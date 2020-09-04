РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11442 посетителя онлайн
Новости
13 015 34

Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы

Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы

Государственная таможенная служба заявляет, что ее руководители получают многочисленные сообщения с угрозами физической расправы, а отдельные сотрудники саботируют работу, искусственно задерживая грузы без отправления.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице службы в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В последние дни руководство Государственной таможенной службы получает многочисленные сообщения с угрозами физической расправы. Все зафиксированные факты будут переданы в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Руководство таможни связывает угрозы с попыткой вернуть старые "схемы".

"Руководство ГТС делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, которую пытаются расшатать создатели "серых" схем.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП"

Наша цель: привести работу всех участников отрасли к единым условиям. Исключений, вопреки угрозам и коррупционным схемам, не будет!" - утверждают авторы сообщения.

"Вместе с прямыми угрозами в ход пошел саботаж. Мы фиксируем попытки искусственного задержания грузов без надлежащего оформления. За ними стоят именно те, кто сейчас нервно ищет пути для незаконных "договоренностей" и личных выгодных условий, противоречащих законодательству", - добавили на таможне.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Задекларировавший $96 тыс. наличными и.о. главы одесской таможни Пудрик: квартиры в Турции мне нужны, чтобы экономить деньги на путевках. ВИДЕО

Государственная таможенная служба заявила, что стремится к нулевой толерантности к коррупции. "Чем скорее это осознают все структуры, которые хотят непрозрачной работы таможни, тем быстрее будет преодоление Украиной последствий экономического кризиса в этот непростой год", - подытожили на таможне.

Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы 01
Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы 02

Автор: 

коррупция (8558) саботаж (44) угрозы (851) Государственная таможенная служба (163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Пудрик свирепствует?
Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы - Цензор.НЕТ 692
показать весь комментарий
04.09.2020 20:34
+18
Голоден и грозится съесть всех

Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы - Цензор.НЕТ 2752
показать весь комментарий
04.09.2020 20:36
+11
Это Пудрика Ермак запугал, который ему должность безбожно дорого продал.
показать весь комментарий
04.09.2020 20:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ржака
показать весь комментарий
04.09.2020 20:31 Ответить
дожились
показать весь комментарий
04.09.2020 20:32 Ответить
Это Пудрика Ермак запугал, который ему должность безбожно дорого продал.
показать весь комментарий
04.09.2020 20:34 Ответить
Пудрик свирепствует?
Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы - Цензор.НЕТ 692
показать весь комментарий
04.09.2020 20:34 Ответить
Таку прорву прогодуй
показать весь комментарий
04.09.2020 20:35 Ответить
Голоден и грозится съесть всех

Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы - Цензор.НЕТ 2752
показать весь комментарий
04.09.2020 20:36 Ответить
"Чудовище вида ужасного"... Похоже, зеленая шмаркля подбирает кадры исключительно по живому весу: Юзики, Пудрики...
показать весь комментарий
04.09.2020 20:52 Ответить
Абаж?
показать весь комментарий
04.09.2020 21:17 Ответить
******.
показать весь комментарий
05.09.2020 09:35 Ответить
Шо уже всіх заїпалі? Митарі?
показать весь комментарий
04.09.2020 20:34 Ответить
Таки так..
Назвав на таможні їх-митарями...
Докулупатися зовсім до чого не було..
Але їх так ковбасило падєтцкі..
🤣
показать весь комментарий
04.09.2020 20:38 Ответить
Так, це їх історична назва - Святий Павло, до
зустрічі з Христом, був митарям Савелом, потім покаявся, роздав своє майно бідним і пішов за Вчителем!
показать весь комментарий
04.09.2020 20:42 Ответить
Ждем-с..
Зажрались-с
🤗
показать весь комментарий
04.09.2020 20:35 Ответить
Контора завжди була лайном. Дякую за гарну новину.
показать весь комментарий
04.09.2020 20:36 Ответить
Гаргантюа жаліється Пантагрюеля.
Якшо хто вкурсі.
показать весь комментарий
04.09.2020 20:38 Ответить
Видать бляхеры совсем озверели.
показать весь комментарий
04.09.2020 20:39 Ответить
Брали і беруть.
показать весь комментарий
04.09.2020 20:40 Ответить
В Біблії таможня- митарі..
😇
показать весь комментарий
04.09.2020 20:42 Ответить
Ой, закопают и забудут...
показать весь комментарий
04.09.2020 20:43 Ответить
Керівництво Держмитної служби заявляє про погрози фізичної розправи - Цензор.НЕТ 5403
показать весь комментарий
04.09.2020 20:45 Ответить
Ржака, у меня с таможней, тоже, через career.gov.ua подал заявку на конкурс на двадцать, приблизительно, вакансий "Слобожанську митницю" в Харьковской области на категории Б И В, поначалу приходили известия о допуске к конкурсу, а потом они полностью забили и не на одно собеседование не позвали, в отличии, на пример, от ХОГА там даже на директоров департаментов ходил, правда с отрицательным результатом, система принимает только своих. Ну ладно я сбоку-припёку без связей, так что наверно кого надо не трудоустроили или договорняки нарушены?
показать весь комментарий
04.09.2020 20:46 Ответить
Для Пудрика переробив старий анекдот:
Перед від'їздом в Одесу, Пудрик пішов в київський зоопарк і півдня простояв перед басейном з бегемотом, зачаровано дивлячись на
тварину, тихо замріяно шипоче:
- О таким би їбалом митних зборів ковтнути..!
показать весь комментарий
04.09.2020 20:50 Ответить
У нього за щоками митний термінал.
показать весь комментарий
04.09.2020 21:20 Ответить
Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.

