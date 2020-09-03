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Кузьмін (95) суд (8046) Турчинов (1076)

За поданням депутатів ОПЗЖ Печерський суд зобов'язав відкрити чергове кримінальне провадження проти Турчинова і Порошенка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За поданням депутатів ОПЗЖ Печерський суд зобов'язав відкрити чергове кримінальне провадження проти Турчинова і Порошенка

Як повідомив депутат фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін, що працював заступником Генпрокурора в часи Віктора Януковича, Печерський суд ухвалив рішення щодо зобов‘язання Офісу Генпрокурора розслідувати чергову справу проти Турчинова і Порошенка.

"На допомогу Кравчуку і Фокіну публікую ухвалу суду, що зобов’язала Генпрокуратуру розпочати розслідування проти Турчинова і Порошенка, які відмовилися виконувати Мінські домовленості", – написав Ренат Кузьмін у своєму Facebook.

За словами депутата, він ініціював цю справу "разом з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком".

Суть претензії депутатів ОПЗЖ полягає в тому, що в 2014 році Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов відмовився підписувати закон про амністію бойовиків ОРДЛО, а президент Порошенко не наполягав на підписанні цього закону.

На думку Кузьміна, рішення Печерського суду значно посилить правильну позицію української делегації на мінських переговорах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+107
Вся ************ херня ,слившись в экстазе с Зелёным говном ,выступают против Порошенко и патриотов Украины.
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03.09.2020 11:34
+62
По представлению депутатов ОПЗЖ Печерский суд обязал открыть очередное уголовное производство против Турчинова и Порошенко - Цензор.НЕТ 1427
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03.09.2020 11:33
+56
По представлению депутатов ОПЗЖ Печерский суд обязал открыть очередное уголовное производство против Турчинова и Порошенко - Цензор.НЕТ 6504
Збацай "Мурку".
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03.09.2020 11:33
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Влажные ватные мечты?
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03.09.2020 15:48 Відповісти
Мозгов у негу нетУ (как всегда вата не знает кацапского быдлонаречия, хотя постоянно скулит о желании на нем разгАваривать), впрочем как и у тебя, что и не удивительно, учитывая что ты и он ватное быдло.
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03.09.2020 15:47 Відповісти
Рюзьгє, ти за сиром, свиня?
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03.09.2020 19:14 Відповісти
мені от цікаво - куди буде бігти уся це зекремлядська шобла, коли Порох знову сяде у Президентське крісло?!
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03.09.2020 15:42 Відповісти
Потрібно зробити все можливе і неможливе , щоби ця антиукраінська шобла ( ОПЗЖ і слуги кремля ) не встигла добігти до ростова !
Вони реально дістали не тільки Порошенка , а і всіх Українців !
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03.09.2020 17:21 Відповісти
а кого з ригів посадили за 5 років ? як би десяту частину посадили , зробили дійсно люстрацію ,такого як зараз реваншу не було !
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04.09.2020 10:55 Відповісти
И это чучело было замгенпрокурора??? Настолько нужно быть тупым, чтобы обвинять пластыря и шоколадку в том, что они не выполнили минские соглашения подписанные непонятно кем и не имеющие вообще никакой юридической силы? Ну а с высером про "усиление" переговорной позиции кравчука и фокина все ясно - пятая колонна в открытую в унисон с кацапскими оккупантами делает все для того, чтобы кацапы получили все. что они не смогли достичь военным путем - уничтожение Украины как государства.
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03.09.2020 15:45 Відповісти
Что вообще в стране делается, блд?! Больно читать про весь этот безнаказанный антиукраинский шабаш...
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03.09.2020 15:53 Відповісти
за свои обосраные штаны кузьмин и прочие мертвечуки будут мстить до конца и мстя их будет долгой и вонючей.. а Зеле нравится - она сама такая..
зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
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03.09.2020 15:56 Відповісти
У зельцмана идея фикс посадить порошенко, так что ради этой цели он готов идти на любые альянсы с пятой колонной, и назначение венедиктовой этому прямое подтверждение.
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03.09.2020 16:24 Відповісти
Вот это тело на прошлой неделе, когда отлупили геев опзж в микроавтобусе рассказывало, что осенью этого года планируется государственный военный переворот. И такое попадалово - на харьковщине находят огромный схрон оружия и боеприпасов - у чела в гараже, с команды Дрочилы. Менты, прокуратура, сбу, гбр , **********, тупо молчат. Такое заявление.
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03.09.2020 17:11 Відповісти
Слава Богу , що у Турчинова і Порошенка вистачило мудрості не підписувати ці угоди , щодо амністіі сєпарів , які вбивали
наших хлопців !!
А Порошенко , для п'ятоі колони кремля , як був кісткою в горлі , так і залишається , тільки тому , що завжди відстоював
інтереси Украіни , а не інтереси кремлівського упиря !
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03.09.2020 17:17 Відповісти
Фуфло, яку статтю вони їм намалюють? Згідно законам України ніхто не несе відповідальність за політичні рішення, а криміналу в невиконанні нікчемного документа не передбачено. Це, все понти перед виборами.
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03.09.2020 17:20 Відповісти
Т.е. - опзжопа подает в суд на Турчинова и Порошенко за то, что они не захотели предавать Украину? Ну, они не такие как вы - смиритесь с этим)
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03.09.2020 17:21 Відповісти
ОПЗЖ - це прокремлівська шушера , яка намагається перетворити Украіну , в колонію мокшандіі і Зебанда їм в цьому дає зелене світло !
Будете всі , тварюки , висіти на стовпах , бо втекти знову вам не вдастся !
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03.09.2020 17:25 Відповісти
Нема спокою їбо#утому... За поданням депутатів ОПЗЖ Печерський суд зобов'язав відкрити чергове кримінальне провадження проти Турчинова і Порошенка - Цензор.НЕТ 8640
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03.09.2020 17:49 Відповісти
печерний суд такий... печерний! все передбачувано, АЛЕ ЇМ ЯК ЗАВЖДИ - ОБЛОМИТЬСЯ!!!
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03.09.2020 17:56 Відповісти
доиграются рыги как в 2014-ом.
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03.09.2020 18:20 Відповісти
Шёл второй год возбуждения уголовных дел против Порошенко, "возбужденные" никак не угомоняться.
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03.09.2020 19:46 Відповісти
ну скільки можна? коли вже цей жопоблок на жопу посадять?
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03.09.2020 19:50 Відповісти
Украинцы вы дурни. Так потерять страну...
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03.09.2020 19:52 Відповісти
Спокуха, не потеряно.
Борьба идет - да. Присоединяйся.
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03.09.2020 19:59 Відповісти
Я русский, и домой не хочу. Мне тут хорошо. Не хочется перебираться опять за границу
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03.09.2020 22:23 Відповісти
Я ж и говорю - присоединяйся к борьбе за Украину.
Похоже, ты это уже сделал, респект.
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03.09.2020 22:24 Відповісти
хихихихихиих
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03.09.2020 19:55 Відповісти
Пусть этот к5азёл лучше слабает "Мурку"
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03.09.2020 21:06 Відповісти
Вместе с Кабздоном.
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03.09.2020 21:41 Відповісти
пора, пора уже всю эту рыгоАнальную ************** быкоту развешивать на фонари с их выродками, самками и мамками!
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03.09.2020 21:46 Відповісти
Всі кацапські прокладки повилазили і смердять
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03.09.2020 23:18 Відповісти
боюсь ,що ще не всі !
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04.09.2020 10:58 Відповісти
Та уже бы прямо сказали "по поручению Медведчука и Ху*ла!"
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04.09.2020 00:01 Відповісти
завали свій сральник, покидьку!
Не така тобі армія - збираєш речі та до військомату!
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04.09.2020 04:24 Відповісти
Думаю, про таких нахабних діячів, як цей мутант із старої партії рабовласників у нову партію рабовласників (із Риго-Аналів в ОПа-ЗаЖопу), потрібно публікувати більше інформації. Наприклад: де воно поки ще живе (адресу писати не обов'язково, щоб їхні вірні пси в мантіях не покусали за персональні дані, а от GPS-координати (будь-якої точності) - це не особисті дані - це просто географія - наука про землю ).
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04.09.2020 00:29 Відповісти
"По представлению депутатов ОПЗЖ Печерский суд обязал открыть очередное уголовное производство против Турчинова и Порошенко"

