Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы
Государственная таможенная служба заявляет, что ее руководители получают многочисленные сообщения с угрозами физической расправы, а отдельные сотрудники саботируют работу, искусственно задерживая грузы без отправления.
Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице службы в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В последние дни руководство Государственной таможенной службы получает многочисленные сообщения с угрозами физической расправы. Все зафиксированные факты будут переданы в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.
Руководство таможни связывает угрозы с попыткой вернуть старые "схемы".
"Руководство ГТС делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, которую пытаются расшатать создатели "серых" схем.
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Наша цель: привести работу всех участников отрасли к единым условиям. Исключений, вопреки угрозам и коррупционным схемам, не будет!" - утверждают авторы сообщения.
"Вместе с прямыми угрозами в ход пошел саботаж. Мы фиксируем попытки искусственного задержания грузов без надлежащего оформления. За ними стоят именно те, кто сейчас нервно ищет пути для незаконных "договоренностей" и личных выгодных условий, противоречащих законодательству", - добавили на таможне.
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Государственная таможенная служба заявила, что стремится к нулевой толерантности к коррупции. "Чем скорее это осознают все структуры, которые хотят непрозрачной работы таможни, тем быстрее будет преодоление Украиной последствий экономического кризиса в этот непростой год", - подытожили на таможне.
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Назвав на таможні їх-митарями...
Докулупатися зовсім до чого не було..
Але їх так ковбасило падєтцкі..
🤣
зустрічі з Христом, був митарям Савелом, потім покаявся, роздав своє майно бідним і пішов за Вчителем!
Зажрались-с
🤗
Якшо хто вкурсі.
😇
Перед від'їздом в Одесу, Пудрик пішов в київський зоопарк і півдня простояв перед басейном з бегемотом, зачаровано дивлячись на
тварину, тихо замріяно шипоче:
- О таким би їбалом митних зборів ковтнути..!
😇🤣
Помните, дети, что я говорил вам о мытарях? Мытари были сборщиками податей. Они обижали народ, брали с него лишнее. Евреи не любили мытарей и считали их злыми, грешными. Сидит один мытарь по имени Матфей в своей будочке и собирает пошлину. Проходит мимо Иисус Христос и говорит ему: «Иди за Мной». Мытарь оставляет свое занятие и тотчас же идет за Спасителем.
Матфей приглашает Иисуса Христа и Его учеников к себе домой и угощает их. В доме Матфея собирается много мытарей и других людей, которые хотели послушать Иисуса Христа. Все садятся за стол. Иисус Христос не гонит от себя мытарей и грешников, а обедает с ними за одним столом.
Книжники и фарисеи, которым было досадно, что Иисус Христос как будто не обращает внимания на них, а сидит и разговаривает с грешниками, говорят ученикам Иисуса: «Почему вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
На это им ответил Сам Иисус Христос: «Врач нужен не здоровым, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников».
Фарисеи снова пристают к Нему с вопросом: «Почему ученики Иоанна, а также фарисейские ученики часто постятся и молятся, а Твои едят и пьют?»
На это Иисус Христос ответил, что и для Его учеников наступит время, когда они будут поститься.
😇🤣🤣
Источник: https://censor.net/ru/n3217691