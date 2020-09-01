Підлітки розбили ніс хасиду в супермаркеті в Умані
Після опівночі 1 вересня хасиди зайшли в один з уманських магазинів. Коли один з них відокремився від групи, на нього напали невідомі і розбили ніс.
Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України, передає Цензор.НЕТ.
У пресслужбі поліції області hromadske розповіли, що на лінію "102" отримали повідомлення про те, що хасиду розбили ніс підлітки. Однак кримінальну справу не порушували, оскільки потерпілий "категорично відмовляється" писати заяву. Відомо, що постраждав ізраїльтянин, який має посвідку на проживання в Україні.
"Про факт ми знаємо, група була на місці, поліцейські там працювали. Зараз там додатково перебуває начальник управління превентивної діяльності, який приїхав на Уманщину з робочим візитом. Додатково з’ясовують усі обставини і деталі", - сказали у відомстві.
На запитання, чи може поліція порушити справу без заяви постраждалого, у пресслужбі відповіли: "Коли будуть з’ясовані всі обставини, ми обов’язково офіційно повідомимо на своїх ресурсах".
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня жителі Умані не пропускали хасидів у район паломництва. За цим фактом і за іншими фактами конфліктів, які відбулися в місті Умань, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань).
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А у тех уродов с ЕС и США вполне искренняя вера в левый радикализм и мульти-культуризьму !!! Оне антагонисты религиозным схоластам . Оне коррундовые большевики !
бить тех, кто тебе приносит деньги - типично какцапское поведение! походу нарид, таки адин
он так за рюзьке топит, а они..
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Учителям подвезли новые методички. 1-го сентября им предлагается рассказывать ученикам о том, как страны-союзники помогали Рейху, а евреи в Освенциме готовили взрывчатку против советских солдат. Обнуление исторической памяти как оно есть.
- А если они нас?
- А нас нельзя, мы богоизбранные.
Шакалы. Нападют группой на одного.
Ось відео з Ізраїля:
https://www.youtube.com/watch?v=oeANvDbVgd4
Жодних палиць, гумових куль чи поводження як з тваринами - трохи поштовхались і все.
І порівняйте з нашою реальністю
Де ти там людей побачив ?
Сразу видно , что врядли -- бо никогда бы не употребили бы в отношении т.н. "парникового эффекта" термин "экспотенциально" ...
Мне как инженеру-механику в петрохимии очень неприятно видеть эквилибристику подобных терминов. Бо экспотенциально может расти нагрев чего-то только в одном случае , если тепловая мощность источника тепла растёт экспотенциально . В данном случае -- это только излучение солнца .
Причём , есть такая штука , как тепловой градинент теплообмена и по мере его уменьшения (т.е. -- нагрева) скорость нагрева падает как раз обратной зависимости , а скорость охлаждения (от 0 градусов К ) растёт ... Это формулы : Фурье и Ньютона-Рихмана(для теплопроводности и конвективная теплоотдача)
А сам по себе т.н. "парниковый эффект" лишь возможно меняет коэффициент теплопроводности ... за счёт более низкого коэффициента теплопроводности у диоксида (16.6 при 300К) по сравнению с воздухом (26.2 при 300 К) . Т.е. тупо говоря атмосфера это не только радиоктивная изоляция , но и тупо термоизоляция . А газ как термоизолятор невозможно сравнивать с полиэтиленовой плёнкой ... Это очень вульгарное сравнение явно не отражающее суть процесса теплообмена с газовой оболочкой . Газы имеют свойства смешиваться , кстати газы обмениваются теплом конвективно , а коэфициент конвективного теплообмена больше зависти не от состава газов , чуть больше от плотности , а очень сильно от скорости движения газов . Так что ветры Земли могут легко компенсировать рост процента уклекислого газа в атмосфере . Но Вы хоть представляете , сколько нужно этого диоксида (углерода) , чтобы повысить хоть на пол градуса температуру равновесия (когда скорость охлаждения равна скорости нагревания) ?! Так вот - 1% этого диоксида в воздухе , это понизит мощность теплообмена примерно всего на 0.4% . Для инфы -- относительно 0 К за день температура "пляшет" в пределах 5% . А 1% диоксида это 1 киллометр слоя , учитывая , что углекислый газ где-то в полтора раза плотнее воздух оно оседает . А нам чтобы умереть от нехватки кислорода будет достаточен не 1 км , а даже 50 м . Т.е. , прежде чем мы перегреемся от т.н. парникового эффекта мы 1000 раз успеем задохнуться ...
Короче , это двоечницу Гретте Тумберг можно лёгко напугать парником ! Ну а учёным это тупо выгодно пользоваться невежеством масс в теплотехнике : дают на науку бабосы и гранты !
Спор был достаточно предметным об солнце и ростё интенсивности его излучения , что реально может быть единственной причиной потепления . Поскольку солнце источник тепла т.н. инфракрасного излучепния и интенсивность такого рода теплообмена практически не зависит от плотности прозрачной газовой среды .
И вдруг как обухом -- опять Гретта Туберг с её параноей и "экспотенциальными" примочками-рюшечками .
Посчитать практически и по-инженерному , сколько нужно углекислого газа в процентах , чтобы хоть как-то существенно затормозить процесс охлаждения Земли "космическим холодильником" в -273°C не требует институтского курса общей физики . Все понимают что такое термоизоляция . Не сложно понять , что углекислый газ лучший термоизолятор чем воздух и потому надуман был т.н. "парниковый эффект" . А дальше чистая бухгалтерская арифметика .