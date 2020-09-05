Кількість інфікованих COVID-19 у світі досягла вже понад 26,5 млн осіб

Станом на ранок суботи, 5 вересня, від початку пандемії коронавірусу СOVID-19 кількість інфікованих в світі досягла 26 млн 304 тис. 856 осіб, збільшившись за добу на 273 тис. 446.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський університет Джонса Хопкінса.

Кількість жертв, пов'язаних з вірусом захворювань в світі, становить 874 тис. 369 проти 863 тис. 028 днем ​​раніше, вилікувалися 17,5 млн.

Понад 4 млн осіб від початку пандемії заразилися в США, Бразилії та Індії.

У Сполучених Штатах на 8:00 ранку суботи сумарно виявлено 6 млн 200 тис. 518 інфікованих, померли 187 тис. 755 осіб, видужали понад 2,28 млн.

У Бразилії заразилися 4 млн 091 тис. 801, померли 125 тис. 502 людини, одужали 3,46 млн.

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На третьому місці за кількістю хворих на коронавірус залишається Індія, де кількість захворілих склала на ранок суботи 4 млн 023 тис. 179 при 69 тис. 561 летальному кінцю і 3,1 млн вилікувалися.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці, пов'язаної з найважливішими світовими подіями, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети досяг 112,8. У США на 1 млн населення померло 580 осіб, Бразилії - 590, Індії - 50.

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