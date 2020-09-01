Власти Черкасщины разрабатывают карантинные правила для паломников-хасидов

Черкасская областная госадминистрация совместно с полицией работает над созданием единых правил соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности граждан Украины и иностранцев, которые будут находиться в Умани в период празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

Ряд важных вопросов в связи с прибытием в Умань паломников-хасидов на празднование обсудил председатель ОГА Сергей Сергийчук с руководителем Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилом Куратченко.

Для оперативного реагирования на жалобы граждан в Черкасском областном контактном центре уже заработала "горячая линия" по телефону: 0 800 508 876.

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Ранее сообщалось, что Украина по просьбе главы израильского правительства приняла решение, согласно которому прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) в 2020 году в г.Умань Черкасской области будет ограничено.