Освіторія в межах кампанії "Школо, ми готові", яку реалізує UNICEF Ukraine у співпраці з Міністерством освіти і науки України.
Більше матеріалів буде доступно з 1 вересня на mon-covid19.info/schools.
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Вибори 21.04.2019 це показали !
Тому от такого постера досить:
Там від The Lancet, до Уханя.
Вибране лише те, що повторюється з частотою 90 раз у 100 джерелах.
1. Правильно так: правда и мифы о COVID-19. А то можно подумать, COVID-19 - это только миф.
2. Учить надо не только правила гигиены, но и правила санитарии.
Маска для защиты себя от окружающих, которые могут быть больными - это гигиена.
Маска для защиты окружающих от себя, который может быть болен - это санитария.
и по отсутствию следов
я полагаю что в такую
еще никто не залезал
© бес
Тому й посібників: «Virology for Idiot», нема.
То ти.
У перекладі це: «Вірусологія для чайників».
А вчителі оперують знаннями.