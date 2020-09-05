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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі досягла вже понад 26,5 млн осіб

Станом на ранок суботи, 5 вересня, від початку пандемії коронавірусу СOVID-19 кількість інфікованих в світі досягла 26 млн 304 тис. 856 осіб, збільшившись за добу на 273 тис. 446.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський університет Джонса Хопкінса.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі досягла вже понад 26,5 млн осіб 01

Кількість жертв, пов'язаних з вірусом захворювань в світі, становить 874 тис. 369 проти 863 тис. 028 днем ​​раніше, вилікувалися 17,5 млн.

Понад 4 млн осіб від початку пандемії заразилися в США, Бразилії та Індії.

У Сполучених Штатах на 8:00 ранку  суботи сумарно виявлено 6 млн 200 тис. 518 інфікованих, померли 187 тис. 755 осіб, видужали понад 2,28 млн.

У Бразилії  заразилися  4 млн 091 тис. 801, померли 125 тис. 502 людини, одужали 3,46 млн.

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На третьому місці за кількістю хворих на коронавірус  залишається Індія, де кількість захворілих склала на ранок суботи 4 млн 023 тис. 179 при 69 тис. 561 летальному  кінцю і 3,1 млн вилікувалися.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці, пов'язаної з найважливішими світовими подіями, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети досяг 112,8. У США на 1 млн населення померло 580 осіб, Бразилії - 590, Індії - 50.

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Все кто отрицают существования коронавируса должны отказаться от лечения в медучереждиниях любой формы собственности путем написания заявы-отказа от лечения последующей двухсторонней пневмонии. Пусть лучше нормальные люди лечатся!!!!
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05.09.2020 10:39
+2
Ого.
А про триппер цыфры есть ?
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05.09.2020 09:45
+1
Что-то для пандемии маловато за полгода.
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05.09.2020 09:50
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Ого.
А про триппер цыфры есть ?
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05.09.2020 09:45 Відповісти
Что-то для пандемии маловато за полгода.
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05.09.2020 09:50 Відповісти
Зебіли! Весь світ зебіли.
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05.09.2020 09:53 Відповісти
Я вас с этим и поздравляю )
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05.09.2020 10:05 Відповісти
ЦЕ Біологічна рукоблудна Зброя..
ІМХО..
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05.09.2020 10:05 Відповісти
Ну хоть правду написали, наверное. Инфицированных, а не больных
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05.09.2020 10:07 Відповісти
Все кто отрицают существования коронавируса должны отказаться от лечения в медучереждиниях любой формы собственности путем написания заявы-отказа от лечения последующей двухсторонней пневмонии. Пусть лучше нормальные люди лечатся!!!!
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05.09.2020 10:39 Відповісти
Эти новости неинтересны.
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05.09.2020 10:49 Відповісти
Давайте статистику по туберкулезу, онкологии, инфарктам и инсультам, а заодно и по травматизму, несчастным случаям и все это желательно в мировом масштабе.
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05.09.2020 10:55 Відповісти
Ну в цивилизованных странах туберкулёза нет как такового, там он давно побежден. Онкология, инфаркты и инсульты не передаются от человека к человеку, это результат неправильного образа жизни человека. Так что зрада у тебя не получается. Придумай ещё что-то
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05.09.2020 11:06 Відповісти
В Украине смертность от туберкулеза 3,6 тыс в 218 и 3,4 в 2019. Это меньше, чем 10 смертей в сутки. За последние 3 суток в Украине от ковида умерло 02.09 - 51 человек, 03.09 - 54, и 04.09 - 53.
А человек с прединсультным или прединфарктным состоянием на улице или в автобусе опасности для окружающихне представляет.
ПС число умерших от ДТП в 2019 порядка 3,4 тыс, утонувших и погибших в пожарах раза в 1,5-2 меньше.
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05.09.2020 11:30 Відповісти
От дизентерии в бедных странах Азии и Африки умирает значительно больше. Кремлевское ***** уничтожает мировую экономику ведением бактериологической и информационной войны.
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05.09.2020 11:03 Відповісти
Дизентерии нет в цивилизованных странах, как и десятки других болезней, которые характерны для стран-помоек. От того, что африканци или азиаты подыхают этого дерьма, виноваты они сами. Им никто не занес в страну эту заразу.
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05.09.2020 11:12 Відповісти
26,5 миллиона человек? Всего?? Почему так мало? В эпидемию гриппа болеют миллиарды. И ничего. Земля стоит. А люди как то переносят.
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05.09.2020 11:29 Відповісти
 
 