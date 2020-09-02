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Гімназію №32 в Києві мінують другий день поспіль. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Сьогодні столичну гімназію №32, що на вулиці Івана Федорова, 2 неподалік від перинатального центру міста, вкотре "замінували".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Надзвичайні новини".

Близько 15.50 директор школи по гучномовцю повідомила: "Всі терміново виходимо за межі гімназії".

Вчителі, які оперативно вивели дітей, обурені частотою повідомлень про мінування. За їхніми словами, це вже 12 раз відбувається евакуація.

Нагадаємо, вчора повідомлення про мінування батьки гімназистів отримали у Viber-групи трохи пізніше 7 години ранку. На місце оперативно прибули поліцейські, кінологи та пожежники. До школи нікого не запускали. І тільки після 08.00 батькам почали повідомляти, що 1 вересня таки відбудеться. Спочатку до гімназії запустили учнів старших класів, згодом – початкової школи. Втім, не всі учні змогли побачитись із вчителями та однокласниками, адже батьки після підтвердження інформації про мінування відвезли дітей додому, або ж забрали зі собою на роботу.

Гімназію №32 в Києві мінують другий день поспіль 01
Гімназію №32 в Києві мінують другий день поспіль 02
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Так гімназію 2 чи 32?
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02.09.2020 17:33 Відповісти
Кто бы это мог быть?
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02.09.2020 17:34 Відповісти
Первый раз в первый класс и уже знает как правильно называют письку.
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02.09.2020 17:38 Відповісти
А вот не надо было в карантин школы открывать! Ведь ясно же, что не каждому школьнику такое понравится.
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02.09.2020 17:44 Відповісти
Шо опять жинка *********?
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02.09.2020 17:45 Відповісти
Достойные зелепутинцы подрастают. Ну ниче, ниче - ещё пару годков и их мытарства закончатся , а потом сразу в дупутаты и кабмин их мамы с папами назначат...
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02.09.2020 18:12 Відповісти
РЯДОМ ПРОСТО ВСЁ УЖЕ ЗАСТРОИЛИ НОВОСТРОЯМИ !)
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03.09.2020 00:35 Відповісти
 
 