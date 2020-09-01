Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити скандального суддю Аблова

Вища рада правосуддя ухвалила рішення відмовити генеральному прокурору Ірині Венедіктовій у задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника голови Окружного адміністративного суду Києва Євгенія Аблова.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті розгляду клопотання ВРП дійшла висновку, що докази, якими обґрунтована підозра, висунута судді Євгенію Аблову, здобуті у спосіб, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, – без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження", - сказано в повідомленні.

Члени Вищої ради правосуддя вважають, що прокуратура не обґрунтувала ризики, що можуть виникнути якщо Аблов продовжить здійснення правосуддя. Адже серед матеріалів, доданих до клопотання, відсутні розписки про отримання суддею матеріалів понад 50 адміністративних справ, які він, на думку генпрокурора, може знищити чи спотворити.

Також у ВРП заявляють, що Офіс генпрокурора не надав доказів того, що Аблов має можливість впливати на свідків та підозрюваних, яких допитуватимуть під час досудового розслідування.

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