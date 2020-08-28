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Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією

Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Польщі Тадеуш Косцінський 28 серпня підписали спільну декларацію про двостороннє співробітництво у сфері обміну податковою інформацією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові обмінюватися досвідом у сфері оподаткування для досягнення спільних цілей у боротьбі з податковим шахрайством та запобігання спробам уникнути оподаткування", - повідомив Марченко.

Згідно з повідомленням, реалізація цієї угоди дозволить сприяти посиленню зусиль, спрямованих на зміцнення адміністративної співпраці між країнами, зокрема обміну податковою інформацією, знаннями та новими технологіями, проведенню спільних заходів на кордоні як вирішального засобу для ефективної боротьби з шахрайством з ПДВ.

"Така співпраця приведе до помітного підвищення безпеки польських та українських громадян і підприємців, а також стабільного зростання доходів бюджету", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Подаруночок заробітчанам прилетів. Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією - Цензор.НЕТ 4759
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28.08.2020 15:18
+4
Ща впендюлят всем заробитчанам ЕСВ начиная с даты открытия безвиза.
У нас по взысканию ЕСВ нет сроков давности.
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28.08.2020 15:23
+2
З якого буя. Податок вираховується за місцем отримання прибутку. Хочете податок - створюйте робочі місця.
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28.08.2020 15:40
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Вот и всё .....
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28.08.2020 14:57 Відповісти
Что все?
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28.08.2020 14:59 Відповісти
"Весело" может стать заробитчанам.
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28.08.2020 15:05 Відповісти
Не думаю. Хотя... Посмотрим. Наши власти удивлять умеют.
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28.08.2020 15:43 Відповісти
То є файна новина!
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28.08.2020 14:58 Відповісти
Звісно файна. Відразу буде видно, що людина податки сплатила за місцем своєї праці. Всі питання відпадають.
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28.08.2020 15:00 Відповісти
Відразу буде видно скільки людина заробила і скільки з неї можна здерти податку за місцем проживання.
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28.08.2020 15:22 Відповісти
З якого буя. Податок вираховується за місцем отримання прибутку. Хочете податок - створюйте робочі місця.
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28.08.2020 15:40 Відповісти
какой наивный и оптимистичный юноша ))
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28.08.2020 16:08 Відповісти
Та конечно посмотрим. От нашей власти безусловно можно всяких чудасий ожидать.
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28.08.2020 16:16 Відповісти
дядя фёдор что то
правильное ест
раз с котами ходит
говорить в подъезд
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28.08.2020 15:11 Відповісти
Подаруночок заробітчанам прилетів. Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією - Цензор.НЕТ 4759
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28.08.2020 15:18 Відповісти
Ща впендюлят всем заробитчанам ЕСВ начиная с даты открытия безвиза.
У нас по взысканию ЕСВ нет сроков давности.
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28.08.2020 15:23 Відповісти
Главное, что вся информация, которой обменяюцца Польша и Украина, будет моментально доступна на рашке. Буба и ермак будут честно отрабатывать свои серебренники от *уйла.
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28.08.2020 15:41 Відповісти
правильно, джамшутов стричь пора, ибо нефиг....наголосували-кушай ТЕ
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28.08.2020 17:35 Відповісти
 
 