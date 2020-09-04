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Новини
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Керівництво Держмитної служби заявляє про погрози фізичної розправи

Керівництво Держмитної служби заявляє про погрози фізичної розправи

Державна митна служба заявляє, що її керівники отримують численні повідомлення з погрозами фізичної розправи, а окремі співробітники саботують роботу, штучно затримуючи вантажі без відправлення.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сторінці служби у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми днями керівництво Державної митної служби отримує численні повідомлення з погрозами фізичною розправою. Усі зафіксовані факти будуть передані до правоохоронних органів", - сказано в повідомленні.

Керівництво митниці пов'язує погрози зі спробою повернути старі "схеми".

"Керівництво ДМС робить все можливе, аби стабілізувати ситуацію, яку намагаються розхитати творці "сірих" схем.

Наша мета: привести роботу всіх учасників галузі до єдиних умов. Виключень, всупереч погрозам та корупційним схемам, не буде!" - стверджують автори повідомлення.

"Разом із прямими погрозами в хід пішов саботаж. Ми фіксуємо спроби штучного затримання вантажів без належного оформлення. За ними стоять саме ті, хто зараз нервово шукає шляхів для незаконних "домовленостей" і особистих вигідних умов, що суперечать законодавству", - додали на митниці.

Державна митна служба заявила, що прагне нульової толерантності до корупції. "Чим скоріше це усвідомлять всі структури, які хочуть непрозорої роботи митниці, тим швидшим буде подолання Україною наслідків економічної кризи у цей непростий рік", - підсумували на митниці.

Керівництво Держмитної служби заявляє про погрози фізичної розправи 01
Керівництво Держмитної служби заявляє про погрози фізичної розправи 02

Автор: 

корупція (4681) саботаж (23) погрози (488) Державна митна служба (638)


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Топ коментарі
+19
Пудрик свирепствует?
Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы - Цензор.НЕТ 692
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04.09.2020 20:34
+18
Голоден и грозится съесть всех

Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы - Цензор.НЕТ 2752
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04.09.2020 20:36
+11
Это Пудрика Ермак запугал, который ему должность безбожно дорого продал.
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04.09.2020 20:34
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Ржака
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04.09.2020 20:31 Відповісти
дожились
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04.09.2020 20:32 Відповісти
Это Пудрика Ермак запугал, который ему должность безбожно дорого продал.
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04.09.2020 20:34 Відповісти
Пудрик свирепствует?
Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы - Цензор.НЕТ 692
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04.09.2020 20:34 Відповісти
Таку прорву прогодуй
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04.09.2020 20:35 Відповісти
Голоден и грозится съесть всех

Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы - Цензор.НЕТ 2752
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04.09.2020 20:36 Відповісти
"Чудовище вида ужасного"... Похоже, зеленая шмаркля подбирает кадры исключительно по живому весу: Юзики, Пудрики...
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04.09.2020 20:52 Відповісти
Абаж?
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04.09.2020 21:17 Відповісти
******.
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05.09.2020 09:35 Відповісти
Шо уже всіх заїпалі? Митарі?
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04.09.2020 20:34 Відповісти
Таки так..
Назвав на таможні їх-митарями...
Докулупатися зовсім до чого не було..
Але їх так ковбасило падєтцкі..
🤣
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04.09.2020 20:38 Відповісти
Так, це їх історична назва - Святий Павло, до
зустрічі з Христом, був митарям Савелом, потім покаявся, роздав своє майно бідним і пішов за Вчителем!
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04.09.2020 20:42 Відповісти
Ждем-с..
Зажрались-с
🤗
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04.09.2020 20:35 Відповісти
Контора завжди була лайном. Дякую за гарну новину.
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04.09.2020 20:36 Відповісти
Гаргантюа жаліється Пантагрюеля.
Якшо хто вкурсі.
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04.09.2020 20:38 Відповісти
Видать бляхеры совсем озверели.
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04.09.2020 20:39 Відповісти
Брали і беруть.
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04.09.2020 20:40 Відповісти
В Біблії таможня- митарі..
😇
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04.09.2020 20:42 Відповісти
Ой, закопают и забудут...
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04.09.2020 20:43 Відповісти
Керівництво Держмитної служби заявляє про погрози фізичної розправи - Цензор.НЕТ 5403
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04.09.2020 20:45 Відповісти
Ржака, у меня с таможней, тоже, через career.gov.ua подал заявку на конкурс на двадцать, приблизительно, вакансий "Слобожанську митницю" в Харьковской области на категории Б И В, поначалу приходили известия о допуске к конкурсу, а потом они полностью забили и не на одно собеседование не позвали, в отличии, на пример, от ХОГА там даже на директоров департаментов ходил, правда с отрицательным результатом, система принимает только своих. Ну ладно я сбоку-припёку без связей, так что наверно кого надо не трудоустроили или договорняки нарушены?
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04.09.2020 20:46 Відповісти
Для Пудрика переробив старий анекдот:
Перед від'їздом в Одесу, Пудрик пішов в київський зоопарк і півдня простояв перед басейном з бегемотом, зачаровано дивлячись на
тварину, тихо замріяно шипоче:
- О таким би їбалом митних зборів ковтнути..!
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04.09.2020 20:50 Відповісти
У нього за щоками митний термінал.
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04.09.2020 21:20 Відповісти
Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

