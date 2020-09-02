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Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив про те, що силовики оточили київський офіс партії і, можливо, будуть його штурмувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тягнибок заявив у твіттері.

Він зазначив: "Під Київським офісом "Свободи" 50 аваківських поліцейських і спецназівців. Можливий штурм офісу. Хочуть затримати Володю Назаренка, ветерана московсько-української війни, депутата Київради. Це все напередодні завтрашньої сесії Київради і місцевих виборів".

Київський офіс Свободи оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок 01
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Топ коментарі
+33
Свобода в парламенті ригам хряпалки рівняла коли ті голосувати незаконно намагалися. А твій клоун кацапів тупими жартами забавляв.
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02.09.2020 23:44
+20
«. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинскойИсточник: https://censor.net/ru/n3217312»

Ти ба.
«Свобода» воює з Москвою.
А Порошенко воював з Россієй.
Оно в чому різниця !
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02.09.2020 23:32
+19
Так вам і треба---ДЕБІЛАМ!!! Дякуйте своїм Ільєнкам,Левченкам і їм подібним,скільки грязі вилили на Пороха,а ума не хватило прорахувати,що буде з Зе-клоуном,тепер жріть поки подаветесь!!!!
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03.09.2020 00:30
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Всегда был есть и буду поддерживать СВОБОДУ. Ненавижу кацапов и жидов захвативших власть в Украине.
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03.09.2020 09:08 Відповісти
Где ты ее поддерживаешь, в Баден-Бадене? Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 8673
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03.09.2020 09:50 Відповісти
Баден-Баден? Це ви так Барнаул називаєте? Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 5716
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03.09.2020 09:55 Відповісти
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий направил письмо главе Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец, в котором выразил протест против надписи на мемориальной доске в Гуте Пеняцкой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
Цихоцкий выразил "решительный протест" и возмущение действиями ВО "Свобода". Он ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия".
"Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским", - заявил посол Польши. Источник: https://censor.net/ru/n3217074
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03.09.2020 09:55 Відповісти
А ніхто Свободу і не уповноважував вести діалог з поляками, ще й по слизьким питанням
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03.09.2020 09:59 Відповісти
Указанную мемориальную доску, как говорится в Facebook Червоноградской городской организация ВО "Свобода", установили 30 августа. Источник: https://censor.net/ru/n3217074

так ребята "заочно" такой диалог и ведут, на радость рашепропагандонам...многие, небезосновательно, считают, что "свобода" может быть связана с кремлем, как то они очень уж часто своими действиями под его пропаганду плясали
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03.09.2020 10:15 Відповісти
А за шо їх оточили? Свободівці останні роки сидять як миші, пардон, як кріси. Хавайте свій абинепорох. Так вам і треба.
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03.09.2020 09:57 Відповісти
чуть выше почитай, аж то международного скандала дошло
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03.09.2020 10:16 Відповісти
Верхушка Свободи - провокаторы-профессионалы и прекрасно знают что делают.
Они всегда ссорят Украину и Польшу - путин им милее.
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03.09.2020 11:11 Відповісти
Заодно пускай и дерьмо это хвостатое прихватят - Игорька Мирошниченко
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03.09.2020 10:45 Відповісти
Свобода стала появляться только на выборах и исчезает из политического горизонта.

В 2014 году Махницкий все просрал бездарно. В 2019 Кошулинский вроде с неплохой программой пошел и исчез. Ну разве это народная партия? Разве это Лидеры?
Нет никакого желания более голосовать за этих импотентов.
К рядовым членам Свободы нет вопросов. Патриотично настроенные пацаны и на Майдане много сделали и головы положили за Украину, но руководство партии - гамно!
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03.09.2020 11:16 Відповісти
Хорошо ещё если это гавно - украинское, в чём сомнения возникают...
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03.09.2020 11:38 Відповісти
"Свобода" построена по классическому шшидобольшевистскому принципу:
руководит "наша" посвящённая в кремлёвско-хабадские дела номенклатура,
а в атаку и в окопы идут рядовые гои - расходный материал, который должен погибать
за "наше" дело, думая, что погибает за Украину.
Наивных неинформированных членов "Свободы" используют вслепую.
Но со стороны людям всё же виднее - потому "Свобода" и не смогла пройти в Раду.
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03.09.2020 14:28 Відповісти
Фаріон, Фротман-Цегельській -вже ці прізвища говорять самі за себе.
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03.09.2020 22:24 Відповісти
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