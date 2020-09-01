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Подростки разбили нос хасиду в супермаркете в Умани

Подростки разбили нос хасиду в супермаркете в Умани
Фото: Объединенная еврейская община Украины

После полуночи 1 сентября хасиды зашли в один из уманских магазинов. Когда один из них отделился от группы, на него напали неизвестные и разбили нос.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе полиции области hromadske рассказали, что на линию "102" получили сообщение о том, что хасиду разбили нос подростки. Однако уголовное дело не возбуждали, поскольку пострадавший "категорически отказывается" писать заявление. Известно, что пострадал израильтянин, который имеет вид на жительство в Украине.

"О факте мы знаем, группа была на месте, полицейские там работали. Сейчас там дополнительно находится начальник управления превентивной деятельности, приехавший в Умань с рабочим визитом. Дополнительно выясняются все обстоятельства и детали", - сказали в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба

На вопрос, может ли полиция возбудить дело без заявления пострадавшего, в пресс-службе ответили: "Когда будут выяснены все обстоятельства, мы обязательно официально сообщим на своих ресурсах".

Напомним, в ночь на 28 августа жители Умани не пропускали хасидов в район паломничестваПо данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

Автор: 

Умань (362) хасиды (255) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+22
После полуночи 1 сентября хасиды зашли в один из уманских магазинов.

как сказал бы классик: "нефиг шастать по чужому району в полночь"
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01.09.2020 15:33
+14
хасиды кто же еще!
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01.09.2020 15:36
+13
А хасід де взявся ?
Їм же заборонили приїжджати.
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01.09.2020 15:33
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"Евреи против Израиля" -- это немножко другое и чуть похуже , чем "Плясецкая и Кобзон в натисемитском комитете СССР" . Майю точно известно , что "прогнули" . Кобзон сам прогибаться любил . Но верил в бредятину эту слабо . Он больше "антипендос" ...
А у тех уродов с ЕС и США вполне искренняя вера в левый радикализм и мульти-культуризьму !!! Оне антагонисты религиозным схоластам . Оне коррундовые большевики !
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01.09.2020 18:09 Ответить
Это активисты из опзЖопы?
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01.09.2020 15:43 Ответить
боже, еврея побили, ужас
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01.09.2020 15:43 Ответить
в общем-то, этот еврей привёз умчанам деньги, на которые те, потом, живут оставшийся год...
бить тех, кто тебе приносит деньги - типично какцапское поведение! походу нарид, таки адин
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01.09.2020 16:40 Ответить
ви тожье целуите тех, хто вам трошки денех приносит, а потом от всей печени серет в кастрюлю с борсчьом и поглядывает на ваш рот?!
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01.09.2020 16:55 Ответить
Дебилы подростки!!!! Просто быдлятина!
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01.09.2020 15:43 Ответить
нужно еврею Бужанскому переслать (там ссылка тоже есть)...
он так за рюзьке топит, а они..

https://twitter.com/teamnavalny_spb

https://twitter.com/teamnavalny_spb Штаб Навального в Петербурге

https://twitter.com/teamnavalny_spb @teamnavalny_spb

·https://twitter.com/teamnavalny_spb/status/1300764390766120963 46 мин

Учителям подвезли новые методички. 1-го сентября им предлагается рассказывать ученикам о том, как страны-союзники помогали Рейху, а евреи в Освенциме готовили взрывчатку против советских солдат. Обнуление исторической памяти как оно есть.
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01.09.2020 15:44 Ответить
Превентивной деятельности? Прям профилактика заказух )))
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01.09.2020 15:45 Ответить
Просто в закрытые стеклянные двери в бта носом врезался, и делов.
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01.09.2020 15:46 Ответить
ой вэй...
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01.09.2020 15:47 Ответить
Підлітки розбили ніс хасиду в супермаркеті в Умані - Цензор.НЕТ 7412
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01.09.2020 15:47 Ответить
- Йося, а давай идолопоклонников побьем и заберем их имущество.
- А если они нас?
- А нас нельзя, мы богоизбранные.
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01.09.2020 15:49 Ответить
Почалось?
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01.09.2020 15:51 Ответить
Гопота и быдло...
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01.09.2020 15:53 Ответить
кто??
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01.09.2020 15:57 Ответить
"Когда один из них отделился от группы, на него напали неизвестные и разбили нос."

Шакалы. Нападют группой на одного.
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01.09.2020 15:54 Ответить
...а одело бы пейсатое маску - и не нужно было бы отстирывать рубашку
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01.09.2020 15:56 Ответить
Можливо і ці підлітки винні.Але не виключаємо,що цей хасид сам спровокував.Це не виправдання,але сенсацію не потрібно з цього робити.

