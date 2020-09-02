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Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив про те, що силовики оточили київський офіс партії і, можливо, будуть його штурмувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Тягнибок заявив у твіттері.
Він зазначив: "Під Київським офісом "Свободи" 50 аваківських поліцейських і спецназівців. Можливий штурм офісу. Хочуть затримати Володю Назаренка, ветерана московсько-української війни, депутата Київради. Це все напередодні завтрашньої сесії Київради і місцевих виборів".
Топ коментарі
+33 Sav UA
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
Цихоцкий выразил "решительный протест" и возмущение действиями ВО "Свобода". Он ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия".
"Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским", - заявил посол Польши. Источник: https://censor.net/ru/n3217074
так ребята "заочно" такой диалог и ведут, на радость рашепропагандонам...многие, небезосновательно, считают, что "свобода" может быть связана с кремлем, как то они очень уж часто своими действиями под его пропаганду плясали
Они всегда ссорят Украину и Польшу - путин им милее.
В 2014 году Махницкий все просрал бездарно. В 2019 Кошулинский вроде с неплохой программой пошел и исчез. Ну разве это народная партия? Разве это Лидеры?
Нет никакого желания более голосовать за этих импотентов.
К рядовым членам Свободы нет вопросов. Патриотично настроенные пацаны и на Майдане много сделали и головы положили за Украину, но руководство партии - гамно!
руководит "наша" посвящённая в кремлёвско-хабадские дела номенклатура,
а в атаку и в окопы идут рядовые гои - расходный материал, который должен погибать
за "наше" дело, думая, что погибает за Украину.
Наивных неинформированных членов "Свободы" используют вслепую.
Но со стороны людям всё же виднее - потому "Свобода" и не смогла пройти в Раду.