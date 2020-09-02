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Свобода (2748) Тягнибок (1239) Назаренко (61)

Киевский офис "Свободы" окружили силовики. Возможен штурм, - Тягнибок

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил о том, что силовики окружили киевский офис партии и, возможно, будут его штурмовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тягнибок заявил в твиттере. 

Он отметил: "Под Киевским офисом "Свободы" 50 аваковских полицейских и спецназовцев. Возможен штурм офиса. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинской войны, депутата Киевсовета. Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных виборов".

Киевский офис Свободы окружили силовики. Возможен штурм, - Тягнибок 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+33
Свобода в парламенті ригам хряпалки рівняла коли ті голосувати незаконно намагалися. А твій клоун кацапів тупими жартами забавляв.
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02.09.2020 23:44
+20
«. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинскойИсточник: https://censor.net/ru/n3217312»

Ти ба.
«Свобода» воює з Москвою.
А Порошенко воював з Россієй.
Оно в чому різниця !
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02.09.2020 23:32
+19
Так вам і треба---ДЕБІЛАМ!!! Дякуйте своїм Ільєнкам,Левченкам і їм подібним,скільки грязі вилили на Пороха,а ума не хватило прорахувати,що буде з Зе-клоуном,тепер жріть поки подаветесь!!!!
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03.09.2020 00:30
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Всегда был есть и буду поддерживать СВОБОДУ. Ненавижу кацапов и жидов захвативших власть в Украине.
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03.09.2020 09:08 Ответить
Где ты ее поддерживаешь, в Баден-Бадене? Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 8673
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03.09.2020 09:50 Ответить
Баден-Баден? Це ви так Барнаул називаєте? Київський офіс "Свободи" оточили силовики. Можливий штурм, - Тягнибок - Цензор.НЕТ 5716
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03.09.2020 09:55 Ответить
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий направил письмо главе Бродовской районной государственной администрации Оксане Прокопец, в котором выразил протест против надписи на мемориальной доске в Гуте Пеняцкой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
Цихоцкий выразил "решительный протест" и возмущение действиями ВО "Свобода". Он ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия".
"Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским", - заявил посол Польши. Источник: https://censor.net/ru/n3217074
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03.09.2020 09:55 Ответить
А ніхто Свободу і не уповноважував вести діалог з поляками, ще й по слизьким питанням
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03.09.2020 09:59 Ответить
Указанную мемориальную доску, как говорится в Facebook Червоноградской городской организация ВО "Свобода", установили 30 августа. Источник: https://censor.net/ru/n3217074

так ребята "заочно" такой диалог и ведут, на радость рашепропагандонам...многие, небезосновательно, считают, что "свобода" может быть связана с кремлем, как то они очень уж часто своими действиями под его пропаганду плясали
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03.09.2020 10:15 Ответить
А за шо їх оточили? Свободівці останні роки сидять як миші, пардон, як кріси. Хавайте свій абинепорох. Так вам і треба.
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03.09.2020 09:57 Ответить
чуть выше почитай, аж то международного скандала дошло
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03.09.2020 10:16 Ответить
Верхушка Свободи - провокаторы-профессионалы и прекрасно знают что делают.
Они всегда ссорят Украину и Польшу - путин им милее.
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03.09.2020 11:11 Ответить
Заодно пускай и дерьмо это хвостатое прихватят - Игорька Мирошниченко
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03.09.2020 10:45 Ответить
Свобода стала появляться только на выборах и исчезает из политического горизонта.

В 2014 году Махницкий все просрал бездарно. В 2019 Кошулинский вроде с неплохой программой пошел и исчез. Ну разве это народная партия? Разве это Лидеры?
Нет никакого желания более голосовать за этих импотентов.
К рядовым членам Свободы нет вопросов. Патриотично настроенные пацаны и на Майдане много сделали и головы положили за Украину, но руководство партии - гамно!
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03.09.2020 11:16 Ответить
Хорошо ещё если это гавно - украинское, в чём сомнения возникают...
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03.09.2020 11:38 Ответить
"Свобода" построена по классическому шшидобольшевистскому принципу:
руководит "наша" посвящённая в кремлёвско-хабадские дела номенклатура,
а в атаку и в окопы идут рядовые гои - расходный материал, который должен погибать
за "наше" дело, думая, что погибает за Украину.
Наивных неинформированных членов "Свободы" используют вслепую.
Но со стороны людям всё же виднее - потому "Свобода" и не смогла пройти в Раду.
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03.09.2020 14:28 Ответить
Фаріон, Фротман-Цегельській -вже ці прізвища говорять самі за себе.
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03.09.2020 22:24 Ответить
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