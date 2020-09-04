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Новини Санкції Росії проти України
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Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука і деяких інших політиків

Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука і деяких інших політиків

Російський уряд включив до списку санкцій деяких українських політиків, серед яких, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко і колишній нардеп від "Голосу" і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові російського уряду, текст якої опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

До списку осіб, щодо яких у Росії вводяться спеціальні економічні заходи, також потрапили: члени депутатської фракції "Голос" Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Сергій Рахманін, Кіра Рудик, Інна Совсун, Олександра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп і член Меджлісу кримськотатарського народу Рустем Умеров, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

У списку також депутати від "Євросолідарності": Михайло Забродський, Яна Зінкевич, Софія Федина, Олег Синютка, ексвіцепрем’єр Степан Кубів, екснардепка Ірина Луценко, депутат від "ЄС" і член Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Персонами нон грата в Росії також стали депутати фракції "Батьківщина": Валентин Наливайченко, Григорій Немиря, Сергій Тарута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв заявив, що Росія готова скасувати санкції проти України "на двосторонній основі"

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Порошенко Петро (15167) санкції (11802)


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Топ коментарі
+63
Только что кацапия ввела санкции против Порошенко, Чийгоза, Забродского и еще 38 уважаемых граждан Украины, которых ненавидит Кремль. Ну а теперь вишенка на тортик: в этом почётном списке НЕТ НИ ОДНОГО "слуги народа". Занавес
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04.09.2020 23:47
+62
І мій Петро Порошенко президент, а твій сцикун обдовбаний.
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04.09.2020 23:41
+39
Конечно Зеленский смешной вмазанный барыга!
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04.09.2020 23:44
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Вакарчук пфф... а Зеленский партнер.
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05.09.2020 06:12 Відповісти
1. Российское правительство включило в санкционного списка ряд украинских политиков, среди которых, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший нардеп от "Голоса" и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
То якого персонажа приписали до українських політиків ?
2. В списке также депутаты от "евросолидарности" ...
Чому з маленької літери ?
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05.09.2020 06:16 Відповісти
А чим орду не влаштовував Порошенко, війну не назвав війною , а придумав АТО, ООС? Дипвідносини не відмінив, торгівля з окупантом процвітала, поїзди ходили туди і взад, був як пластилін всім хотів угодити і орді і зоходу. Склади при ньому рвались майже кожного дня, звичайно він не був ідіотом, як Зеленський, однак і своє урвати був мастак.
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05.09.2020 07:13 Відповісти
Вот еще одна мразота рашистская с наваленным в штанах Порошенком ,тварюка угомонись ,ответить придется за подлую развязанную войну ,будете удушены а-ля ссссссср ,*анаконда* работает ...
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05.09.2020 09:57 Відповісти
я не пригадаю, хто, але комусь з наших я доводив, що https://censor.net/ru/user/413294 - касапський бот. Не вірили...
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05.09.2020 12:23 Відповісти
-
Вакарчук коротко двома словами переконливо відповів лютим ворогам України окупантам суверенної української землі Криму і Донбасу на введення проти себе персональних санкцій. Святослав Вакарчук жорстко відреагував на внесення свого імені в списку санкцій про фашисьтким урядом паРаші (росії). Він прокоментував цю новину у двох словах. Із заявою він виступив на особистому акаунті в Facebook. "Кремль ввів санкції проти мене і партії" Голос ", яку я створив. Що можна сказати з цього приводу? - СЛАВА УКРАЇНІ!" - написав яскравий патріот України екс-нардеп Вакарчук.
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05.09.2020 07:49 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!" - написав яскравий патріот України екс-нардеп Вакарчук.


Я бы сказал, дважды экс-нардеп Вакарчук.

