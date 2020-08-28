Конфликт с хасидами в Умани: полиция открыла уголовное производство
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27 августа около 23:00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов, прибывших в Умань для празднования Рош ха-Шана.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
На месте происшествия было установлено, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.
Во время указанных событий полицией обеспечена охрана общественного порядка, были установлены все лица на месте конфликта и предупреждены дальнейшие активные и противоправные действия.
По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).
Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества.
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группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.
Почему когда речь о жидах вечно расовую неприязнь вешают? Это дискриминация гоев.
"группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения" Источник: https://censor.net.ua/n3216388
А шо Брацлав таки вышел из состава Украины?
Источник: https://censor.net.ua/n3216388