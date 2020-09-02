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Гимназию №32 в Киеве минируют второй день подряд. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня столичную гимназию №32, которая находится на улице Ивана Федорова, 2 недалеко от перинатального центра города, в очередной раз "заминировали".

Как передает Цензор.НЕТ, об э том пишут "Надзвичайні новини".

Около 15.50 директор школы по громкоговорителю сообщила: "Все срочно выходим за пределы гимназии".

Учителя, которые оперативно вывели детей, возмущены частотой сообщений о минировании. По их словам, это уже 12 раз происходит эвакуация.

Напомним, вчера сообщение о минировании родители гимназистов получили в Viber-группы чуть позже 7 часов утра. На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и пожарные. В школу никого не запускали. И только после 08.00 родителям начали сообщать, что 1 сентября состоится. Сначала в гимназию запустили учеников старших классов, затем - начальной школы. Впрочем, не все ученики смогли увидеться с учителями и одноклассниками, ведь родители после подтверждения информации о минировании отвезли детей домой, или же забрали с собой на работу.

Гимназию №32 в Киеве минируют второй день подряд 01
Гимназию №32 в Киеве минируют второй день подряд 02

Автор: Роман Свиридович
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Так гімназію 2 чи 32?
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02.09.2020 17:33 Ответить
Кто бы это мог быть?
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02.09.2020 17:34 Ответить
Первый раз в первый класс и уже знает как правильно называют письку.
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02.09.2020 17:38 Ответить
А вот не надо было в карантин школы открывать! Ведь ясно же, что не каждому школьнику такое понравится.
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02.09.2020 17:44 Ответить
Шо опять жинка *********?
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02.09.2020 17:45 Ответить
Достойные зелепутинцы подрастают. Ну ниче, ниче - ещё пару годков и их мытарства закончатся , а потом сразу в дупутаты и кабмин их мамы с папами назначат...
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02.09.2020 18:12 Ответить
РЯДОМ ПРОСТО ВСЁ УЖЕ ЗАСТРОИЛИ НОВОСТРОЯМИ !)
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03.09.2020 00:35 Ответить
 
 