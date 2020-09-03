За сутки COVID-19 выявили у 149 детей и 137 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 416 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 430 человек, из них 149 детй и 137 медработников. Были госпитализированы 416 человек. Зафиксированы 54 летальных случая. Выздоровели 859 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 128 288 человек, из них 8 359 детей и 11 635 медработников. Всего выздоровели 59 676 пациентов. 2 710 случаев летальных. За минувшие сутки всего был проведен 46 151 тест, из них 23 990 методом ПЦР и 22 161 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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