Сьюююзі, мила моя Сьюююзі...
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05.09.2020 08:35 Відповісти
А против скомороха за шо?
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05.09.2020 07:52 Відповісти
сивочолий так любить рашку і тут санкції)))позвонив коришу по чмокі чмокі і "чего ізволіте" (путіну) та й каже -володимир володимировичу в мене впав рейтінг ніжче плінтуса"0" зроби санкції може піднімиться)))!ввп-"буде зроблено"))))а де тепер буде співати славко))))він так любить корпоративи в рашкі))навіть в Львові не ******* слухати славка))за останніх не хочу й казати )))цирк на дроті )))
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05.09.2020 07:53 Відповісти
Партії "Європейська Солідарність", "Голос", "Слуга народу", "Самопоміч", ВО "Свобода" та ВО "Батьківщина" долають п'ятивідсотковий електоральний бар'єр за результатами опитування мешканців Львова. А вся про-кремлівська зараза ворогів України ЗЕбілів капітулянтів (слуга кремля і сепаратистів), і бандитів екс - ригоАналів з зграї втікача в паРашу ЗЕКА Іуди (життя -окупантів і сепаратистів) взагалі не проходить до місцевих органів влади (ЗЕбіли 4,8 %, екс - риги 0,7%, шарик ланцюговий пес -кремля 0,4% ...
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05.09.2020 08:36 Відповісти
ДУРЕНЬ ТИ олександер
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12.12.2020 17:57 Відповісти
Поки Петрушка справно платив податки, путєн мовчав
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05.09.2020 07:58 Відповісти
это тебе хайло шепнуло в кроватке !?
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05.09.2020 08:27 Відповісти
Жму руку, абнімаю.
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05.09.2020 08:31 Відповісти
Мерзота рашистская, ты готовся харчеваться на 1 доллар в день ,как в центр.Африке, ваши татаромордовские экономисты обещают уже в следующем году! Вперде, времени на раскачку нет!
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05.09.2020 10:07 Відповісти
Moskali pedaly !
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05.09.2020 08:26 Відповісти
Москалі відмазують свого агента.
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05.09.2020 08:48 Відповісти
медведчук отмывает путина из под санкций через украинский бизнес.к чему тут порошенко дебилы?
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05.09.2020 09:13 Відповісти
Вакарчук так грозно ничего не делал, шо кремляди его испугались.
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05.09.2020 09:14 Відповісти
А бизнесы его в рашке уже 6 лет не трогают.
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05.09.2020 09:20 Відповісти
Его - кого? Зеленского? Не трогают. А Вакарчука теперь туда пустят на гастроли?
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05.09.2020 13:18 Відповісти
Боже, тож як нам тепер пережити їх санкції? Біда!
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05.09.2020 09:21 Відповісти
Светку Полякову забыли и этого клоуна... Пояркова.
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05.09.2020 09:22 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2016/10/28/609332/

За период 2014-2016 годов корпорация Roshen получила и вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере 72,06 млн долларов.

Як бачимо, війна з кацапією не заважала отримувати По дивіденти з Росії. Пишуть, що По їх витратив на благочинність. Думаю, що Порох і тут надурив, але суто теоретично, може бути. Однак сам факт, що у розпал війни від ворога...

Закохані у Порошенка! Частіше гортайте інтернет 2014 року. І тоді ви згадаєте, що ваш улюбленець почав свою каденцію з того, що оголосив ОДНОСТОРОННЄ перемирення... під час якого загинуло 27 (двадцять сім) чоловік. 69 поранено...
https://enovosty.com/news_politics/full/636-za-vremya-odnostoronnego-peremiriya-pogiblo-27-i-raneno-69-ukrainskih-silovikov

Поліруйте шоколадне око і далі...

ПИ.СИ.
Зеленський такий же покидьок як і Порох.
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05.09.2020 09:28 Відповісти
Привет, махнарылый!
Сегодня уже пятое, пора переходить к соросятам и внешнему управлению!
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05.09.2020 09:51 Відповісти
Ты хоть вникаешь в написанное, или тупо цитируешь?
А между тем - написанное говорит в пользу Порошенко.
Вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере 72,06 млн долларов.
Важное выделено шрифтом.
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05.09.2020 13:20 Відповісти
Зате ти покидьок винятковий - Петру до тебе далеко
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07.09.2020 03:01 Відповісти
и что теперь.... добросердечный и сострадательный украинский народ должен взять всех этих политиков на пожизненное содержание ???
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05.09.2020 10:01 Відповісти
Экс-нардеп Семен Семенченко около часа назад так https://www.facebook.com/dostali.hvatit прокомментировал в Фейсбуке эти российские санкции:
«Як людина, яка потрапила в попередній список «санкцій РФ», повідомляю що це - повна хрень. Для чого потрібні «санкційні списки РФ»?

