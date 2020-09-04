Керівництво Держмитної служби заявляє про погрози фізичної розправи
Державна митна служба заявляє, що її керівники отримують численні повідомлення з погрозами фізичної розправи, а окремі співробітники саботують роботу, штучно затримуючи вантажі без відправлення.
Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сторінці служби у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Останніми днями керівництво Державної митної служби отримує численні повідомлення з погрозами фізичною розправою. Усі зафіксовані факти будуть передані до правоохоронних органів", - сказано в повідомленні.
Керівництво митниці пов'язує погрози зі спробою повернути старі "схеми".
"Керівництво ДМС робить все можливе, аби стабілізувати ситуацію, яку намагаються розхитати творці "сірих" схем.
Наша мета: привести роботу всіх учасників галузі до єдиних умов. Виключень, всупереч погрозам та корупційним схемам, не буде!" - стверджують автори повідомлення.
"Разом із прямими погрозами в хід пішов саботаж. Ми фіксуємо спроби штучного затримання вантажів без належного оформлення. За ними стоять саме ті, хто зараз нервово шукає шляхів для незаконних "домовленостей" і особистих вигідних умов, що суперечать законодавству", - додали на митниці.
Державна митна служба заявила, що прагне нульової толерантності до корупції. "Чим скоріше це усвідомлять всі структури, які хочуть непрозорої роботи митниці, тим швидшим буде подолання Україною наслідків економічної кризи у цей непростий рік", - підсумували на митниці.
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Назвав на таможні їх-митарями...
Докулупатися зовсім до чого не було..
Але їх так ковбасило падєтцкі..
🤣
зустрічі з Христом, був митарям Савелом, потім покаявся, роздав своє майно бідним і пішов за Вчителем!
Зажрались-с
🤗
Якшо хто вкурсі.
😇
Перед від'їздом в Одесу, Пудрик пішов в київський зоопарк і півдня простояв перед басейном з бегемотом, зачаровано дивлячись на
тварину, тихо замріяно шипоче:
- О таким би їбалом митних зборів ковтнути..!
😇🤣
Помните, дети, что я говорил вам о мытарях? Мытари были сборщиками податей. Они обижали народ, брали с него лишнее. Евреи не любили мытарей и считали их злыми, грешными. Сидит один мытарь по имени Матфей в своей будочке и собирает пошлину. Проходит мимо Иисус Христос и говорит ему: «Иди за Мной». Мытарь оставляет свое занятие и тотчас же идет за Спасителем.
Матфей приглашает Иисуса Христа и Его учеников к себе домой и угощает их. В доме Матфея собирается много мытарей и других людей, которые хотели послушать Иисуса Христа. Все садятся за стол. Иисус Христос не гонит от себя мытарей и грешников, а обедает с ними за одним столом.
Книжники и фарисеи, которым было досадно, что Иисус Христос как будто не обращает внимания на них, а сидит и разговаривает с грешниками, говорят ученикам Иисуса: «Почему вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
На это им ответил Сам Иисус Христос: «Врач нужен не здоровым, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников».
Фарисеи снова пристают к Нему с вопросом: «Почему ученики Иоанна, а также фарисейские ученики часто постятся и молятся, а Твои едят и пьют?»
На это Иисус Христос ответил, что и для Его учеников наступит время, когда они будут поститься.
😇🤣🤣
Источник: https://censor.net/ru/n3217691