Керівництво Держмитної служби заявляє про погрози фізичної розправи

Державна митна служба заявляє, що її керівники отримують численні повідомлення з погрозами фізичної розправи, а окремі співробітники саботують роботу, штучно затримуючи вантажі без відправлення.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сторінці служби у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми днями керівництво Державної митної служби отримує численні повідомлення з погрозами фізичною розправою. Усі зафіксовані факти будуть передані до правоохоронних органів", - сказано в повідомленні.

Керівництво митниці пов'язує погрози зі спробою повернути старі "схеми".

"Керівництво ДМС робить все можливе, аби стабілізувати ситуацію, яку намагаються розхитати творці "сірих" схем.

Наша мета: привести роботу всіх учасників галузі до єдиних умов. Виключень, всупереч погрозам та корупційним схемам, не буде!" - стверджують автори повідомлення.

"Разом із прямими погрозами в хід пішов саботаж. Ми фіксуємо спроби штучного затримання вантажів без належного оформлення. За ними стоять саме ті, хто зараз нервово шукає шляхів для незаконних "домовленостей" і особистих вигідних умов, що суперечать законодавству", - додали на митниці.

Державна митна служба заявила, що прагне нульової толерантності до корупції. "Чим скоріше це усвідомлять всі структури, які хочуть непрозорої роботи митниці, тим швидшим буде подолання Україною наслідків економічної кризи у цей непростий рік", - підсумували на митниці.



