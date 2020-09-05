Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавирусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі досягла вже понад 26,5 млн осіб