Ось відео з Ізраїля:

https://www.youtube.com/watch?v=oeANvDbVgd4
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01.09.2020 15:58 Ответить
Наверное на кассе задал вопрос на русском? Да, придурок? Смотри, когда твое ипало разобьют пьяные малолетки за то, что ты спровоцировал их неправильным ответом на вопрос "закурить не найдется?", начнёшь в иной плоскости мыслить.
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01.09.2020 21:33 Ответить
ви помітили як вони їх там розганяють?
Жодних палиць, гумових куль чи поводження як з тваринами - трохи поштовхались і все.
І порівняйте з нашою реальністю
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02.09.2020 01:27 Ответить
Ну был бы носяRа, вот это новость, а это что, шнобелёк дохленький..
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01.09.2020 15:59 Ответить
Тітушки відразу активізувалися в коментарях. Побити когось це як бахнути стаканчик другий.
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01.09.2020 15:59 Ответить
Всем смотреть «Путь Коэна».
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01.09.2020 16:04 Ответить
а куда "путь"?
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01.09.2020 16:25 Ответить
Знайшов якось Мойша гаманець на вулиці. Перерахував гроші, - не вистачає. )))
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01.09.2020 16:05 Ответить
Имеет вид на жительство в Украине. Что он здесь забыл?
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01.09.2020 16:41 Ответить
Лучше быть евреем, чем януковощем! 😁
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01.09.2020 18:02 Ответить
А кто второй? Неужели Кучма?
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01.09.2020 18:01 Ответить
Ну, в час ночі будь хто може відгребсти в місцях продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв. Тим більше в останній день літніх канікул.
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01.09.2020 17:11 Ответить
а где же секюрити бравые бойцы в маркетах, почто тогда наценки на продукты взвинчивать , с учетом выплаты им зарплат... Или они спецы узкой специализации, следят только за тем , шобы мерзавчик за пазуху не спрятал?
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02.09.2020 03:14 Ответить
Дикунство бити людей просто заради особистого задоволення !
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01.09.2020 17:33 Ответить
Может хасиду тоже понравилось.
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01.09.2020 17:52 Ответить
Дикунство бити людей

Де ти там людей побачив ?
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01.09.2020 17:53 Ответить
В Израиле наших проституток вообще режут и никто их не находит. Только либерастической прессе на такие новости шекелей не выделяют.
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01.09.2020 17:39 Ответить
Ваших проститутка везде режут!
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01.09.2020 18:05 Ответить
Та лучше бы фокину с кравчуком.
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01.09.2020 17:40 Ответить
они не в умани, а минске могут получить, а, скорее, могут не получить, ибо там так все толерантно, с тыквами и никаких носителей уманской гайдамаччины не наблюдается
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01.09.2020 17:57 Ответить
Влада розвила дуже бурхливу діяльність,тільки от питання- А чи не забагато честі для якогось там урода? А якби своєму в п"ятак зарядили,сумніваюсь,щоб хтось так старався.Можу підказати слідству версію,до речі. Версія № 1 - жид пхав свого носа не нуди,куди слідувало. Слово "жид" не несе в собі ніякої образи.Жиди згадувались навіть в Галицькому Евангелії (1114 рік),та Остромировому Евангелії (1056 рік). Це я нагадав так,на всяк випадок...
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01.09.2020 18:06 Ответить
на всяк випадок... (с)
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01.09.2020 22:40 Ответить
Невже хасиди не можуть відмовити собі один раз через непереборні обставини? Совісті не мають.
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01.09.2020 18:12 Ответить
а наши "хасиды", можно подумать, отказывают себе в возможности оттянуться в ТУРЦИЕ-ЕГИПТО-БАХРЕЙНЕ?
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02.09.2020 03:12 Ответить
Хтось сумнівається в тому,що правління Зєлі закінчиться всплеском антисемітизму в Україні?..Причому стійкого,на покоління і заразного...Бо хоч антисемітизм і не ковід,а передається ще скоріше...
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01.09.2020 18:25 Ответить
У хасида крупний шнобель-всім фатило. Вони мають розуміти де вони і ходити по кладочці . Це має -робити місцеве населення. Бо доляри то добре, але показати хто хазяїн мали давно.
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01.09.2020 19:22 Ответить
И чем заслужил нос этого хасида, чтобы про него новости писали?
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01.09.2020 20:43 Ответить
Вы,чо? это же одноплеменники Бубочки,на колени Украинцы,на хозяев руки подняли?
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01.09.2020 20:44 Ответить
кацапе, засунь в дупу свои шовинистические намеки.
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02.09.2020 03:09 Ответить
Ух ты..а почему гной льется уже более суток? И вообще где полиция Израиля, которая должна по договору о сотрудничестве изолировать и https://pikabu.ru/story/ad_i_izrail_7312063 дезинфециролувать этих тварей
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01.09.2020 20:48 Ответить
Здесь уже престиж (ментовский) подгорает, если полудурков великавозрастных не привлечь к ответственности.
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02.09.2020 03:08 Ответить
Вы когда нибудь занимались тепловыми расчётами ?!

