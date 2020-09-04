Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда других политиков

Российское правительство включило в санкционного списка ряд украинских политиков, среди которых, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший нардеп от "Голоса" и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении российского правительства, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В список лиц, в отношении которых в России вводятся специальные экономические меры, также попали: члены депутатской фракции "Голос" Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Сергей Рахманин, Кира Рудик, Инна Совсун, Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп и член Меджлиса крымскотатарского народа Рустем Умеров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В списке также депутаты от "евросолидарности": Михаил Забродский, Яна Зинкевич, София Федина, Олег Синютка, ексвицепремьер Степан Кубов, екснардеп Ирина Луценко, депутат от "ЕС" и член Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Персонами нон грата в России также стали депутаты фракции "Батькивщина": Валентин Наливайченко, Григорий Немыря, Сергей Тарута.

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