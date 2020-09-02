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Киевский офис "Свободы" окружили силовики. Возможен штурм, - Тягнибок
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил о том, что силовики окружили киевский офис партии и, возможно, будут его штурмовать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тягнибок заявил в твиттере.
Он отметил: "Под Киевским офисом "Свободы" 50 аваковских полицейских и спецназовцев. Возможен штурм офиса. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинской войны, депутата Киевсовета. Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных виборов".
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
Цихоцкий выразил "решительный протест" и возмущение действиями ВО "Свобода". Он ожидает немедленных шагов по "прекращению на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия".
"Я верил и до сих пор верю, что Гута Пеняцкая может стать местом восстановления процесса примирения между поляками и украинцами, но я вижу, что в Украине есть круги, которые беспокоит каждый шаг в правильном направлении и которые хотели бы, по непонятным для меня причинам, отменить любой положительный процесс, недавно инициированный президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским", - заявил посол Польши. Источник: https://censor.net/ru/n3217074
так ребята "заочно" такой диалог и ведут, на радость рашепропагандонам...многие, небезосновательно, считают, что "свобода" может быть связана с кремлем, как то они очень уж часто своими действиями под его пропаганду плясали
Они всегда ссорят Украину и Польшу - путин им милее.
В 2014 году Махницкий все просрал бездарно. В 2019 Кошулинский вроде с неплохой программой пошел и исчез. Ну разве это народная партия? Разве это Лидеры?
Нет никакого желания более голосовать за этих импотентов.
К рядовым членам Свободы нет вопросов. Патриотично настроенные пацаны и на Майдане много сделали и головы положили за Украину, но руководство партии - гамно!
руководит "наша" посвящённая в кремлёвско-хабадские дела номенклатура,
а в атаку и в окопы идут рядовые гои - расходный материал, который должен погибать
за "наше" дело, думая, что погибает за Украину.
Наивных неинформированных членов "Свободы" используют вслепую.
Но со стороны людям всё же виднее - потому "Свобода" и не смогла пройти в Раду.