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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина от COVID-19 может быть у США уже в октябре, - Трамп

Вакцина от COVID-19 может быть у США уже в октябре, - Трамп

Работа над вакциной от коронавируса COVID-19 в США при благоприятном развитии событий может завершиться уже в октябре

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Может, все будет готово до 1 ноября; в течение октября", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

При этом он не исключил и другой вариант, при котором вакцина будет готова не так быстро, но все равно - до конца года.

Трамп пояснил, что в сейчас в США проходит завершающая стадия испытаний одной из вакцин, и в скором времени будут известны результаты.

Ранее президент США говорил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.

Также на Цензор.НЕТ: США отказались участвовать в международных разработках вакцины от COVID-19, в которых принимают участие ВОЗ и Китай

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26528) Трамп Дональд (5155) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Вакцина - это пять-семь лет.
За полгода можно создать только новый яд.
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05.09.2020 06:07
+3
политикам самим нужна вакцина от жажды власти. Любая вакцина испытывается на безопасность минимум два года.Вакцина по своей сути это заражение. Если целыми городами и селами никто не заболел за пол года а это называют пандемией.То нужна вакцина от глупости населению когда они согласятся превратится в баранов Оурела.
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05.09.2020 05:58
+3
все поламали сколько было НИИ
не все но что то делали
сделал одни базары -- проще
привёз продал --заработал
с производством нужно морочить голову
что произвели за последние 30 лет
--- разобрали на металлолом пол страны
за металлолом можно было взять деньги
и не брать кредитов
что было сделано народом
положили в карман 2-3 тыс ,,бизнесменов,,
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05.09.2020 09:02
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рыжий предвыборный выхлоп - пустое....

мы еще много .ерни услышим до ноября.
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05.09.2020 01:45 Ответить
выборы творят чудеса
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05.09.2020 01:47 Ответить
И всё-таки Трамп отличный президент. Американцы выберут его на второй срок.
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05.09.2020 01:55 Ответить
обнулим, как вы свою плешатину
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05.09.2020 02:15 Ответить
вы же недавно обнули. Что, снова?
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05.09.2020 02:38 Ответить
вообще то "обнуля" и не мы, а вы, а так да все правильно
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05.09.2020 02:54 Ответить
Мы не "обнуля" это точно
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05.09.2020 02:56 Ответить
а по моему именно они))
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05.09.2020 02:58 Ответить
до леонида ильича в мелком, клованском варианте обнулились...
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05.09.2020 03:03 Ответить
Ніби шмаркля то не нуль
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05.09.2020 06:40 Ответить
Отличный , ОТ ДРУГИХ .
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05.09.2020 08:58 Ответить
Чёс перед выборами...
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05.09.2020 02:02 Ответить
На білорусах вже раніше як кроликів чи хомячків вакцинують..
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05.09.2020 02:08 Ответить
Шо,последний джокер у трампа?
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05.09.2020 02:10 Ответить
Военные Мордовии сделали снимки четвероногого робота- патрульного с американского журнала " Robotics" - газета "Мордовский Рабочий"Вакцина от COVID-19 может быть у США уже в октябре, - Трамп - Цензор.НЕТ 8757
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05.09.2020 03:37 Ответить
политикам самим нужна вакцина от жажды власти. Любая вакцина испытывается на безопасность минимум два года.Вакцина по своей сути это заражение. Если целыми городами и селами никто не заболел за пол года а это называют пандемией.То нужна вакцина от глупости населению когда они согласятся превратится в баранов Оурела.
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05.09.2020 05:58 Ответить
Все так, але зараз виняткова ситуація. Тести на людях вже влітку розпочалися. До затвердження повноцінної, стовідсотково безпечної та затвердженої ВОЗ вакцини пройде декілька років, але перші дієві вакцинини на власний ризик з'являться дійсно найближчим чаcом. В рашці вже з'явилися 😨
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05.09.2020 06:59 Ответить
Совок победил все опасные заразы и обладал большим опытом. Грип после прошлых эпидемий воспринимался как насморок. Этот ковид насморк против того грипа когда в классах по десять человек болели на день и этим не заморачивались, карантин не бьявляли, ждали когда все переболеют кому положено это примерно 3-4 недели.Потом могли дать недельку карантина когда никто уже и не ждал такой халявы. Пару раз было. Грип косил детей но без температуры никого не отпускали с уроков. Эпидемия кончалась за месяц без всяких масок ограничений и вакцин.Все были здоровы и с имунитеиом Но это коронобесие сильно смахивает на акцию которая кому то очень нужна.
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05.09.2020 08:32 Ответить
не несите чепухи - воспаление легких - не насморк.. и лечится не быстро и последствия более чем невеселые на много недель в том числе и потеря работоспособности...(что беда для руководителей фирм и организаций)
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05.09.2020 11:21 Ответить
Вакцина - это пять-семь лет.
За полгода можно создать только новый яд.
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05.09.2020 06:07 Ответить
Краще 10-15. Так страшнішe.
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05.09.2020 11:31 Ответить
Може бути, а може і не бути, а Байден вже летальну зброю Україні і адові санкції рашці пообіцяв. Так шо вибач Дональду, але ти Duck. Lame duck.
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05.09.2020 06:52 Ответить
У кого первого появится вакцина, тот и запустил COVID-19 в массы.
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05.09.2020 08:02 Ответить
все поламали сколько было НИИ
не все но что то делали
сделал одни базары -- проще
привёз продал --заработал
с производством нужно морочить голову
что произвели за последние 30 лет
--- разобрали на металлолом пол страны
за металлолом можно было взять деньги
и не брать кредитов
что было сделано народом
положили в карман 2-3 тыс ,,бизнесменов,,
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05.09.2020 09:02 Ответить
В Білорусі вже зараз будуть на "миролюбних хомячках"
тестувати парашенську "вакцину"..
😪
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05.09.2020 09:16 Ответить
А, если вакцина эффективная, уколешься?
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05.09.2020 09:50 Ответить
Не, Меня столька накололи за всю жизнь, даже не знаю чем, нифига не цепляется..
Даже карточки в поликлинике нету, в Мои то годы..😁
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05.09.2020 09:54 Ответить
В спаме сиди, даун ватный
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05.09.2020 11:39 Ответить
Серым и бесцветным людям ненавистны те, кто хоть в чем-то лучше них.

🤗
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05.09.2020 12:15 Ответить
Трампушка тупая путлерская *****, надеють его амери, на електрическом стуле поджарят, за все его фокуси.
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05.09.2020 10:08 Ответить
 
 