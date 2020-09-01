Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Аблова
Высший совет правосудия принял решение отказать генеральному прокурору Ирине Венедиктовой в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.
Об этом сообщает пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате рассмотрения ходатайства ВСП пришел к выводу, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства", - сказано в сообщении.
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Члены Высшего совета правосудия считают, что прокуратура не обосновала риски, которые якобы могут возникнуть, если Аблов продолжить осуществлять правосудие. Ведь среди приложенных к ходатайству материалов нет расписок о получении судьей материалов более 50 административных дел, которые он, по мнению генпрокурора, может уничтожить или исказить.
Также в ВСП заявляют, что Офис генпрокурора не предоставил доказательств того, что Аблов может влиять на свидетелей и подозреваемых, которых будут допрашивать во время досудебного расследования.
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Хороший повод объявить судебную систему Украины захваченной мафией и разогнать весь этот балаган к чертовой матери, но некому.
ОАСК конкретно обслуживал одну бородатую бабушку.
А гундосый внучек никогда не обидит бабушку.
потому что ВСП может отстранять судей если хочет.
https://sud.ua/ru/news/sud-info/109176-vsp-otstranil-sudyu-iz-slavyanska-za-podozrenie-v-poluchenii-vzyatki ВСП отстранил судью из Славянска за подозрение в получении взятки, 3 октября 2017
https://sud.ua/ru/news/sud-info/119550-vsp-otstranil-sudyu-tamaru-shevtsovu-ot-pravosudiya ВСП отстранил судью Тамару Шевцову от правосудия, 6 июня 2018
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https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Геннадия Молибогу от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
https://zib.com.ua/ru/141606-sudyu_otstranili_na_2_mesyaca_po_podozreniyu_v_korrupcii.html ВСП отстранил судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдуру от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
И не нужно из Коломойши темного властелина делать - его возможности весьма ограничены.
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-naznachil-chlenom-vsp-doch-zamestitelya-pshonki Зеленский назначил членом ВСП дочь заместителя Пшонки
ОВСІЄНКО Андрій Анатолійович
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МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович
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