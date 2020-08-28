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Украина и Польша подписали декларацию об обмене налоговой информацией

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина и Польша подписали декларацию об обмене налоговой информацией

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский 28 августа подписали совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией.

Об сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения для достижения общих целей в борьбе с налоговым мошенничеством и предотвращения попыток избежать налогообложения", - сообщил Марченко.

Согласно сообщению, реализация этого соглашения позволит приложить максимум усилий, направленных на укрепление административного сотрудничества между странами, в частности, обмен налоговой информацией, знаниями и новыми технологиями, проведение совместных мероприятий на границе как решающего средства для эффективной борьбы с мошенничеством с НДС.

"Такое сотрудничество приведет к заметному повышению безопасности польских и украинских граждан и предпринимателей, а также стабильному росту доходов бюджета", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии
+4
Подаруночок заробітчанам прилетів. Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією - Цензор.НЕТ 4759
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28.08.2020 15:18
+4
Ща впендюлят всем заробитчанам ЕСВ начиная с даты открытия безвиза.
У нас по взысканию ЕСВ нет сроков давности.
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28.08.2020 15:23
+2
З якого буя. Податок вираховується за місцем отримання прибутку. Хочете податок - створюйте робочі місця.
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28.08.2020 15:40
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Вот и всё .....
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28.08.2020 14:57 Ответить
Что все?
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28.08.2020 14:59 Ответить
"Весело" может стать заробитчанам.
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28.08.2020 15:05 Ответить
Не думаю. Хотя... Посмотрим. Наши власти удивлять умеют.
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28.08.2020 15:43 Ответить
То є файна новина!
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28.08.2020 14:58 Ответить
Звісно файна. Відразу буде видно, що людина податки сплатила за місцем своєї праці. Всі питання відпадають.
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28.08.2020 15:00 Ответить
Відразу буде видно скільки людина заробила і скільки з неї можна здерти податку за місцем проживання.
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28.08.2020 15:22 Ответить
З якого буя. Податок вираховується за місцем отримання прибутку. Хочете податок - створюйте робочі місця.
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28.08.2020 15:40 Ответить
какой наивный и оптимистичный юноша ))
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28.08.2020 16:08 Ответить
Та конечно посмотрим. От нашей власти безусловно можно всяких чудасий ожидать.
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28.08.2020 16:16 Ответить
дядя фёдор что то
правильное ест
раз с котами ходит
говорить в подъезд
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28.08.2020 15:11 Ответить
Подаруночок заробітчанам прилетів. Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією - Цензор.НЕТ 4759
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28.08.2020 15:18 Ответить
Ща впендюлят всем заробитчанам ЕСВ начиная с даты открытия безвиза.
У нас по взысканию ЕСВ нет сроков давности.
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28.08.2020 15:23 Ответить
Главное, что вся информация, которой обменяюцца Польша и Украина, будет моментально доступна на рашке. Буба и ермак будут честно отрабатывать свои серебренники от *уйла.
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28.08.2020 15:41 Ответить
правильно, джамшутов стричь пора, ибо нефиг....наголосували-кушай ТЕ
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28.08.2020 17:35 Ответить
 
 