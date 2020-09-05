Вакцина от COVID-19 может быть у США уже в октябре, - Трамп
Работа над вакциной от коронавируса COVID-19 в США при благоприятном развитии событий может завершиться уже в октябре
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Может, все будет готово до 1 ноября; в течение октября", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
При этом он не исключил и другой вариант, при котором вакцина будет готова не так быстро, но все равно - до конца года.
Трамп пояснил, что в сейчас в США проходит завершающая стадия испытаний одной из вакцин, и в скором времени будут известны результаты.
Ранее президент США говорил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.
Также на Цензор.НЕТ: США отказались участвовать в международных разработках вакцины от COVID-19, в которых принимают участие ВОЗ и Китай
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мы еще много .ерни услышим до ноября.
За полгода можно создать только новый яд.
не все но что то делали
сделал одни базары -- проще
привёз продал --заработал
с производством нужно морочить голову
что произвели за последние 30 лет
--- разобрали на металлолом пол страны
за металлолом можно было взять деньги
и не брать кредитов
что было сделано народом
положили в карман 2-3 тыс ,,бизнесменов,,
тестувати парашенську "вакцину"..
😪
Даже карточки в поликлинике нету, в Мои то годы..😁
🤗