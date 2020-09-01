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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Черкасщины разрабатывают карантинные правила для паломников-хасидов

Власти Черкасщины разрабатывают карантинные правила для паломников-хасидов

Черкасская областная госадминистрация совместно с полицией работает над созданием единых правил соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности граждан Украины и иностранцев, которые будут находиться в Умани в период празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

Ряд важных вопросов в связи с прибытием в Умань паломников-хасидов на празднование обсудил председатель ОГА Сергей Сергийчук с руководителем Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилом Куратченко.

Для оперативного реагирования на жалобы граждан в Черкасском областном контактном центре уже заработала "горячая линия" по телефону: 0 800 508 876.

Читайте также: В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба

Ранее сообщалось, что Украина по просьбе главы израильского правительства приняла решение, согласно которому прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана (иудейского Нового года) в 2020 году в г.Умань Черкасской области будет ограничено.

карантин (16729) паломничество (67) Умань (362) хасиды (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Черниговская область (1122)


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Топ комментарии
+4
нельзя, но можно
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01.09.2020 16:54
+4
Хасиды положат на эти правила большую, красивую менору!
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01.09.2020 17:10
+4
Едет автобус израилитян с экскурсией в освенцим. посреди германии автобус ломается, шофёр лезет внутря, ковыряется, понимает, что дела не будет и идёт в поисках помощи. Смотрит - стоит бюргер в шортах на подтяжках, с петушиным пером вшляпе и бокалом пива.

Водила: шановный, вы не можете мне помочь? Я везу евреев в освенцим, но автобус сломался.
Бюргер (со вздохом): чем я тебе помогу? У меня вместо печи всего лишь маленькая микроволновка...
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01.09.2020 17:12
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нельзя, но можно
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01.09.2020 16:54 Ответить
Власти Черкасщины разрабатывают карантинные правила для паломников-хасидов в Умань - Цензор.НЕТ 3679
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01.09.2020 16:58 Ответить
Когда хасиды уже понаехали они планы готовят. Нечего их вообще принимать. Они должны быть запрещены в Украине. Их идеология античеловеческая.
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01.09.2020 17:16 Ответить
...подкидываю стартап - полевое мобильное гетто... Можете не благодарить
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01.09.2020 16:54 Ответить
без мобильного крематория оно не сработает!
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01.09.2020 17:02 Ответить
Едет автобус израилитян с экскурсией в освенцим. посреди германии автобус ломается, шофёр лезет внутря, ковыряется, понимает, что дела не будет и идёт в поисках помощи. Смотрит - стоит бюргер в шортах на подтяжках, с петушиным пером вшляпе и бокалом пива.

Водила: шановный, вы не можете мне помочь? Я везу евреев в освенцим, но автобус сломался.
Бюргер (со вздохом): чем я тебе помогу? У меня вместо печи всего лишь маленькая микроволновка...
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01.09.2020 17:12 Ответить
...а это уже другой стартап
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01.09.2020 17:28 Ответить
пусть в озк их нарядят...
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01.09.2020 16:55 Ответить
Каждый кто нарушит - получит в "пятак"!
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01.09.2020 16:57 Ответить
Это всё равно, что "разработать план" выигрыша в казино. Результат будет таким же непредсказуемым...
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01.09.2020 17:06 Ответить
Там хасиды уже давно в табло получают, а эти только правила разрабатывают. Тормоза...
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01.09.2020 17:08 Ответить
Хасиды положат на эти правила большую, красивую менору!
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01.09.2020 17:10 Ответить
улыбнуло "правила для хасидов"
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01.09.2020 17:15 Ответить
А нехрєна їх взагалі пускати? Щоденний приріст хворих рекорди б"є,а вони шукають собі на сраку пригод,а потім їх героїчно пробують їх перемагаюти.Так і хочеться процитувати пєчальную лошадь лаврова- дебіли,пля...
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01.09.2020 17:23 Ответить
Правило должно быть одно: Не пускать хасидов в Украину до окончания войны с РФ. Израиль военный союзник Путина, израильские наёмники воюют с ВСУ в бандформированиях ДНР. Для Израиля будет стимул вести себя цивилизованно ,а не так: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям / В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля.
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01.09.2020 17:57 Ответить
А не "поздновато" спохватились? Я уже молчу о словосочетании "хасиды - правила".
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01.09.2020 18:45 Ответить
Вы правы. поздно уже.Влада Черкащини розробляє карантинні правила для паломників-хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 5515
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01.09.2020 19:39 Ответить
 
 