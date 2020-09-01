Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Аблова

Высший совет правосудия принял решение отказать генеральному прокурору Ирине Венедиктовой в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате рассмотрения ходатайства ВСП пришел к выводу, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец. ФОТО

Члены Высшего совета правосудия считают, что прокуратура не обосновала риски, которые якобы могут возникнуть, если Аблов продолжить осуществлять правосудие. Ведь среди приложенных к ходатайству материалов нет расписок о получении судьей материалов более 50 административных дел, которые он, по мнению генпрокурора, может уничтожить или исказить.

Также в ВСП заявляют, что Офис генпрокурора не предоставил доказательств того, что Аблов может влиять на свидетелей и подозреваемых, которых будут допрашивать во время досудебного расследования.

Также на Цензор.НЕТ: ВСП не стал отстранять главу ОАСК Вовка