Вакцина от COVID-19 может быть у США уже в октябре, - Трамп

Работа над вакциной от коронавируса COVID-19 в США при благоприятном развитии событий может завершиться уже в октябре

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Может, все будет готово до 1 ноября; в течение октября", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

При этом он не исключил и другой вариант, при котором вакцина будет готова не так быстро, но все равно - до конца года.

Трамп пояснил, что в сейчас в США проходит завершающая стадия испытаний одной из вакцин, и в скором времени будут известны результаты.

Ранее президент США говорил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.

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