😇🤣
показать весь комментарий
04.09.2020 20:51 Ответить
Мытарь Левин Матфей делается учеником Иисуса Христа
Помните, дети, что я говорил вам о мытарях? Мытари были сборщиками податей. Они обижали народ, брали с него лишнее. Евреи не любили мытарей и считали их злыми, грешными. Сидит один мытарь по имени Матфей в своей будочке и собирает пошлину. Проходит мимо Иисус Христос и говорит ему: «Иди за Мной». Мытарь оставляет свое занятие и тотчас же идет за Спасителем.
Матфей приглашает Иисуса Христа и Его учеников к себе домой и угощает их. В доме Матфея собирается много мытарей и других людей, которые хотели послушать Иисуса Христа. Все садятся за стол. Иисус Христос не гонит от себя мытарей и грешников, а обедает с ними за одним столом.
Книжники и фарисеи, которым было досадно, что Иисус Христос как будто не обращает внимания на них, а сидит и разговаривает с грешниками, говорят ученикам Иисуса: «Почему вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
На это им ответил Сам Иисус Христос: «Врач нужен не здоровым, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников».
Фарисеи снова пристают к Нему с вопросом: «Почему ученики Иоанна, а также фарисейские ученики часто постятся и молятся, а Твои едят и пьют?»
На это Иисус Христос ответил, что и для Его учеников наступит время, когда они будут поститься.
😇🤣🤣
показать весь комментарий
04.09.2020 21:03 Ответить
Є дві самі древні професії.
показать весь комментарий
04.09.2020 21:07 Ответить
Є дві самі древні професії.
показать весь комментарий
04.09.2020 21:08 Ответить
петикантропов от корыта отодвинули, они и угрожают.
показать весь комментарий
04.09.2020 22:45 Ответить
ПРОСТО НАЗНАЧЬТЕ ЦЕНУ ЗА ГОЛОВЫ КОНТРАБАНДИСТОВ !)
показать весь комментарий
05.09.2020 04:27 Ответить
Они только думают..., подавать ли заяву в правоохранительные органы. Капець !
показать весь комментарий
05.09.2020 09:34 Ответить
"Государственная таможенная служба заявила, что стремится к нулевой толерантности к коррупции." Рядом с таким заявлением все номера 95-го квартала просто детский лепет.

Источник: https://censor.net/ru/n3217691
показать весь комментарий
05.09.2020 10:11 Ответить
Дяди руководители у вас такие рожи ,дома и тачки!!! Что вас все бояться!!! А ведь вы все перепутали-служите ВЫ, а не вам!!!
показать весь комментарий
05.09.2020 11:28 Ответить
Таинственная группа сопротивления внутри Гостаможенной службы. Держим за них кулачки.
показать весь комментарий
07.09.2020 09:19 Ответить
А после угроз Желательно с горой трупов и морем крови в конечном результате .
показать весь комментарий
07.09.2020 09:24 Ответить
 
 