У Чернівецькій області за добу виявили 137 нових випадків COVID-19, - ОДА

За минулу добу, 2 вересня, в Чернівецькій області виявили 137 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила під час дослідження 1034 зразків.

Цього ж дня одужали 67 осіб. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 10 624 випадки зараження. Наразі змогли подолати хворобу 6394 буковинці.

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"У соцмережах доводиться читати, що влада спекулює показниками захворюваності на коронавірус. То завищує, бо хоче всіх налякати, то занижує, бо їй це вигідно, незабаром початок навчання, вибори, приїзд якихось високопосадовців – потрібне підкреслити. Хочу вас запевнити, що цифри коректні. Вірус і досі атакує Буковину. Ми вже почали розгортати так звані лікарні другої черги – за два останні дні відкрили для хворих на COVID-19 медичні заклади у Вижниці та Герці. Тож замість вигадувати теорії змови, прошу, об’єктивно оцінюйте інформацію та стережіться небезпеки!" - розповів Осачук.



