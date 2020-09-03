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Умань (350) хасиды (251)

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов

На время паломничества хасидов в Умань Черкасской области по случаю иудейского Нового года Рош Ха-Шана в городе с 15 по 21 сентября будет усилены карантинные меры.

Такое решение на внеочередном заседании 3 сентября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, 

По его словам, на въезде в Умань установят КПП с полицией, военными Нацгвардии, медиками и работниками ДСНС. В районе паломничества и на основных объектах обеспечат разметку для соблюдения социальной дистанции.

В Умани выделят отдельное помещение, которое будет использоваться для обсервации в случае вспышки COVID-19 среди паломников. Также отдельный обсерватор будет и для работников органов государственной власти, будут обеспечивать порядок.

Местная власть должна также установить турникеты на входах в культовых зданий и обеспечить температурный скрининг.

В ограничения в районе паломничества также входит:

запрет на массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории;
запрет на работу заведений общественного питания с организацией досуга;
запрет на работу других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос;
запрет на концерты, дискотеки и работу ночных клубов;
запрет стихийной торговли;
запрет на посещение учебных заведений в районе паломничества.
Кроме того, район паломничества хасидов планируют ограничить карантинными КПП.

"В Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднования Рош Ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины", - отметил Немчинов.

Также читайте: Власти Черкасщины разрабатывают карантинные правила для паломников-хасидов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
это правильно!.. я б еще поставил ежи на дорогах и ров через все дороги прокопал..
а то "особо избранные" своей духовностью всех достали..
Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2336
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03.09.2020 20:59
+8
Звиняйте, не втримався.

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7355
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03.09.2020 20:58
+7
у кацапни теперячя это дата окончания 2 мировой.

Вы будете смеяться, но у них сегодня опять День Победы

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 735
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03.09.2020 21:22
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Правила форума Совет форумчан
Звиняйте, не втримався.

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7355
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03.09.2020 20:58 Ответить
у кацапни теперячя это дата окончания 2 мировой.

Вы будете смеяться, но у них сегодня опять День Победы

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 735
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03.09.2020 21:22 Ответить
О господи..опять?! Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 5218
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03.09.2020 21:48 Ответить
да,и опять с переносом Уряд дозволив встановити КПП на в'їзді в Умань, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3626.американцы приняли капитуляцию 2,а кацапня празднует 3
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03.09.2020 21:50 Ответить
Шо на этот раз штурмовать будут? Фанерную Брестскую крепость?
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03.09.2020 22:22 Ответить
Каzапи такі кумедні Уряд дозволив встановити КПП на в'їзді в Умань, - Немчінов - Цензор.НЕТ 7547
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03.09.2020 22:52 Ответить
Понятно? Иностранцам въезд в Украину запрещён, но какие же маланцы иностранцы? Им можно. Они здесь, с некоторых пор, можно сказать, титульная нация. Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9137
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03.09.2020 20:59 Ответить
глубинный нарот панимаэшь. Уряд дозволив встановити КПП на в'їзді в Умань, - Немчінов - Цензор.НЕТ 2569
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03.09.2020 22:20 Ответить
это правильно!.. я б еще поставил ежи на дорогах и ров через все дороги прокопал..
а то "особо избранные" своей духовностью всех достали..
Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2336
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03.09.2020 20:59 Ответить
Они баблом, которое оставляют в Умани, с лихвой все компенсируют. Хасиды, кстати напрягают и большинство евреев, потому что отбитые нахер
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03.09.2020 21:04 Ответить
Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 6635
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03.09.2020 21:20 Ответить
що тебе !!ты живешь в канаде!
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03.09.2020 21:23 Ответить
в какой Канаде, дятел?!.. я в Харькове живу..
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03.09.2020 21:28 Ответить
Думаете, их в Канаде нет?
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03.09.2020 22:24 Ответить
хасиди будуть городами повзти
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03.09.2020 21:00 Ответить
це і є повзучий хасидизм
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03.09.2020 21:03 Ответить
и киоск рядом по торговле шляпами и пейсами накладными...
як бонус вид на жительство.
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03.09.2020 21:07 Ответить
Ортодоксальные евреи самыек грязные нечистоплотные как бомжи .В Израиле эти хасиды оказались распространителями коронавируса и израильская полиция их дубинкамити розганяла по полной програме.
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03.09.2020 21:12 Ответить
Во-во, обычные евреи мягко говоря не любят хасидов
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03.09.2020 21:14 Ответить
а кого любят обычные евреи, кроме себя ?
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03.09.2020 21:21 Ответить
А КПВТ?

Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7776
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03.09.2020 21:15 Ответить
у хасидов такой же есть, только долларами стреляет. И тот и другой имеют успокоительный эффект с некоторым отличием.
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03.09.2020 21:19 Ответить
лукавого цапнули за пятку ...
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03.09.2020 21:21 Ответить
А на этом КПП касса будет? Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 9033
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03.09.2020 21:23 Ответить
Если будут отсеивать по форме носа, то Зелю с Беней в Умань точно не пустят. Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2062
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03.09.2020 21:36 Ответить
и шо, даже не засрут умань в этом году?
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03.09.2020 21:55 Ответить
уже засрали, надо вводить штрафы для этого быдла, за фантик 100аксов, бутылка 300, пакета мусора 1000 и в все сразу наладится
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03.09.2020 22:12 Ответить
Правительство - жыды-антисемиты? Уряд дозволив встановити КПП на в'їзді в Умань, - Немчінов - Цензор.НЕТ 8017
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03.09.2020 22:21 Ответить
Ляшко был тут ..вчера, посол Израиля, решали. будут продолжать строить самую большую в мире синагогу. какой там вирус..
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03.09.2020 22:24 Ответить
все кашерно как по талмуду с форшмаком и мохнатыми шапками..можно подать еще плов и шаурму им ))
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03.09.2020 22:24 Ответить
так иностранцев не пускают в Украину с 01/09/20 ?
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03.09.2020 23:54 Ответить
Більш ефективно було б виставити патрулі біля могили того жида, до якого вони з'їзджаються.
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04.09.2020 09:00 Ответить
 
 