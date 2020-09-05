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Новости Коронавирус и карантин
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Количество инфицированных COVID-19 в мире достигло уже более 26,5 миллиона человек

По состоянию на утро субботы, 5 сентября, с начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире достигло 26 млн 304 тыс. 856 человек, увеличившись за сутки на 273 тыс. 446.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Количество инфицированных COVID-19 в мире достигло уже более 26,5 миллиона человек 01

Число жертв связанных с вирусом заболеваний в мире составило 874 тыс. 369 против 863 тыс. 028 днем ранее, излечились 17,5 млн.

Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на 08:00 мск субботы суммарно выявлено 6 млн 200 тыс. 518 инфицированных, скончались 187 тыс. 755 человек, выздоровели более 2,28 млн.

В Бразилии число заразившихся выросло до 4 млн 091 тыс. 801, скончались 125 тыс. 502 человека, поправились 3,46 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине очередной антирекорд: за сутки подтверждено 2836 новых случаев COVID-19, умерли 50 человек

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заболевших составило на утро субботы 4 млн 023 тыс. 179 при 69 тыс. 561 летальном исходе и 3,1 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 112,8. В США на 1 млн населения скончалось 580 человек, Бразилии - 590, Индии - 50.

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Все кто отрицают существования коронавируса должны отказаться от лечения в медучереждиниях любой формы собственности путем написания заявы-отказа от лечения последующей двухсторонней пневмонии. Пусть лучше нормальные люди лечатся!!!!
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05.09.2020 10:39
+2
Ого.
А про триппер цыфры есть ?
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05.09.2020 09:45
+1
Что-то для пандемии маловато за полгода.
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05.09.2020 09:50
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Ого.
А про триппер цыфры есть ?
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05.09.2020 09:45 Ответить
Что-то для пандемии маловато за полгода.
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05.09.2020 09:50 Ответить
Зебіли! Весь світ зебіли.
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05.09.2020 09:53 Ответить
Я вас с этим и поздравляю )
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05.09.2020 10:05 Ответить
ЦЕ Біологічна рукоблудна Зброя..
ІМХО..
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05.09.2020 10:05 Ответить
Ну хоть правду написали, наверное. Инфицированных, а не больных
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05.09.2020 10:07 Ответить
Все кто отрицают существования коронавируса должны отказаться от лечения в медучереждиниях любой формы собственности путем написания заявы-отказа от лечения последующей двухсторонней пневмонии. Пусть лучше нормальные люди лечатся!!!!
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05.09.2020 10:39 Ответить
Эти новости неинтересны.
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05.09.2020 10:49 Ответить
Давайте статистику по туберкулезу, онкологии, инфарктам и инсультам, а заодно и по травматизму, несчастным случаям и все это желательно в мировом масштабе.
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05.09.2020 10:55 Ответить
Ну в цивилизованных странах туберкулёза нет как такового, там он давно побежден. Онкология, инфаркты и инсульты не передаются от человека к человеку, это результат неправильного образа жизни человека. Так что зрада у тебя не получается. Придумай ещё что-то
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05.09.2020 11:06 Ответить
В Украине смертность от туберкулеза 3,6 тыс в 218 и 3,4 в 2019. Это меньше, чем 10 смертей в сутки. За последние 3 суток в Украине от ковида умерло 02.09 - 51 человек, 03.09 - 54, и 04.09 - 53.
А человек с прединсультным или прединфарктным состоянием на улице или в автобусе опасности для окружающихне представляет.
ПС число умерших от ДТП в 2019 порядка 3,4 тыс, утонувших и погибших в пожарах раза в 1,5-2 меньше.
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05.09.2020 11:30 Ответить
От дизентерии в бедных странах Азии и Африки умирает значительно больше. Кремлевское ***** уничтожает мировую экономику ведением бактериологической и информационной войны.
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05.09.2020 11:03 Ответить
Дизентерии нет в цивилизованных странах, как и десятки других болезней, которые характерны для стран-помоек. От того, что африканци или азиаты подыхают этого дерьма, виноваты они сами. Им никто не занес в страну эту заразу.
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05.09.2020 11:12 Ответить
26,5 миллиона человек? Всего?? Почему так мало? В эпидемию гриппа болеют миллиарды. И ничего. Земля стоит. А люди как то переносят.
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05.09.2020 11:29 Ответить
 
 