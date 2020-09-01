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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Черкащини розробляє карантинні правила для паломників-хасидів в Умань

Влада Черкащини розробляє карантинні правила для паломників-хасидів в Умань

Черкаська обласна держадміністрація спільно з поліцією працює над створенням єдиних правил дотримання санітарно-епідеміологічних норм і безпеки громадян України та іноземців, які перебуватимуть в Умані в період святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

Низка важливих питань у зв'язку з прибуттям до Умані паломників-хасидів на святкування обговорив голова ОДА Сергій Сергійчук із керівником Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайлом Куратченком.

Для оперативного реагування на скарги громадян у Черкаському обласному контактному центрі вже запрацювала "гаряча лінія" по телефону: 0 800 508 876.

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Раніше повідомлялося, що Україна на прохання глави ізраїльського уряду прийняла рішення, згідно з яким прибуття паломників на святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року) в 2020 році в м.Умань Черкаської області буде обмежено.

Читайте також: Конфлікт з хасидами в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження

Автор: 

карантин (18172) паломництво (46) Умань (242) хасиди (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Чернігівська область (896)


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Топ коментарі
+4
нельзя, но можно
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01.09.2020 16:54
+4
Хасиды положат на эти правила большую, красивую менору!
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01.09.2020 17:10
+4
Едет автобус израилитян с экскурсией в освенцим. посреди германии автобус ломается, шофёр лезет внутря, ковыряется, понимает, что дела не будет и идёт в поисках помощи. Смотрит - стоит бюргер в шортах на подтяжках, с петушиным пером вшляпе и бокалом пива.

Водила: шановный, вы не можете мне помочь? Я везу евреев в освенцим, но автобус сломался.
Бюргер (со вздохом): чем я тебе помогу? У меня вместо печи всего лишь маленькая микроволновка...
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01.09.2020 17:12
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нельзя, но можно
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01.09.2020 16:54 Відповісти
Власти Черкасщины разрабатывают карантинные правила для паломников-хасидов в Умань - Цензор.НЕТ 3679
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01.09.2020 16:58 Відповісти
Когда хасиды уже понаехали они планы готовят. Нечего их вообще принимать. Они должны быть запрещены в Украине. Их идеология античеловеческая.
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01.09.2020 17:16 Відповісти
...подкидываю стартап - полевое мобильное гетто... Можете не благодарить
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01.09.2020 16:54 Відповісти
без мобильного крематория оно не сработает!
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01.09.2020 17:02 Відповісти
Едет автобус израилитян с экскурсией в освенцим. посреди германии автобус ломается, шофёр лезет внутря, ковыряется, понимает, что дела не будет и идёт в поисках помощи. Смотрит - стоит бюргер в шортах на подтяжках, с петушиным пером вшляпе и бокалом пива.

Водила: шановный, вы не можете мне помочь? Я везу евреев в освенцим, но автобус сломался.
Бюргер (со вздохом): чем я тебе помогу? У меня вместо печи всего лишь маленькая микроволновка...
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01.09.2020 17:12 Відповісти
...а это уже другой стартап
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01.09.2020 17:28 Відповісти
пусть в озк их нарядят...
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01.09.2020 16:55 Відповісти
Каждый кто нарушит - получит в "пятак"!
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01.09.2020 16:57 Відповісти
Это всё равно, что "разработать план" выигрыша в казино. Результат будет таким же непредсказуемым...
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01.09.2020 17:06 Відповісти
Там хасиды уже давно в табло получают, а эти только правила разрабатывают. Тормоза...
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01.09.2020 17:08 Відповісти
Хасиды положат на эти правила большую, красивую менору!
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01.09.2020 17:10 Відповісти
улыбнуло "правила для хасидов"
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01.09.2020 17:15 Відповісти
А нехрєна їх взагалі пускати? Щоденний приріст хворих рекорди б"є,а вони шукають собі на сраку пригод,а потім їх героїчно пробують їх перемагаюти.Так і хочеться процитувати пєчальную лошадь лаврова- дебіли,пля...
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01.09.2020 17:23 Відповісти
Правило должно быть одно: Не пускать хасидов в Украину до окончания войны с РФ. Израиль военный союзник Путина, израильские наёмники воюют с ВСУ в бандформированиях ДНР. Для Израиля будет стимул вести себя цивилизованно ,а не так: Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям / В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля.
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01.09.2020 17:57 Відповісти
А не "поздновато" спохватились? Я уже молчу о словосочетании "хасиды - правила".
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01.09.2020 18:45 Відповісти
Вы правы. поздно уже.Влада Черкащини розробляє карантинні правила для паломників-хасидів в Умань - Цензор.НЕТ 5515
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01.09.2020 19:39 Відповісти
 
 