Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок

Голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив про те, що силовики оточили київський офіс партії і, можливо, будуть його штурмувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тягнибок заявив у твіттері.

Він зазначив: "Під Київським офісом "Свободи" 50 аваківських поліцейських і спецназівців. Можливий штурм офісу. Хочуть затримати Володю Назаренка, ветерана московсько-української війни, депутата Київради. Це все напередодні завтрашньої сесії Київради і місцевих виборів".