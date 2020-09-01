Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити скандального суддю Аблова
Вища рада правосуддя ухвалила рішення відмовити генеральному прокурору Ірині Венедіктовій у задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгенія Аблова.
Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті розгляду клопотання ВРП дійшла висновку, що докази, якими обґрунтована підозра, висунута судді Євгенію Аблову, здобуті у спосіб, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, – без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження", - сказано в повідомленні.
Члени Вищої ради правосуддя вважають, що прокуратура не обґрунтувала ризики, що можуть виникнути якщо Аблов продовжить здійснення правосуддя. Адже серед матеріалів, доданих до клопотання, відсутні розписки про отримання суддею матеріалів понад 50 адміністративних справ, які він, на думку генпрокурора, може знищити чи спотворити.
Також у ВРП заявляють, що Офіс генпрокурора не надав доказів того, що Аблов має можливість впливати на свідків та підозрюваних, яких допитуватимуть під час досудового розслідування.
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Хороший повод объявить судебную систему Украины захваченной мафией и разогнать весь этот балаган к чертовой матери, но некому.
ОАСК конкретно обслуживал одну бородатую бабушку.
А гундосый внучек никогда не обидит бабушку.
потому что ВСП может отстранять судей если хочет.
https://sud.ua/ru/news/sud-info/109176-vsp-otstranil-sudyu-iz-slavyanska-za-podozrenie-v-poluchenii-vzyatki ВСП отстранил судью из Славянска за подозрение в получении взятки, 3 октября 2017
https://sud.ua/ru/news/sud-info/119550-vsp-otstranil-sudyu-tamaru-shevtsovu-ot-pravosudiya ВСП отстранил судью Тамару Шевцову от правосудия, 6 июня 2018
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https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Геннадия Молибогу от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
https://zib.com.ua/ru/141606-sudyu_otstranili_na_2_mesyaca_po_podozreniyu_v_korrupcii.html ВСП отстранил судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдуру от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
И не нужно из Коломойши темного властелина делать - его возможности весьма ограничены.
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-naznachil-chlenom-vsp-doch-zamestitelya-pshonki Зеленский назначил членом ВСП дочь заместителя Пшонки
ОВСІЄНКО Андрій Анатолійович
Голова Вищої ради правосуддя.2017 - обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з'їздом суддів України та склав присягу члена ВРП
МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович
12.01.2017-30.04.2019 - член Вищої ради правосуддя
ШАПРАН Віктор Валентинович15.03.2017 - обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з'їздом суддів України та склав присягу члена ВРП