Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука і деяких інших політиків
Російський уряд включив до списку санкцій деяких українських політиків, серед яких, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко і колишній нардеп від "Голосу" і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові російського уряду, текст якої опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.
До списку осіб, щодо яких у Росії вводяться спеціальні економічні заходи, також потрапили: члени депутатської фракції "Голос" Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Сергій Рахманін, Кіра Рудик, Інна Совсун, Олександра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп і член Меджлісу кримськотатарського народу Рустем Умеров, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.
У списку також депутати від "Євросолідарності": Михайло Забродський, Яна Зінкевич, Софія Федина, Олег Синютка, ексвіцепрем’єр Степан Кубів, екснардепка Ірина Луценко, депутат від "ЄС" і член Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Персонами нон грата в Росії також стали депутати фракції "Батьківщина": Валентин Наливайченко, Григорій Немиря, Сергій Тарута.
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То якого персонажа приписали до українських політиків ?
2. В списке также депутаты от "евросолидарности" ...
Чому з маленької літери ?
Вакарчук коротко двома словами переконливо відповів лютим ворогам України окупантам суверенної української землі Криму і Донбасу на введення проти себе персональних санкцій. Святослав Вакарчук жорстко відреагував на внесення свого імені в списку санкцій про фашисьтким урядом паРаші (росії). Він прокоментував цю новину у двох словах. Із заявою він виступив на особистому акаунті в Facebook. "Кремль ввів санкції проти мене і партії" Голос ", яку я створив. Що можна сказати з цього приводу? - СЛАВА УКРАЇНІ!" - написав яскравий патріот України екс-нардеп Вакарчук.
Я бы сказал, дважды экс-нардеп Вакарчук.
Сьюююзі, мила моя Сьюююзі...
За период 2014-2016 годов корпорация Roshen получила и вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере 72,06 млн долларов.
Як бачимо, війна з кацапією не заважала отримувати По дивіденти з Росії. Пишуть, що По їх витратив на благочинність. Думаю, що Порох і тут надурив, але суто теоретично, може бути. Однак сам факт, що у розпал війни від ворога...
Закохані у Порошенка! Частіше гортайте інтернет 2014 року. І тоді ви згадаєте, що ваш улюбленець почав свою каденцію з того, що оголосив ОДНОСТОРОННЄ перемирення... під час якого загинуло 27 (двадцять сім) чоловік. 69 поранено...
https://enovosty.com/news_politics/full/636-za-vremya-odnostoronnego-peremiriya-pogiblo-27-i-raneno-69-ukrainskih-silovikov
Поліруйте шоколадне око і далі...
ПИ.СИ.
Зеленський такий же покидьок як і Порох.
Сегодня уже пятое, пора переходить к соросятам и внешнему управлению!
А между тем - написанное говорит в пользу Порошенко.
Вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере 72,06 млн долларов.
Важное выделено шрифтом.
«Як людина, яка потрапила в попередній список «санкцій РФ», повідомляю що це - повна хрень. Для чого потрібні «санкційні списки РФ»?
- Для внутрішньої пропаганди РФ - типу ми теж можемо накладати санкції, не гірше ніж США і ЄС.
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- Допомога своїм сателітам в Україні - перед місцевими виборами таким «тисну руку, обіймаю, спасибі велике» як наприклад Порошенку. Це типу сертифіката від Путіна, що він «патріот». Пас.
Зазвичай половина списку додається туди для камуфляжу (типу мене в попередніх і якихось ще людей у списку обновленному), щоб особи з пункту «2» не сильно кидалися в очі всередині України. Але це «нi про що».
«Санкцій РФ» означають «заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ, а також заборону на виведення капіталу за межі РФ». НI про що.
Тому, коли під час виборчої компанії стада баранiв будуть мукати «санкції РФ = патріот», просто задайте питання - «а чим ці санкції загрожують цим патріотам»? і "звідки у патріотів цінні папери та рахункi на території країни агресора"?»
Просто знову побачили в Петрі загрозу своїм інтересам - вирішили це показати
Как говорится, пиарят этих людей.
Завязывай со шмариеподобными - до добра они тебя не доведут.
Жму руку.Обнимаю.
Ну, нельзя же так показывать свою безграмотность.
Бредишь, хлопче?
Порощенко - вообще олигарх, и выходец из олигархата.
Ты его за это осуждаешь, или за его дела?
А по делам, что он делает не так?
А ви себе мабуть бачите пастухами?
А Зеле почему нет?
Всі б кинулись голосувати за нього...
Може щось не так у вашій ущербній логиці?
- Да, дорогой!
- А вы можете против меня санкции ввести?
- Что, беда с рейтингом на местных?
- Да. Разместил борды со своим ликом-не помогло. Не растёт. Поможете по старой дружбе?
- Ну конечно, я помню ваш щедрый подарок. Давно хотел Крым. Сейчас Мишустину скажу.
- Спасибо, Владимир Владимирович. Жму руку.
- Обнимаю.
Всі б кинулись голосувати за нього...
Може щось не так у вашій ущербній логиці?
Зеленський, НЕГАЙНО ввести санкціїї проти депутатів госдуми,які голосували за введення військ в Україну,санкції проти "рупорів" кремля на російських телеканалах,проти заводів- виробників російськоїзброї,що поставляється в ОРДЛО,Концерну "Алмаз-Антей" - виробника "Бук-М"Також треба ввести санкції проти міністра міноборони Росії,начальника генерального штабу Росії і.т.д. по списку. Відповідь України повинна бути адекватна!!!