УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8168 відвідувачів онлайн
Новини
3 532 26

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити скандального суддю Аблова

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити скандального суддю Аблова

Вища рада правосуддя ухвалила рішення відмовити генеральному прокурору Ірині Венедіктовій у задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгенія Аблова.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті розгляду клопотання ВРП дійшла висновку, що докази, якими обґрунтована підозра, висунута судді Євгенію Аблову, здобуті у спосіб, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, – без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження", - сказано в повідомленні.

Члени Вищої ради правосуддя вважають, що прокуратура не обґрунтувала ризики, що можуть виникнути якщо Аблов продовжить здійснення правосуддя. Адже серед матеріалів, доданих до клопотання, відсутні розписки про отримання суддею матеріалів понад 50 адміністративних справ, які він, на думку генпрокурора, може знищити чи спотворити.

Також у ВРП заявляють, що Офіс генпрокурора не надав доказів того, що Аблов має можливість впливати на свідків та підозрюваних, яких допитуватимуть під час досудового розслідування.

Читайте також: Суддя Аблов, який зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан у 2013 році, очолить територіальне управління ДБР у Миколаєві, - Маселко

Автор: 

Вища рада правосуддя (582) Євген Аблов (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Все судьи мрази и коррупционеры!! С них шкуру надо снимать по-живому!!!
показати весь коментар
01.09.2020 21:19
+16
да ***** мне такое правосудие ****
показати весь коментар
01.09.2020 21:18
+16
Судебная мафия в открытую заявляет, что члены этой криминальной группировки неподсудны, что бы они не творили.
Хороший повод объявить судебную систему Украины захваченной мафией и разогнать весь этот балаган к чертовой матери, но некому.
показати весь коментар
01.09.2020 21:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да ***** мне такое правосудие ****
показати весь коментар
01.09.2020 21:18 Відповісти
Все судьи мрази и коррупционеры!! С них шкуру надо снимать по-живому!!!
показати весь коментар
01.09.2020 21:19 Відповісти
Судебная мафия в открытую заявляет, что члены этой криминальной группировки неподсудны, что бы они не творили.
Хороший повод объявить судебную систему Украины захваченной мафией и разогнать весь этот балаган к чертовой матери, но некому.
показати весь коментар
01.09.2020 21:27 Відповісти
Їх треба вистрілювати і підривати по-одному. Тоді настане порячдок.
показати весь коментар
01.09.2020 21:35 Відповісти
Не только в судебной мафии тут дело.
ОАСК конкретно обслуживал одну бородатую бабушку.
А гундосый внучек никогда не обидит бабушку.
показати весь коментар
01.09.2020 22:49 Відповісти
Вы все примитивно пытаетесь свести к "бородатой бабушке", в то время как проблема системная, она гораздо существеннее и заключается далеко не только в Коломойше.
показати весь коментар
01.09.2020 22:58 Відповісти
В данном конкретном случае услуги предоставленые бородатой бабушке дали карт-бланш судьям ОАСК на сегодняшнюю феерию в ВСП.

потому что ВСП может отстранять судей если хочет.
https://sud.ua/ru/news/sud-info/109176-vsp-otstranil-sudyu-iz-slavyanska-za-podozrenie-v-poluchenii-vzyatki ВСП отстранил судью из Славянска за подозрение в получении взятки, 3 октября 2017


https://sud.ua/ru/news/sud-info/119550-vsp-otstranil-sudyu-tamaru-shevtsovu-ot-pravosudiya ВСП отстранил судью Тамару Шевцову от правосудия, 6 июня 2018


https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Высший совет правосудия 15 февраля 2018 года, отстранил судью Дружковского городского суда

https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Геннадия Молибогу от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

