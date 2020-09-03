Правительство разрешило установить КПП на въезде в Умань, - Немчинов

На время паломничества хасидов в Умань Черкасской области по случаю иудейского Нового года Рош Ха-Шана в городе с 15 по 21 сентября будет усилены карантинные меры.

Такое решение на внеочередном заседании 3 сентября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ,

По его словам, на въезде в Умань установят КПП с полицией, военными Нацгвардии, медиками и работниками ДСНС. В районе паломничества и на основных объектах обеспечат разметку для соблюдения социальной дистанции.

В Умани выделят отдельное помещение, которое будет использоваться для обсервации в случае вспышки COVID-19 среди паломников. Также отдельный обсерватор будет и для работников органов государственной власти, будут обеспечивать порядок.

Местная власть должна также установить турникеты на входах в культовых зданий и обеспечить температурный скрининг.

В ограничения в районе паломничества также входит:

запрет на массовые религиозные и культурные мероприятия с участием более 1 человека на 10 квадратных метров здания или территории;

запрет на работу заведений общественного питания с организацией досуга;

запрет на работу других заведений общественного питания с 00:00 до 07:00, кроме доставки еды и заказов на вынос;

запрет на концерты, дискотеки и работу ночных клубов;

запрет стихийной торговли;

запрет на посещение учебных заведений в районе паломничества.

Кроме того, район паломничества хасидов планируют ограничить карантинными КПП.

"В Умани будет ежедневно заседать оперативный штаб по безопасному празднования Рош Ха-Шана, в его состав войдут правоохранители, медики, местные власти и представители еврейской общины", - отметил Немчинов.

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