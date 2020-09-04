Руководство Гостаможенной службы заявляет об угрозах физической расправы

Государственная таможенная служба заявляет, что ее руководители получают многочисленные сообщения с угрозами физической расправы, а отдельные сотрудники саботируют работу, искусственно задерживая грузы без отправления.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на странице службы в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В последние дни руководство Государственной таможенной службы получает многочисленные сообщения с угрозами физической расправы. Все зафиксированные факты будут переданы в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Руководство таможни связывает угрозы с попыткой вернуть старые "схемы".

"Руководство ГТС делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, которую пытаются расшатать создатели "серых" схем.

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Наша цель: привести работу всех участников отрасли к единым условиям. Исключений, вопреки угрозам и коррупционным схемам, не будет!" - утверждают авторы сообщения.

"Вместе с прямыми угрозами в ход пошел саботаж. Мы фиксируем попытки искусственного задержания грузов без надлежащего оформления. За ними стоят именно те, кто сейчас нервно ищет пути для незаконных "договоренностей" и личных выгодных условий, противоречащих законодательству", - добавили на таможне.

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Государственная таможенная служба заявила, что стремится к нулевой толерантности к коррупции. "Чем скорее это осознают все структуры, которые хотят непрозрачной работы таможни, тем быстрее будет преодоление Украиной последствий экономического кризиса в этот непростой год", - подытожили на таможне.



