УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4820 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
687 1
діти (4420) карантин (16073) статистика (2133) лікарі (1099) Степанов Максим (2011) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

За добу COVID-19 виявили у 149 дітей та 137 медпрацівників, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу COVID-19 виявили у 149 дітей та 137 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 416 осіб з COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 430 осіб, з них 149 дітей і 137 медпрацівників. Було госпіталізовано 416 осіб. Зафіксовані 54 летальні випадки. Одужали 859 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 128 288 осіб, з них 8 359 дітей і 11 635 медпрацівників. всього одужали 59 676 пацієнтів. 2 710 випадків летальних. За минулу добу всього було проведено 46 151 тест, з них 23 990 методом ПЛР і 22 161 методом ІФА", - розповів Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К новому году будет 45 миллионов
показати весь коментар
03.09.2020 09:38 Відповісти
 
 