Увижу ли я то время, когда ОПЗЖ будет запрещена в Украине, члены этой партии люстрированы, а особо рьяные представители - судимы за измену Украине.
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04.09.2020 05:50 Відповісти
Скільки в Україні потенційних добрив ...
Не можна їм дозволити повтікати ...
ренатка кузьмин - в топ.
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04.09.2020 06:22 Відповісти
Мені жаль Героїв Небесної Сотні... За що вони загинули? За те, щоб через 6 років, антиукраїнська сволота під патронатом зебуїнської кодли знову правила бал? Дурдом якийсь...
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04.09.2020 07:43 Відповісти
Це прийшов в Україну з Мокви ...ПІПЕЦЬ. Зустрічайте, скоро Україна стане ...нічим!
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11.09.2020 03:46 Відповісти
73% ї*анутих роблять це разом... радійте !!!
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04.09.2020 08:14 Відповісти
Антидержавне Лайно злилось в антиукраїнському екстазі проти рятівників України з метою повної дискредитації Державних устоів і інтересів країни. Ура прохіндеям і ворогам Украіни,як зовнішнім так і внутрішнім! Ура антидержавним рішенням і організаторам антидержавного тихого перевороту! Ура диверсантам Путіна і антидержавникам Медведчуку і всій його і іншій антиукраїнській шоблі! Кому ще крикнемо "ура" на похоронах країни України?
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11.09.2020 03:42 Відповісти
На могилах Небесної сотні .....Простіть загиблі,що наш шизофренічний недолугий народ обрав собі погибель,замість розквіту.
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11.09.2020 03:53 Відповісти
Вимагаємо усунення Зеленського від влади за повномасштабну зраду на усіх рівнях державотворення і не виконання Конституційних обовязків у час загроз і війни. І це ще не все. Трибунал пора утворювати,бо іначе тут буде як в Білорусіі: путінські танки та військові! Нас до цього ведуть!
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11.09.2020 04:01 Відповісти
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