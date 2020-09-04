Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука і деяких інших політиків

Російський уряд включив до списку санкцій деяких українських політиків, серед яких, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко і колишній нардеп від "Голосу" і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові російського уряду, текст якої опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

До списку осіб, щодо яких у Росії вводяться спеціальні економічні заходи, також потрапили: члени депутатської фракції "Голос" Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Сергій Рахманін, Кіра Рудик, Інна Совсун, Олександра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп і член Меджлісу кримськотатарського народу Рустем Умеров, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

У списку також депутати від "Євросолідарності": Михайло Забродський, Яна Зінкевич, Софія Федина, Олег Синютка, ексвіцепрем’єр Степан Кубів, екснардепка Ірина Луценко, депутат від "ЄС" і член Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Персонами нон грата в Росії також стали депутати фракції "Батьківщина": Валентин Наливайченко, Григорій Немиря, Сергій Тарута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі"