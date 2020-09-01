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Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Аблова

Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Аблова

Высший совет правосудия принял решение отказать генеральному прокурору Ирине Венедиктовой в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы Окружного административного суда Киева Евгения Аблова.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате рассмотрения ходатайства ВСП пришел к выводу, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава ОАСК Вовк просил "пробить" разговоры журналистки "Слідство.Інфо", снявшей сюжет про "роскошный" день рождения судьи Аблова, - Бабинец. ФОТО

Члены Высшего совета правосудия считают, что прокуратура не обосновала риски, которые якобы могут возникнуть, если Аблов продолжить осуществлять правосудие. Ведь среди приложенных к ходатайству материалов нет расписок о получении судьей материалов более 50 административных дел, которые он, по мнению генпрокурора, может уничтожить или исказить.

Также в ВСП заявляют, что Офис генпрокурора не предоставил доказательств того, что Аблов может влиять на свидетелей и подозреваемых, которых будут допрашивать во время досудебного расследования.

Также на Цензор.НЕТ: ВСП не стал отстранять главу ОАСК Вовка

Автор: 

Высший совет правосудия (568) Евгений Аблов (22)


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Топ комментарии
+17
Все судьи мрази и коррупционеры!! С них шкуру надо снимать по-живому!!!
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01.09.2020 21:19
+16
да ***** мне такое правосудие ****
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01.09.2020 21:18
+16
Судебная мафия в открытую заявляет, что члены этой криминальной группировки неподсудны, что бы они не творили.
Хороший повод объявить судебную систему Украины захваченной мафией и разогнать весь этот балаган к чертовой матери, но некому.
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01.09.2020 21:27
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да ***** мне такое правосудие ****
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01.09.2020 21:18 Ответить
Все судьи мрази и коррупционеры!! С них шкуру надо снимать по-живому!!!
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01.09.2020 21:19 Ответить
Судебная мафия в открытую заявляет, что члены этой криминальной группировки неподсудны, что бы они не творили.
Хороший повод объявить судебную систему Украины захваченной мафией и разогнать весь этот балаган к чертовой матери, но некому.
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01.09.2020 21:27 Ответить
Їх треба вистрілювати і підривати по-одному. Тоді настане порячдок.
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01.09.2020 21:35 Ответить
Не только в судебной мафии тут дело.
ОАСК конкретно обслуживал одну бородатую бабушку.
А гундосый внучек никогда не обидит бабушку.
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01.09.2020 22:49 Ответить
Вы все примитивно пытаетесь свести к "бородатой бабушке", в то время как проблема системная, она гораздо существеннее и заключается далеко не только в Коломойше.
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01.09.2020 22:58 Ответить
В данном конкретном случае услуги предоставленые бородатой бабушке дали карт-бланш судьям ОАСК на сегодняшнюю феерию в ВСП.

потому что ВСП может отстранять судей если хочет.
https://sud.ua/ru/news/sud-info/109176-vsp-otstranil-sudyu-iz-slavyanska-za-podozrenie-v-poluchenii-vzyatki ВСП отстранил судью из Славянска за подозрение в получении взятки, 3 октября 2017


https://sud.ua/ru/news/sud-info/119550-vsp-otstranil-sudyu-tamaru-shevtsovu-ot-pravosudiya ВСП отстранил судью Тамару Шевцову от правосудия, 6 июня 2018


https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Высший совет правосудия 15 февраля 2018 года, отстранил судью Дружковского городского суда

https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Геннадия Молибогу от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

https://zib.com.ua/ru/141606-sudyu_otstranili_na_2_mesyaca_po_podozreniyu_v_korrupcii.html ВСП отстранил судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдуру от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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01.09.2020 23:12 Ответить
Это не просто судьи, а Вовк, который лично своих людей в ВСП посадил.
И не нужно из Коломойши темного властелина делать - его возможности весьма ограничены.
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01.09.2020 23:14 Ответить
Ну да) Внучок с бабушкой нипричем, єто все злые, абсолютно самостоятельные судьи их подставляют, бедненьких.
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01.09.2020 23:18 Ответить
Вы, очевидно, понятия не имеете, на сколько глубоко прогнила судебная система Украины - у вас только "бородатая бабушка" в голове - и вы наивно верите, что если убрать Коломойшу - что-то изменится.
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01.09.2020 23:41 Ответить
Высший совет правосудия отказался отстранять скандального судью Аблова - Цензор.НЕТ 9027
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01.09.2020 21:34 Ответить
На использование доказательств против судьи нужно разрешение суда. Круг замкнулся. Они бессмертные.
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01.09.2020 21:35 Ответить
Этот отказ подтверждает ключевой тезис озвученный ранее: никто в этой стране не боится ни зеленого кондома, ни венедиктову. Потому что эти персонажи - полные профаны и ничтожества.
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01.09.2020 21:45 Ответить
Единственный способ победить этот беспредел , это разогнать на хер всех судей , и набирать новых , с контролем их решений общественностью . Пусть в Украине лучше вообще несколько лет не будет судов , пока вчерашние студенты не научатся , чем мы имеем такую жалкую пародию на законность и правосудие.
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01.09.2020 21:45 Ответить
Зараз "судді" покажуть бубАчке хто в хаті хазяїн. А йому ж так подобався портнов.
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01.09.2020 21:48 Ответить
Так это уже видно не вооруженным глазом, ВСП карманный орган скомороха для прикрытия сдачи Украины бесу путлеру.
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01.09.2020 21:55 Ответить
Всі ці злочинці, які вдавали суддів (ясно що поголовно і без всякого слідства), повинні висіти на київських каштанах, з табличкою "Я ЗНИЩУВАВ СУДОВУ ГІЛКУ ВЛАДИ УКРАНИ"
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01.09.2020 22:10 Ответить
ВСП, в основном, состоит из людей, назначенных порошенко. Будь ты проклят, сволочь, упустивший шанс дать Украине правосудие. Одного этого достаточно, чтобы не отдавать за пецу ни голоса.
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01.09.2020 22:12 Ответить
Тільки 2 людини від президента Порошенка. Чого ви брешете?
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01.09.2020 22:43 Ответить
Нема й двох їх давно зеленський замінив.

https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-naznachil-chlenom-vsp-doch-zamestitelya-pshonki Зеленский назначил членом ВСП дочь заместителя Пшонки
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01.09.2020 22:52 Ответить
вот только первые три с оф.сайта ВСП, сайт неудобный,но, уверен, таких там большинство. Дата назначения говорит, что от каждого воняет парашенкой, а паскуда зельц не удосужился поменять этих скотов.
ОВСІЄНКО Андрій Анатолійович
Голова Вищої ради правосуддя.2017 - обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з'їздом суддів України та склав присягу члена ВРП

МАЛОВАЦЬКИЙ Олексій Володимирович
12.01.2017-30.04.2019 - член Вищої ради правосуддя

ШАПРАН Віктор Валентинович15.03.2017 - обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з'їздом суддів України та склав присягу члена ВРП
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02.09.2020 11:31 Ответить
Правосудие продано.
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01.09.2020 22:33 Ответить
Баблов остается при бабле
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01.09.2020 23:02 Ответить
Гнать судогнид всех.
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01.09.2020 23:43 Ответить
Додатковий доказ що, цю Систему неможливо реформувати жодим чином. Тільки повний демонтаж і створення нової.
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02.09.2020 13:02 Ответить
Зелик с шоблой очень скоро допрыгается до бунта. Этих клоунов просто повыкидывают из окон тихих комфортных кабинетов. А судейских упырей в бачках будут сжигать и топить.
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02.09.2020 13:42 Ответить
 
 