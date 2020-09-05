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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавирусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар05.09.2020 10:24
+4 ullu-tau
показати весь коментар05.09.2020 10:38
+2 Viktor Turchanikov
показати весь коментар05.09.2020 10:25
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Всех надо пересадить за халатность
😷🤣
https://www.medbox.org/document/primenenie-masok-v-kontekste-covid-19#GO Ношение медицинской маски является одной из профилактических мер, которая может ограничить распространение ряда вирусных инфекций, в том числе, COVID-19. Однако использования маски как единственного средства недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты, и следует принимать также другие меры. Независимо от применения масок первоочередное значение в профилактике передачи COVID-19 от человека к человеку имеет тщательное соблюдение гигиены рук и других мер ПИИК. COVID-19, Coronavirus, Применение, masks, масок, community masks, PPE, Personal Protective Equipment, применение масок в контексте COVID-19 »
Молодец, документ нашёл. Шас вот дочитаешь до начала 7-й страницы, а там "Медецинская маска не требуется"
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если человек хочет жить, медицина бессильна.