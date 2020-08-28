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Конфлікт з хасидами в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження

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Конфлікт з хасидами в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження

27 серпня близько 23:00 в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України і групою брацлавських хасидів, які прибули в Умань для святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.

На місці події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю поширення COVID-19 і, на їхню думку, незаконним будівництвом.

Під час згаданих подій поліція забезпечила охорону громадського порядку, було встановлено всіх осіб на місці конфлікту і попереджено подальші активні і протиправні дії.

За даним фактом і за іншими фактами конфліктів, які відбулися в місті Умань, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань).

Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео, на якому жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва.
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Топ коментарі
+9
Если хасидов посадят, это будет шикарный прецедент. Они даже в Израиле всех достали.
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28.08.2020 14:13
+9
зелень своих земляков посадит ? да ну .. тут для этого проклятых бендеравцев полно ...
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28.08.2020 14:16
+9
Конфлікт з хасидами в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 6589
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28.08.2020 14:54
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Если хасидов посадят, это будет шикарный прецедент. Они даже в Израиле всех достали.
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28.08.2020 14:13 Відповісти
зелень своих земляков посадит ? да ну .. тут для этого проклятых бендеравцев полно ...
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28.08.2020 14:16 Відповісти
кива ж своих отп#здил.
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28.08.2020 14:18 Відповісти
може кошерний прецедент !
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28.08.2020 14:28 Відповісти
Таки да!
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28.08.2020 14:32 Відповісти
Я так зрозумів з анонсу,що справу завели не проти хасидів,а проти наших...Маленька репетиція великого спектаклю...Коли куплять не задрипаний будинок,а всю Україну...
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28.08.2020 17:03 Відповісти
Какого этих хасидов пустили вывезти нафиг
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28.08.2020 14:16 Відповісти
А, что случилось-то?
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28.08.2020 14:16 Відповісти
"Паниковского бьют" (С)
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28.08.2020 14:21 Відповісти
понятно, зеленка попытается наказать гоев
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28.08.2020 14:18 Відповісти
Там что-то подбросили министру Чернышову в виде микрофонов("личному кошельку скомороха", откатами за большую строку занимается именно он). Пытаются скрыть этот факт, не получается. Кстати, в тюрьме кормят кошерным? Хасиды вроде как другого есть не будут.
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28.08.2020 14:19 Відповісти
...лять...У москальни опять проблемы с АПЛ с ракетами на борту."Омск" на этот раз. Дрейфует в надводном положении возле Аляски.
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28.08.2020 14:22 Відповісти
так так и должно быть. омск - сегодняшний символ руцкой жопы. как лодку назвали так она по поверхности и плавает.
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28.08.2020 14:27 Відповісти
Вибачаюсь, а той човен важчий за воду?
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28.08.2020 14:32 Відповісти
"вродє как другого єсть нє будут"...Будуть...Під час війни у львівській каналізаціі вижило біля трьохсот євреїв...Вижили в основному тому,що ловили лайно,розколочували у воді,виловлювали рештки неперетравленої їжі і споживали...Факт історичний...Смачного всім,хто за компом зараз хаває канапки...
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28.08.2020 17:11 Відповісти
Да как же ві так с хасятами то???
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28.08.2020 14:20 Відповісти
Жалкие ничтожные личности, не трогайте единоверцев найвеличайшего лидера современости! А не то он всем вам морды набьет! У него и черный пояс по карате есть!
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28.08.2020 14:25 Відповісти
По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).



До этого


группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.


Почему когда речь о жидах вечно расовую неприязнь вешают? Это дискриминация гоев.
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28.08.2020 14:27 Відповісти
с каких пор хасиды - граждане Украины, мусора авакяна ?
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28.08.2020 14:27 Відповісти
ключевое слово - "граждан" ..хасиды понаехавшее извне быдло ..и оно такое и есть...их даже премьер Израиля просил не пускать ...но зеЧмо - прогнулся под хасидов.
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28.08.2020 14:29 Відповісти
Зелёное чмо не смогло решить это все на государственном уровне, само быдло ходит по камешкам и магазинам, а против людей открывают дела ?
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28.08.2020 14:29 Відповісти
"между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов"
"группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения" Источник: https://censor.net.ua/n3216388
А шо Брацлав таки вышел из состава Украины?

Источник: https://censor.net.ua/n3216388
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28.08.2020 14:30 Відповісти
для информация зелебобиков - в Украине даже гражданам запрещают или ограничивают перемещаться...а вот немоющимся хасидам - открыты все двери ..даже уголовку шьют авакянские мусора.
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28.08.2020 14:31 Відповісти
вы бы еще написали, что хасиды грязнее армян. Просто фашизм какой-то устроили. И здесь на цензоре, и в Умани. Ну да, президент Зеленский еврей, ну да, он всех достал, но это не повод вымещать всю злобу вместо Зеленского на хасидах.
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28.08.2020 14:57 Відповісти
Да, грязнее и вонючее, и пусть ****** прочь вместе с гнилым скелетом своего цадика!
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28.08.2020 17:37 Відповісти
Колоніальна поліція України. У громадян прав ніяких немає, а в іноземців вони є.
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28.08.2020 14:39 Відповісти
Любовь к евреям закреплена законодательно во многих странах, в том числе и на Украине
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28.08.2020 14:42 Відповісти
в Украине
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28.08.2020 15:16 Відповісти
Так называемая "любовь к евреям" заставила ООН принять решение о создании государства Израиль - мирового гетто и убежища для жидов всего мира. Теперь им есть куда "вернуться" - в "теплую ванну". Сегодня, кстати, многие государства отказываются принимать жидов с Израиля так как сионизм, а это государственная религия Израиля, ООН приравнивает к фашизму. Ну вот зачем мне сосед или работник который срет мне в душу, делает пакости и подлости, игнорирует правила общественного поведения и нормы общепринятой морали, а на любое замечание реагирует навешиванием на меня ярлыка "антисемита"? ...
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28.08.2020 15:17 Відповісти
Конфлікт з хасидами в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 6589
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28.08.2020 14:54 Відповісти
"полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений)." - это будут приезжих хасидов судить или наших граждан за антисемитизм?
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28.08.2020 16:12 Відповісти
В том то и дело, что ушлепки против граждан Украины возбудили дело
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28.08.2020 17:39 Відповісти
Я не зовсім зрозумів але, здається там хасиди купили будинок, а ті хто здавав їм десятиліттями ліжко на трьох відчули себе в небезпеці.
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29.08.2020 09:30 Відповісти
 
 