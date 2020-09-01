Подростки разбили нос хасиду в супермаркете в Умани
После полуночи 1 сентября хасиды зашли в один из уманских магазинов. Когда один из них отделился от группы, на него напали неизвестные и разбили нос.
Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, передает Цензор.НЕТ.
В пресс-службе полиции области hromadske рассказали, что на линию "102" получили сообщение о том, что хасиду разбили нос подростки. Однако уголовное дело не возбуждали, поскольку пострадавший "категорически отказывается" писать заявление. Известно, что пострадал израильтянин, который имеет вид на жительство в Украине.
"О факте мы знаем, группа была на месте, полицейские там работали. Сейчас там дополнительно находится начальник управления превентивной деятельности, приехавший в Умань с рабочим визитом. Дополнительно выясняются все обстоятельства и детали", - сказали в ведомстве.
На вопрос, может ли полиция возбудить дело без заявления пострадавшего, в пресс-службе ответили: "Когда будут выяснены все обстоятельства, мы обязательно официально сообщим на своих ресурсах".
Напомним, в ночь на 28 августа жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества. По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).
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А у тех уродов с ЕС и США вполне искренняя вера в левый радикализм и мульти-культуризьму !!! Оне антагонисты религиозным схоластам . Оне коррундовые большевики !
бить тех, кто тебе приносит деньги - типично какцапское поведение! походу нарид, таки адин
он так за рюзьке топит, а они..
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Учителям подвезли новые методички. 1-го сентября им предлагается рассказывать ученикам о том, как страны-союзники помогали Рейху, а евреи в Освенциме готовили взрывчатку против советских солдат. Обнуление исторической памяти как оно есть.
- А если они нас?
- А нас нельзя, мы богоизбранные.
Шакалы. Нападют группой на одного.
Ось відео з Ізраїля:
https://www.youtube.com/watch?v=oeANvDbVgd4
Жодних палиць, гумових куль чи поводження як з тваринами - трохи поштовхались і все.
І порівняйте з нашою реальністю
Де ти там людей побачив ?
Сразу видно , что врядли -- бо никогда бы не употребили бы в отношении т.н. "парникового эффекта" термин "экспотенциально" ...
Мне как инженеру-механику в петрохимии очень неприятно видеть эквилибристику подобных терминов. Бо экспотенциально может расти нагрев чего-то только в одном случае , если тепловая мощность источника тепла растёт экспотенциально . В данном случае -- это только излучение солнца .
Причём , есть такая штука , как тепловой градинент теплообмена и по мере его уменьшения (т.е. -- нагрева) скорость нагрева падает как раз обратной зависимости , а скорость охлаждения (от 0 градусов К ) растёт ... Это формулы : Фурье и Ньютона-Рихмана(для теплопроводности и конвективная теплоотдача)
А сам по себе т.н. "парниковый эффект" лишь возможно меняет коэффициент теплопроводности ... за счёт более низкого коэффициента теплопроводности у диоксида (16.6 при 300К) по сравнению с воздухом (26.2 при 300 К) . Т.е. тупо говоря атмосфера это не только радиоктивная изоляция , но и тупо термоизоляция . А газ как термоизолятор невозможно сравнивать с полиэтиленовой плёнкой ... Это очень вульгарное сравнение явно не отражающее суть процесса теплообмена с газовой оболочкой . Газы имеют свойства смешиваться , кстати газы обмениваются теплом конвективно , а коэфициент конвективного теплообмена больше зависти не от состава газов , чуть больше от плотности , а очень сильно от скорости движения газов . Так что ветры Земли могут легко компенсировать рост процента уклекислого газа в атмосфере . Но Вы хоть представляете , сколько нужно этого диоксида (углерода) , чтобы повысить хоть на пол градуса температуру равновесия (когда скорость охлаждения равна скорости нагревания) ?! Так вот - 1% этого диоксида в воздухе , это понизит мощность теплообмена примерно всего на 0.4% . Для инфы -- относительно 0 К за день температура "пляшет" в пределах 5% . А 1% диоксида это 1 киллометр слоя , учитывая , что углекислый газ где-то в полтора раза плотнее воздух оно оседает . А нам чтобы умереть от нехватки кислорода будет достаточен не 1 км , а даже 50 м . Т.е. , прежде чем мы перегреемся от т.н. парникового эффекта мы 1000 раз успеем задохнуться ...
Короче , это двоечницу Гретте Тумберг можно лёгко напугать парником ! Ну а учёным это тупо выгодно пользоваться невежеством масс в теплотехнике : дают на науку бабосы и гранты !
Спор был достаточно предметным об солнце и ростё интенсивности его излучения , что реально может быть единственной причиной потепления . Поскольку солнце источник тепла т.н. инфракрасного излучепния и интенсивность такого рода теплообмена практически не зависит от плотности прозрачной газовой среды .
И вдруг как обухом -- опять Гретта Туберг с её параноей и "экспотенциальными" примочками-рюшечками .
Посчитать практически и по-инженерному , сколько нужно углекислого газа в процентах , чтобы хоть как-то существенно затормозить процесс охлаждения Земли "космическим холодильником" в -273°C не требует институтского курса общей физики . Все понимают что такое термоизоляция . Не сложно понять , что углекислый газ лучший термоизолятор чем воздух и потому надуман был т.н. "парниковый эффект" . А дальше чистая бухгалтерская арифметика .