https://zib.com.ua/ru/141606-sudyu_otstranili_na_2_mesyaca_po_podozreniyu_v_korrupcii.html ВСП отстранил судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдуру от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
показати весь коментар
01.09.2020 23:12 Відповісти
Это не просто судьи, а Вовк, который лично своих людей в ВСП посадил.
И не нужно из Коломойши темного властелина делать - его возможности весьма ограничены.
показати весь коментар
01.09.2020 23:14 Відповісти
Ну да) Внучок с бабушкой нипричем, єто все злые, абсолютно самостоятельные судьи их подставляют, бедненьких.
показати весь коментар
01.09.2020 23:18 Відповісти
Вы, очевидно, понятия не имеете, на сколько глубоко прогнила судебная система Украины - у вас только "бородатая бабушка" в голове - и вы наивно верите, что если убрать Коломойшу - что-то изменится.
показати весь коментар
01.09.2020 23:41 Відповісти
Высший совет правосудия отказался отстранять скандального судью Аблова - Цензор.НЕТ 9027
показати весь коментар
01.09.2020 21:34 Відповісти
На использование доказательств против судьи нужно разрешение суда. Круг замкнулся. Они бессмертные.
показати весь коментар
01.09.2020 21:35 Відповісти
Этот отказ подтверждает ключевой тезис озвученный ранее: никто в этой стране не боится ни зеленого кондома, ни венедиктову. Потому что эти персонажи - полные профаны и ничтожества.
показати весь коментар
01.09.2020 21:45 Відповісти
Единственный способ победить этот беспредел , это разогнать на хер всех судей , и набирать новых , с контролем их решений общественностью . Пусть в Украине лучше вообще несколько лет не будет судов , пока вчерашние студенты не научатся , чем мы имеем такую жалкую пародию на законность и правосудие.
показати весь коментар
01.09.2020 21:45 Відповісти
Зараз "судді" покажуть бубАчке хто в хаті хазяїн. А йому ж так подобався портнов.
показати весь коментар
01.09.2020 21:48 Відповісти
Так это уже видно не вооруженным глазом, ВСП карманный орган скомороха для прикрытия сдачи Украины бесу путлеру.
показати весь коментар
01.09.2020 21:55 Відповісти
Всі ці злочинці, які вдавали суддів (ясно що поголовно і без всякого слідства), повинні висіти на київських каштанах, з табличкою "Я ЗНИЩУВАВ СУДОВУ ГІЛКУ ВЛАДИ УКРАНИ"
показати весь коментар
01.09.2020 22:10 Відповісти
ВСП, в основном, состоит из людей, назначенных порошенко. Будь ты проклят, сволочь, упустивший шанс дать Украине правосудие. Одного этого достаточно, чтобы не отдавать за пецу ни голоса.
показати весь коментар
01.09.2020 22:12 Відповісти
Тільки 2 людини від президента Порошенка. Чого ви брешете?
показати весь коментар
01.09.2020 22:43 Відповісти
Нема й двох їх давно зеленський замінив.

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-naznachil-chlenom-vsp-doch-zamestitelya-pshonki Зеленский назначил членом ВСП дочь заместителя Пшонки
показати весь коментар
01.09.2020 22:52 Відповісти
вот только первые три с оф.сайта ВСП, сайт неудобный,но, уверен, таких там большинство. Дата назначения говорит, что от каждого воняет парашенкой, а паскуда зельц не удосужился поменять этих скотов.
ОВСІЄНКО Андрій Анатолійович
Голова Вищої ради правосуддя.2017 - обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з'їздом суддів України та склав присягу члена ВРП

МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович
12.01.2017-30.04.2019 - член Вищої ради правосуддя

ШАПРАН Віктор Валентинович15.03.2017 - обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з'їздом суддів України та склав присягу члена ВРП
показати весь коментар
02.09.2020 11:31 Відповісти
Правосудие продано.
показати весь коментар
01.09.2020 22:33 Відповісти
Баблов остается при бабле
показати весь коментар
01.09.2020 23:02 Відповісти
Гнать судогнид всех.
показати весь коментар
01.09.2020 23:43 Відповісти
Додатковий доказ що, цю Систему неможливо реформувати жодим чином. Тільки повний демонтаж і створення нової.
показати весь коментар
02.09.2020 13:02 Відповісти
Зелик с шоблой очень скоро допрыгается до бунта. Этих клоунов просто повыкидывают из окон тихих комфортных кабинетов. А судейских упырей в бачках будут сжигать и топить.
показати весь коментар
02.09.2020 13:42 Відповісти
 
 