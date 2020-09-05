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Новини Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавирусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі досягла вже понад 26,5 млн осіб

карантин (18172) МОЗ (5392) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Врачей не защищают в одежды , только каждое утро пистят
Всех надо пересадить за халатность
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05.09.2020 10:24
+4
Дайте ему лопату. Пусть займется чем нибудь полезным для общества. Ощущение что у министра здравоохранения нет дел в рабочем кабинете. Не слишком ли большой оклад для того чтобы каждый божий день трындеть одни и те же фразы!
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05.09.2020 10:38
+2
Пока что - чем больше мер, тем шире распространение. Уймись, лысый !
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05.09.2020 10:25
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Каждый день несут бред и запугивают людей. Здравоохранение Украины при зеленых стало здравозахоронением.Эти чмошники работают на смерть, а не на здоровье, вводят порядки мирового сатанизма.
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05.09.2020 10:38 Відповісти
Врачей не защищают в одежды , только каждое утро пистят
Всех надо пересадить за халатность
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05.09.2020 10:24 Відповісти
Пока что - чем больше мер, тем шире распространение. Уймись, лысый !
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05.09.2020 10:25 Відповісти
Лысый череп здравозахоронения.)
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05.09.2020 10:39 Відповісти
Дайте ему лопату. Пусть займется чем нибудь полезным для общества. Ощущение что у министра здравоохранения нет дел в рабочем кабинете. Не слишком ли большой оклад для того чтобы каждый божий день трындеть одни и те же фразы!
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05.09.2020 10:38 Відповісти
Спочатку влада демонструє, що карантин не стосується "обраних", а потім дивується, чого "мудрий нарід" її наслідує і вірус шириться...
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05.09.2020 10:38 Відповісти
Ширится сезонное ОРВИ.
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05.09.2020 10:40 Відповісти
да, такое себе сезонное ОРВИ но с воспалением легких за 2-3 дня....
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05.09.2020 11:24 Відповісти
ОВРИ и грипп иногда осложняются пневмонией, если иммунитет сниженный. Это не диво. Все люди болеют ОРВИ почти каждый год, это стимулирует иммунитет и естественное явление, природное. Если вы боитесь заболеть вирусной инфекцией, то будьте пожизненно в маске и на карантине.
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05.09.2020 11:49 Відповісти
уж поверьте, с момента общения с настоящим, подтвержденным коронавирусным прошло 7 дней и постепенно начинаю себя чувствовать неважно - головная боль, заложенность носа, кашель сухой, горьковатый привкус во рту...
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05.09.2020 11:29 Відповісти
Откуда вы знаете что "настоящий коронавирус"? Вы читали , что в Украине много месяцев и донедавна делали тестирование фальшивыми тестами, произведенными в подпольном цехе на Харьковщине? А я читала эту информацию от полиции.
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05.09.2020 11:52 Відповісти
живу в Харькове, и знаю, что тесты не были ложными - просто под шумок передел сфер влияния ЗеКоМандой - они производили не сами тесты а колбочки там, стеклянную утварь... при расширении производства и складов и случилась та непонятка - но уж точно не из-за ложных тестов! Но то уже полиции расследовать, кто там чего и как на самом деле дела обстоят....
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05.09.2020 15:43 Відповісти
а по настоящему вирусу или нет - в понедельник результаты будут... тест на крону занимает сейчас до 5 дней если не олигатор и не приближенный к зеленому кодлу
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05.09.2020 15:46 Відповісти
Вивели у короновірусний фонд лярди гривень і під галас брифінгів МОЗ безконтрольно його дерібанять, так що Овоч на маскве в окує
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05.09.2020 10:45 Відповісти
Следуйте Законам МОЙДОДЫРА!!
😷🤣
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05.09.2020 10:55 Відповісти
«https://www.medbox.org/document/primenenie-masok-v-kontekste-covid-19#GO Временные рекомендации 5 июня 2020 г.
https://www.medbox.org/document/primenenie-masok-v-kontekste-covid-19#GO Ношение медицинской маски является одной из профилактических мер, которая может ограничить распространение ряда вирусных инфекций, в том числе, COVID-19. Однако использования маски как единственного средства недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты, и следует принимать также другие меры. Независимо от применения масок первоочередное значение в профилактике передачи COVID-19 от человека к человеку имеет тщательное соблюдение гигиены рук и других мер ПИИК. COVID-19, Coronavirus, Применение, masks, масок, community masks, PPE, Personal Protective Equipment, применение масок в контексте COVID-19 »
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05.09.2020 10:58 Відповісти
А может и не ограничить
Молодец, документ нашёл. Шас вот дочитаешь до начала 7-й страницы, а там "Медецинская маска не требуется"
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05.09.2020 11:02 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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05.09.2020 11:24 Відповісти
 
 