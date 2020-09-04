Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда других политиков
Российское правительство включило в санкционного списка ряд украинских политиков, среди которых, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко и бывший нардеп от "Голоса" и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении российского правительства, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
В список лиц, в отношении которых в России вводятся специальные экономические меры, также попали: члены депутатской фракции "Голос" Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Сергей Рахманин, Кира Рудик, Инна Совсун, Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп и член Меджлиса крымскотатарского народа Рустем Умеров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
В списке также депутаты от "евросолидарности": Михаил Забродский, Яна Зинкевич, София Федина, Олег Синютка, ексвицепремьер Степан Кубов, екснардеп Ирина Луценко, депутат от "ЕС" и член Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
Персонами нон грата в России также стали депутаты фракции "Батькивщина": Валентин Наливайченко, Григорий Немыря, Сергей Тарута.
Пожалуйста, подождите...
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То якого персонажа приписали до українських політиків ?
2. В списке также депутаты от "евросолидарности" ...
Чому з маленької літери ?
Вакарчук коротко двома словами переконливо відповів лютим ворогам України окупантам суверенної української землі Криму і Донбасу на введення проти себе персональних санкцій. Святослав Вакарчук жорстко відреагував на внесення свого імені в списку санкцій про фашисьтким урядом паРаші (росії). Він прокоментував цю новину у двох словах. Із заявою він виступив на особистому акаунті в Facebook. "Кремль ввів санкції проти мене і партії" Голос ", яку я створив. Що можна сказати з цього приводу? - СЛАВА УКРАЇНІ!" - написав яскравий патріот України екс-нардеп Вакарчук.
Я бы сказал, дважды экс-нардеп Вакарчук.
Сьюююзі, мила моя Сьюююзі...
За период 2014-2016 годов корпорация Roshen получила и вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере 72,06 млн долларов.
Як бачимо, війна з кацапією не заважала отримувати По дивіденти з Росії. Пишуть, що По їх витратив на благочинність. Думаю, що Порох і тут надурив, але суто теоретично, може бути. Однак сам факт, що у розпал війни від ворога...
Закохані у Порошенка! Частіше гортайте інтернет 2014 року. І тоді ви згадаєте, що ваш улюбленець почав свою каденцію з того, що оголосив ОДНОСТОРОННЄ перемирення... під час якого загинуло 27 (двадцять сім) чоловік. 69 поранено...
https://enovosty.com/news_politics/full/636-za-vremya-odnostoronnego-peremiriya-pogiblo-27-i-raneno-69-ukrainskih-silovikov
Поліруйте шоколадне око і далі...
ПИ.СИ.
Зеленський такий же покидьок як і Порох.
Сегодня уже пятое, пора переходить к соросятам и внешнему управлению!
А между тем - написанное говорит в пользу Порошенко.
Вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере 72,06 млн долларов.
Важное выделено шрифтом.
«Як людина, яка потрапила в попередній список «санкцій РФ», повідомляю що це - повна хрень. Для чого потрібні «санкційні списки РФ»?
- Для внутрішньої пропаганди РФ - типу ми теж можемо накладати санкції, не гірше ніж США і ЄС.
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- Допомога своїм сателітам в Україні - перед місцевими виборами таким «тисну руку, обіймаю, спасибі велике» як наприклад Порошенку. Це типу сертифіката від Путіна, що він «патріот». Пас.
Зазвичай половина списку додається туди для камуфляжу (типу мене в попередніх і якихось ще людей у списку обновленному), щоб особи з пункту «2» не сильно кидалися в очі всередині України. Але це «нi про що».
«Санкцій РФ» означають «заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території РФ, а також заборону на виведення капіталу за межі РФ». НI про що.
Тому, коли під час виборчої компанії стада баранiв будуть мукати «санкції РФ = патріот», просто задайте питання - «а чим ці санкції загрожують цим патріотам»? і "звідки у патріотів цінні папери та рахункi на території країни агресора"?»
Просто знову побачили в Петрі загрозу своїм інтересам - вирішили це показати
Как говорится, пиарят этих людей.
Завязывай со шмариеподобными - до добра они тебя не доведут.
Жму руку.Обнимаю.
Ну, нельзя же так показывать свою безграмотность.
Бредишь, хлопче?
Порощенко - вообще олигарх, и выходец из олигархата.
Ты его за это осуждаешь, или за его дела?
А по делам, что он делает не так?
А ви себе мабуть бачите пастухами?
А Зеле почему нет?
Всі б кинулись голосувати за нього...
Може щось не так у вашій ущербній логиці?
- Да, дорогой!
- А вы можете против меня санкции ввести?
- Что, беда с рейтингом на местных?
- Да. Разместил борды со своим ликом-не помогло. Не растёт. Поможете по старой дружбе?
- Ну конечно, я помню ваш щедрый подарок. Давно хотел Крым. Сейчас Мишустину скажу.
- Спасибо, Владимир Владимирович. Жму руку.
- Обнимаю.
Всі б кинулись голосувати за нього...
Може щось не так у вашій ущербній логиці?
Зеленський, НЕГАЙНО ввести санкціїї проти депутатів госдуми,які голосували за введення військ в Україну,санкції проти "рупорів" кремля на російських телеканалах,проти заводів- виробників російськоїзброї,що поставляється в ОРДЛО,Концерну "Алмаз-Антей" - виробника "Бук-М"Також треба ввести санкції проти міністра міноборони Росії,начальника генерального штабу Росії і.т.д. по списку. Відповідь України повинна бути адекватна!!!