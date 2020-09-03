За поданням депутатів ОПЗЖ Печерський суд зобов'язав відкрити чергове кримінальне провадження проти Турчинова і Порошенка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Як повідомив депутат фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін, що працював заступником Генпрокурора в часи Віктора Януковича, Печерський суд ухвалив рішення щодо зобов‘язання Офісу Генпрокурора розслідувати чергову справу проти Турчинова і Порошенка.
"На допомогу Кравчуку і Фокіну публікую ухвалу суду, що зобов’язала Генпрокуратуру розпочати розслідування проти Турчинова і Порошенка, які відмовилися виконувати Мінські домовленості", – написав Ренат Кузьмін у своєму Facebook.
За словами депутата, він ініціював цю справу "разом з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком".
Суть претензії депутатів ОПЗЖ полягає в тому, що в 2014 році Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов відмовився підписувати закон про амністію бойовиків ОРДЛО, а президент Порошенко не наполягав на підписанні цього закону.
На думку Кузьміна, рішення Печерського суду значно посилить правильну позицію української делегації на мінських переговорах.
Будь ласка, зачекайте...
Вони реально дістали не тільки Порошенка , а і всіх Українців !
зебилы, вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
наших хлопців !!
А Порошенко , для п'ятоі колони кремля , як був кісткою в горлі , так і залишається , тільки тому , що завжди відстоював
інтереси Украіни , а не інтереси кремлівського упиря !
Будете всі , тварюки , висіти на стовпах , бо втекти знову вам не вдастся !
Борьба идет - да. Присоединяйся.
Похоже, ты это уже сделал, респект.
Не така тобі армія - збираєш речі та до військомату!
Увижу ли я то время, когда ОПЗЖ будет запрещена в Украине, члены этой партии люстрированы, а особо рьяные представители - судимы за измену Украине.
Не можна їм дозволити повтікати ...
ренатка кузьмин - в топ.