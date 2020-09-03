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Уряд дозволив встановити КПП на в'їзді в Умань, - Немчінов

Уряд дозволив встановити КПП на в'їзді в Умань, - Немчінов

На час паломництва хасидів до Умані Черкаської області з нагоди юдейського Нового року Рош га-Шана в місті з 15 по 21 вересня буде посилено карантинні заходи.

Таке рішення на позачерговому засіданні 3 вересня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

За його словами, на в'їзді в Умань встановлять КПП з поліцією, військовими Нацгвардії, медиками та працівниками ДСНС. В районі паломництва і на основних об'єктах забезпечать розмітку для дотримання соціальної дистанції.

В Умані виділять окреме приміщення, яке використовуватиметься для обсервації в разі спалаху COVID-19 серед паломників. Також окремий обсерватор буде і для працівників органів державної влади, які забезпечуватимуть порядок.

Місцева влада повинна також встановити турнікети на входах у культові будівлі і забезпечити температурний скринінг.

До обмежень в районі паломництва також входить:

  • заборона на масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 людини на 10 квадратних метрів будівлі або території;
  • заборона на роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля;
  • заборона на роботу інших закладів громадського харчування з 00:00 до 07:00, крім доставки їжі і замовлень навинос;
  • заборона на концерти, дискотеки і роботу нічних клубів;
  • заборона стихійної торгівлі;
  • заборона на відвідування навчальних закладів у районі паломництва.

Крім того, район паломництва хасидів планують обмежити карантинними КПП.

"В Умані щодня засідатиме оперативний штаб із безпечного святкування Рош га-Шана, до його складу увійдуть правоохоронці, медики, місцева влада і представники єврейської громади", - зазначив Немчінов.

Автор: 

Умань (242) хасиди (176)


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Топ коментарі
+11
это правильно!.. я б еще поставил ежи на дорогах и ров через все дороги прокопал..
а то "особо избранные" своей духовностью всех достали..
Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2336
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03.09.2020 20:59
+8
Звиняйте, не втримався.

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7355
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03.09.2020 20:58
+7
у кацапни теперячя это дата окончания 2 мировой.

Вы будете смеяться, но у них сегодня опять День Победы

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 735
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03.09.2020 21:22
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Звиняйте, не втримався.

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7355
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03.09.2020 20:58 Відповісти
у кацапни теперячя это дата окончания 2 мировой.

Вы будете смеяться, но у них сегодня опять День Победы

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 735
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03.09.2020 21:22 Відповісти
О господи..опять?!
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03.09.2020 21:48 Відповісти
да,и опять с переносом .американцы приняли капитуляцию 2,а кацапня празднует 3
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03.09.2020 21:50 Відповісти
Шо на этот раз штурмовать будут? Фанерную Брестскую крепость?
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03.09.2020 22:22 Відповісти
Каzапи такі кумедні
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03.09.2020 22:52 Відповісти
Понятно? Иностранцам въезд в Украину запрещён, но какие же маланцы иностранцы? Им можно. Они здесь, с некоторых пор, можно сказать, титульная нация.
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03.09.2020 20:59 Відповісти
глубинный нарот панимаэшь.
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03.09.2020 22:20 Відповісти
это правильно!.. я б еще поставил ежи на дорогах и ров через все дороги прокопал..
а то "особо избранные" своей духовностью всех достали..
Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2336
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03.09.2020 20:59 Відповісти
Они баблом, которое оставляют в Умани, с лихвой все компенсируют. Хасиды, кстати напрягают и большинство евреев, потому что отбитые нахер
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03.09.2020 21:04 Відповісти
Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 6635
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03.09.2020 21:20 Відповісти
що тебе !!ты живешь в канаде!
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03.09.2020 21:23 Відповісти
в какой Канаде, дятел?!.. я в Харькове живу..
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03.09.2020 21:28 Відповісти
Думаете, их в Канаде нет?
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03.09.2020 22:24 Відповісти
хасиди будуть городами повзти
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03.09.2020 21:00 Відповісти
це і є повзучий хасидизм
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03.09.2020 21:03 Відповісти
и киоск рядом по торговле шляпами и пейсами накладными...
як бонус вид на жительство.
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03.09.2020 21:07 Відповісти
Ортодоксальные евреи самыек грязные нечистоплотные как бомжи .В Израиле эти хасиды оказались распространителями коронавируса и израильская полиция их дубинкамити розганяла по полной програме.
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03.09.2020 21:12 Відповісти
Во-во, обычные евреи мягко говоря не любят хасидов
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03.09.2020 21:14 Відповісти
а кого любят обычные евреи, кроме себя ?
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03.09.2020 21:21 Відповісти
А КПВТ?

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7776
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03.09.2020 21:15 Відповісти
у хасидов такой же есть, только долларами стреляет. И тот и другой имеют успокоительный эффект с некоторым отличием.
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03.09.2020 21:19 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/lukashenko-aleksandr-grigorevich/ лукавого цапнули за пятку ...
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03.09.2020 21:21 Відповісти
А на этом КПП касса будет?
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03.09.2020 21:23 Відповісти
Если будут отсеивать по форме носа, то Зелю с Беней в Умань точно не пустят.
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03.09.2020 21:36 Відповісти
и шо, даже не засрут умань в этом году?
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03.09.2020 21:55 Відповісти
уже засрали, надо вводить штрафы для этого быдла, за фантик 100аксов, бутылка 300, пакета мусора 1000 и в все сразу наладится
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03.09.2020 22:12 Відповісти
Правительство - жыды-антисемиты?
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03.09.2020 22:21 Відповісти
Ляшко был тут ..вчера, посол Израиля, решали. будут продолжать строить самую большую в мире синагогу. какой там вирус..
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03.09.2020 22:24 Відповісти
все кашерно как по талмуду с форшмаком и мохнатыми шапками..можно подать еще плов и шаурму им ))
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03.09.2020 22:24 Відповісти
так иностранцев не пускают в Украину с 01/09/20 ?
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03.09.2020 23:54 Відповісти
Більш ефективно було б виставити патрулі біля могили того жида, до якого вони з'їзджаються.
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04.09.2020 09:00 Відповісти
 
 