- Для внутрішньої пропаганди РФ - типу ми теж можемо накладати санкції, не гірше ніж США і ЄС.
загрузка...

- Допомога своїм сателітам в Україні - перед місцевими виборами таким «тисну руку, обіймаю, спасибі велике» як наприклад Порошенку. Це типу сертифіката від Путіна, що він «патріот». Пас.
Зазвичай половина списку додається туди для камуфляжу (типу мене в попередніх і якихось ще людей у списку обновленному), щоб особи з пункту «2» не сильно кидалися в очі всередині України. Але це «нi про що».
«Санкцій РФ» означають «заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ, а також заборону на виведення капіталу за межі РФ». НI про що.
Тому, коли під час виборчої компанії стада баранiв будуть мукати «санкції РФ = патріот», просто задайте питання - «а чим ці санкції загрожують цим патріотам»? і "звідки у патріотів цінні папери та рахункi на території країни агресора"?»
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05.09.2020 10:05 Відповісти
Ось тут люди пишуть і я з ними 100% згоден - "Друг в беде не бросит. Внезапно россия решила ввести санкции против порошенко! Какой великолепный подарок гетьману накануне выборов! Как тут не вспомнить про "Обнимаю! Жму руку!"
Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука і деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 9644
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05.09.2020 10:18 Відповісти
Ты дурачок, может, и в фотошопы веришь?
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05.09.2020 13:22 Відповісти
Бухати припиняй - відпустить!
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05.09.2020 15:46 Відповісти
Олех допиши для початку в нік не х а г ,а потім і розспівуй соловейком о пАлітікє і закінчуй шмалити коноплю.
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05.09.2020 17:03 Відповісти
Згинь нечисть!!!
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05.09.2020 18:44 Відповісти
Чого це внєзапна?
Просто знову побачили в Петрі загрозу своїм інтересам - вирішили це показати
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07.09.2020 03:00 Відповісти
А где санкции против зеленского, дерьмака, тимошонки?! Или они свои для кремлефашистов?
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05.09.2020 10:22 Відповісти
И все это накануне выборов. Прям подсказка для украинцев. Мол, эти все люди - враги России, вы, украинцы, за них и голосуйте!
Как говорится, пиарят этих людей.
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05.09.2020 10:38 Відповісти
Ты явно не в той информационной среде крутишься.
Завязывай со шмариеподобными - до добра они тебя не доведут.
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05.09.2020 13:27 Відповісти
А ещё этим людям, попавшим в списки, не рекомендуется распивать чай как на территории России, так и на корпоративах в кругу россиян за границей. И желательно не петь для них свои патриотичные песни.
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05.09.2020 10:46 Відповісти
У Вас в нике буква Р лишняя
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05.09.2020 11:09 Відповісти
Ну путин старается как может для своего дружбана мальдивского мародера и агента)))
Жму руку.Обнимаю.
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05.09.2020 11:22 Відповісти
Вакарчук тоже агент путина?Откуда вы,долбо@бы,на свет белый берётесь?
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05.09.2020 11:25 Відповісти
от дол..*** слышу.
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05.09.2020 12:53 Відповісти
Да ты не только долбо@б,а ещё и уникум!Нормальные люди написанное читают,а ты...слышишь!
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05.09.2020 14:56 Відповісти
а серед порохоботів усі нормальні чи через одного?..
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05.09.2020 14:58 Відповісти
Ты дурачок, может, и в фотошопы веришь?
Ну, нельзя же так показывать свою безграмотность.
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05.09.2020 13:23 Відповісти
своих из зеленого говна не тронули...)
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05.09.2020 11:55 Відповісти
а в честь чего санкции на 7-мом году войны?
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05.09.2020 13:04 Відповісти
А также Вакарчуку и Тимошенко?
Бредишь, хлопче?
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05.09.2020 13:24 Відповісти
Что "одна компашка" - спорить не буду.
Порощенко - вообще олигарх, и выходец из олигархата.