Сразу видно , что врядли -- бо никогда бы не употребили бы в отношении т.н. "парникового эффекта" термин "экспотенциально" ...

Мне как инженеру-механику в петрохимии очень неприятно видеть эквилибристику подобных терминов. Бо экспотенциально может расти нагрев чего-то только в одном случае , если тепловая мощность источника тепла растёт экспотенциально . В данном случае -- это только излучение солнца .
Причём , есть такая штука , как тепловой градинент теплообмена и по мере его уменьшения (т.е. -- нагрева) скорость нагрева падает как раз обратной зависимости , а скорость охлаждения (от 0 градусов К ) растёт ... Это формулы : Фурье и Ньютона-Рихмана(для теплопроводности и конвективная теплоотдача)
А сам по себе т.н. "парниковый эффект" лишь возможно меняет коэффициент теплопроводности ... за счёт более низкого коэффициента теплопроводности у диоксида (16.6 при 300К) по сравнению с воздухом (26.2 при 300 К) . Т.е. тупо говоря атмосфера это не только радиоктивная изоляция , но и тупо термоизоляция . А газ как термоизолятор невозможно сравнивать с полиэтиленовой плёнкой ... Это очень вульгарное сравнение явно не отражающее суть процесса теплообмена с газовой оболочкой . Газы имеют свойства смешиваться , кстати газы обмениваются теплом конвективно , а коэфициент конвективного теплообмена больше зависти не от состава газов , чуть больше от плотности , а очень сильно от скорости движения газов . Так что ветры Земли могут легко компенсировать рост процента уклекислого газа в атмосфере . Но Вы хоть представляете , сколько нужно этого диоксида (углерода) , чтобы повысить хоть на пол градуса температуру равновесия (когда скорость охлаждения равна скорости нагревания) ?! Так вот - 1% этого диоксида в воздухе , это понизит мощность теплообмена примерно всего на 0.4% . Для инфы -- относительно 0 К за день температура "пляшет" в пределах 5% . А 1% диоксида это 1 киллометр слоя , учитывая , что углекислый газ где-то в полтора раза плотнее воздух оно оседает . А нам чтобы умереть от нехватки кислорода будет достаточен не 1 км , а даже 50 м . Т.е. , прежде чем мы перегреемся от т.н. парникового эффекта мы 1000 раз успеем задохнуться ...

Короче , это двоечницу Гретте Тумберг можно лёгко напугать парником ! Ну а учёным это тупо выгодно пользоваться невежеством масс в теплотехнике : дают на науку бабосы и гранты !
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02.09.2020 03:14 Ответить
Эко вы загнули. Вы простому пересичному с энтальпии начните моск править...
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02.09.2020 03:22 Ответить
Простой промах , на той же веддко была дискуссия о т.н. "парниковом эффекте" и об том , что якобы от него в том числе экпотенциально выростает т.н. глобальное потепление .
Спор был достаточно предметным об солнце и ростё интенсивности его излучения , что реально может быть единственной причиной потепления . Поскольку солнце источник тепла т.н. инфракрасного излучепния и интенсивность такого рода теплообмена практически не зависит от плотности прозрачной газовой среды .
И вдруг как обухом -- опять Гретта Туберг с её параноей и "экспотенциальными" примочками-рюшечками .
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02.09.2020 04:02 Ответить
Энтрапия и энтальпия -- это как раз черезчур академично и абстрактно .
Посчитать практически и по-инженерному , сколько нужно углекислого газа в процентах , чтобы хоть как-то существенно затормозить процесс охлаждения Земли "космическим холодильником" в -273°C не требует институтского курса общей физики . Все понимают что такое термоизоляция . Не сложно понять , что углекислый газ лучший термоизолятор чем воздух и потому надуман был т.н. "парниковый эффект" . А дальше чистая бухгалтерская арифметика .
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02.09.2020 04:22 Ответить
Дык, не оперируя всякими там энтропиями, а это все одно, шо не учитывать и закон Гей-Люсака, как можно производить расчет (термодинамический), хоть с дипломом , а хоть и без?
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02.09.2020 05:24 Ответить
Посчитать практически - итс минс эмпирически и по-инженерному - а здесь без энтропий не обойтись . Хотя энтропийность - ента тоже эмпирика, замешанная на практике...
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02.09.2020 05:27 Ответить
Блин местные власти ждут -не дождутся тех хасидов , шобы с них содрать три шкуры, а на их безопасность деньги жмут. Вот бы хасиды через свое правительство перенесли прах в Израиль, лишив тем местный бюджет дохода. Вот из таких шмаркль-хулиганов из подворотни и получаются тупые бубочки.
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02.09.2020 03:19 Ответить
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