Підлітки розбили ніс хасиду в супермаркеті в Умані

Після опівночі 1 вересня хасиди зайшли в один з уманських магазинів. Коли один з них відокремився від групи, на нього напали невідомі і розбили ніс.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі поліції області hromadske розповіли, що на лінію "102" отримали повідомлення про те, що хасиду розбили ніс підлітки. Однак кримінальну справу не порушували, оскільки потерпілий "категорично відмовляється" писати заяву. Відомо, що постраждав ізраїльтянин, який має посвідку на проживання в Україні.

"Про факт ми знаємо, група була на місці, поліцейські там працювали. Зараз там додатково перебуває начальник управління превентивної діяльності, який приїхав на Уманщину з робочим візитом. Додатково з’ясовують усі обставини і деталі", - сказали у відомстві.

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На запитання, чи може поліція порушити справу без заяви постраждалого, у пресслужбі відповіли: "Коли будуть з’ясовані всі обставини, ми обов’язково офіційно повідомимо на своїх ресурсах".

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва. За цим фактом і за іншими фактами конфліктів, які відбулися в місті Умань, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань).