Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією

Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський 28 серпня підписали спільну декларацію про двостороннє співробітництво у сфері обміну податковою інформацією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові обмінюватися досвідом у сфері оподаткування для досягнення спільних цілей у боротьбі з податковим шахрайством та запобігання спробам уникнути оподаткування", - повідомив Марченко.

Згідно з повідомленням, реалізація цієї угоди дозволить сприяти посиленню зусиль, спрямованих на зміцнення адміністративної співпраці між країнами, зокрема обміну податковою інформацією, знаннями та новими технологіями, проведенню спільних заходів на кордоні як вирішального засобу для ефективної боротьби з шахрайством з ПДВ.

"Така співпраця приведе до помітного підвищення безпеки польських та українських громадян і підприємців, а також стабільного зростання доходів бюджету", - йдеться в повідомленні.

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