Ты его за это осуждаешь, или за его дела?
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05.09.2020 14:51 Відповісти
Кем он был - это уже не изменишь.
А по делам, что он делает не так?
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05.09.2020 19:09 Відповісти
По вашей зедебильной логике у врагах путина оказались не только слуги народа,а и зажопники.
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05.09.2020 14:58 Відповісти
Зваж, https://censor.net/ru/user/475201 - бот, щойно зарегився. А от чи зедебіл він - це ще питання. Можливо, з каспії, з ольгіно. Все може бути... нехай себе проявить...
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05.09.2020 16:45 Відповісти
Тому що ти не перший бот якого відправили сюди
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07.09.2020 02:57 Відповісти
у ботів на кшталт тебе всі інші - суто барани.
А ви себе мабуть бачите пастухами?
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08.09.2020 21:43 Відповісти
Ось і протягнув ***** Петі дружню руку допомоги...)
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05.09.2020 14:07 Відповісти
Заодно и Славику и Тимохе?
А Зеле почему нет?
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05.09.2020 14:52 Відповісти
Гадаєш тільки Петя заслуговує на підтримку *****?
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05.09.2020 14:55 Відповісти
Понимаешь ли, - у нас в основном голосует лохторат. А для лохтората была бы доходчивей обратная комбинация: открыть снова фабрику в Липецке, а на Зеленского наложить санкции.
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05.09.2020 15:10 Відповісти
якщо треба вбити залишки рейтингу Петі - то так... а якщо спробувати троха підняти - то сам розумієш.)
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05.09.2020 15:12 Відповісти
А куму мертвечуку чому ж не протягнув?
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05.09.2020 15:01 Відповісти
щоб від того не відвернувся його прокацапський ************* лохторат... чи ні?
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05.09.2020 15:02 Відповісти
чого ж мертвечуку не простягнув?
Всі б кинулись голосувати за нього...
Може щось не так у вашій ущербній логиці?
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07.09.2020 02:56 Відповісти
- Алло, Владимир Владимирович?
- Да, дорогой!
- А вы можете против меня санкции ввести?
- Что, беда с рейтингом на местных?
- Да. Разместил борды со своим ликом-не помогло. Не растёт. Поможете по старой дружбе?
- Ну конечно, я помню ваш щедрый подарок. Давно хотел Крым. Сейчас Мишустину скажу.
- Спасибо, Владимир Владимирович. Жму руку.
- Обнимаю.
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05.09.2020 15:37 Відповісти
чого ж мертвечуку не допоміг?
Всі б кинулись голосувати за нього...
Може щось не так у вашій ущербній логиці?
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07.09.2020 02:56 Відповісти
Ну да,і "Персонами нон грата в России также стали депутаты фракции "Батькивщина": Валентин Наливайченко, Григорий Немыря, Сергей Тарута.Источник: https://censor.net/ru/n3217707".---------------------------Гумор фсб?
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05.09.2020 15:38 Відповісти
Кому на хрен нужна эта лаптёжная немытая россия!!
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05.09.2020 15:59 Відповісти
Щойно в ефірі Радіо Свобода міністр Кулеба підтвердив, що ЄвроСоюз з першого жовтня припиняє санкції проти касапів (інтерв'ю писалось 03.09,).73/43%зебіли, ви досягли цього всі разом!
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05.09.2020 16:42 Відповісти
так ці санкціїї московія ввела ще у 2018році, відкрийте посилання
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06.09.2020 10:59 Відповісти
Таке враження,що це український парламент проголосував за введення військ на Росію,що це українські військові вбили 20 000 росіян,що це Україна збила малазійський Боїнг.
Зеленський, НЕГАЙНО ввести санкціїї проти депутатів госдуми,які голосували за введення військ в Україну,санкції проти "рупорів" кремля на російських телеканалах,проти заводів- виробників російськоїзброї,що поставляється в ОРДЛО,Концерну "Алмаз-Антей" - виробника "Бук-М"Також треба ввести санкції проти міністра міноборони Росії,начальника генерального штабу Росії і.т.д. по списку. Відповідь України повинна бути адекватна!!!
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06.02.2021 17:57 Відповісти
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