Киевский офис "Свободы" окружили силовики. Возможен штурм, - Тягнибок

Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил о том, что силовики окружили киевский офис партии и, возможно, будут его штурмовать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тягнибок заявил в твиттере.

Он отметил: "Под Киевским офисом "Свободы" 50 аваковских полицейских и спецназовцев. Возможен штурм офиса. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинской войны, депутата Киевсовета. Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных виборов".