Подростки разбили нос хасиду в супермаркете в Умани

После полуночи 1 сентября хасиды зашли в один из уманских магазинов. Когда один из них отделился от группы, на него напали неизвестные и разбили нос.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе полиции области hromadske рассказали, что на линию "102" получили сообщение о том, что хасиду разбили нос подростки. Однако уголовное дело не возбуждали, поскольку пострадавший "категорически отказывается" писать заявление. Известно, что пострадал израильтянин, который имеет вид на жительство в Украине.

"О факте мы знаем, группа была на месте, полицейские там работали. Сейчас там дополнительно находится начальник управления превентивной деятельности, приехавший в Умань с рабочим визитом. Дополнительно выясняются все обстоятельства и детали", - сказали в ведомстве.

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На вопрос, может ли полиция возбудить дело без заявления пострадавшего, в пресс-службе ответили: "Когда будут выяснены все обстоятельства, мы обязательно официально сообщим на своих ресурсах".

Напомним, в ночь на 28 августа жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества. По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).