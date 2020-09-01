Влада Черкащини розробляє карантинні правила для паломників-хасидів в Умань
Черкаська обласна держадміністрація спільно з поліцією працює над створенням єдиних правил дотримання санітарно-епідеміологічних норм і безпеки громадян України та іноземців, які перебуватимуть в Умані в період святкування Рош га-Шана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.
Низка важливих питань у зв'язку з прибуттям до Умані паломників-хасидів на святкування обговорив голова ОДА Сергій Сергійчук із керівником Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайлом Куратченком.
Для оперативного реагування на скарги громадян у Черкаському обласному контактному центрі вже запрацювала "гаряча лінія" по телефону: 0 800 508 876.
Раніше повідомлялося, що Україна на прохання глави ізраїльського уряду прийняла рішення, згідно з яким прибуття паломників на святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року) в 2020 році в м.Умань Черкаської області буде обмежено.
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