Влада Черкащини розробляє карантинні правила для паломників-хасидів в Умань

Черкаська обласна держадміністрація спільно з поліцією працює над створенням єдиних правил дотримання санітарно-епідеміологічних норм і безпеки громадян України та іноземців, які перебуватимуть в Умані в період святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

Низка важливих питань у зв'язку з прибуттям до Умані паломників-хасидів на святкування обговорив голова ОДА Сергій Сергійчук із керівником Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайлом Куратченком.

Для оперативного реагування на скарги громадян у Черкаському обласному контактному центрі вже запрацювала "гаряча лінія" по телефону: 0 800 508 876.

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Раніше повідомлялося, що Україна на прохання глави ізраїльського уряду прийняла рішення, згідно з яким прибуття паломників на святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року) в 2020 році в м.Умань Черкаської області буде обмежено.

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