😇🤣
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04.09.2020 20:51 Відповісти
Мытарь Левин Матфей делается учеником Иисуса Христа
Помните, дети, что я говорил вам о мытарях? Мытари были сборщиками податей. Они обижали народ, брали с него лишнее. Евреи не любили мытарей и считали их злыми, грешными. Сидит один мытарь по имени Матфей в своей будочке и собирает пошлину. Проходит мимо Иисус Христос и говорит ему: «Иди за Мной». Мытарь оставляет свое занятие и тотчас же идет за Спасителем.
Матфей приглашает Иисуса Христа и Его учеников к себе домой и угощает их. В доме Матфея собирается много мытарей и других людей, которые хотели послушать Иисуса Христа. Все садятся за стол. Иисус Христос не гонит от себя мытарей и грешников, а обедает с ними за одним столом.
Книжники и фарисеи, которым было досадно, что Иисус Христос как будто не обращает внимания на них, а сидит и разговаривает с грешниками, говорят ученикам Иисуса: «Почему вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
На это им ответил Сам Иисус Христос: «Врач нужен не здоровым, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников».
Фарисеи снова пристают к Нему с вопросом: «Почему ученики Иоанна, а также фарисейские ученики часто постятся и молятся, а Твои едят и пьют?»
На это Иисус Христос ответил, что и для Его учеников наступит время, когда они будут поститься.
😇🤣🤣
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04.09.2020 21:03 Відповісти
Є дві самі древні професії.
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04.09.2020 21:07 Відповісти
Є дві самі древні професії.
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04.09.2020 21:08 Відповісти
петикантропов от корыта отодвинули, они и угрожают.
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04.09.2020 22:45 Відповісти
ПРОСТО НАЗНАЧЬТЕ ЦЕНУ ЗА ГОЛОВЫ КОНТРАБАНДИСТОВ !)
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05.09.2020 04:27 Відповісти
Они только думают..., подавать ли заяву в правоохранительные органы. Капець !
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05.09.2020 09:34 Відповісти
"Государственная таможенная служба заявила, что стремится к нулевой толерантности к коррупции." Рядом с таким заявлением все номера 95-го квартала просто детский лепет.

Источник: https://censor.net/ru/n3217691
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05.09.2020 10:11 Відповісти
Дяди руководители у вас такие рожи ,дома и тачки!!! Что вас все бояться!!! А ведь вы все перепутали-служите ВЫ, а не вам!!!
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05.09.2020 11:28 Відповісти
Таинственная группа сопротивления внутри Гостаможенной службы. Держим за них кулачки.
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07.09.2020 09:19 Відповісти
А после угроз Желательно с горой трупов и морем крови в конечном результате .
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07.09.2020 09:24 Відповісти
 
 