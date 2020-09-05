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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина від COVID-19 може бути у США вже в жовтні, - Трамп

Вакцина від COVID-19 може бути у США вже в жовтні, - Трамп

Робота над вакциною від коронавірусу COVID-19 в США за сприятливого розвитку подій може завершитися вже в жовтні.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Може все буде готово до 1 листопада, протягом жовтня", - сказав він на пресконференції в Білому домі.

При цьому він не виключив й іншого варіанту, за якого вакцина буде готова не так швидко, проте - до кінця року.

Трамп пояснив, що нині в США відбувається завершальна стадія випробувань однієї з вакцин, і незабаром будуть відомі результати.

Раніше президент США заявив, що не виключає, що вакцина буде готова до президентських виборів, намічених на 3 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального

вакцина (4419) карантин (18172) США (22713) Трамп Дональд (5585) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Вакцина - это пять-семь лет.
За полгода можно создать только новый яд.
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05.09.2020 06:07
+3
политикам самим нужна вакцина от жажды власти. Любая вакцина испытывается на безопасность минимум два года.Вакцина по своей сути это заражение. Если целыми городами и селами никто не заболел за пол года а это называют пандемией.То нужна вакцина от глупости населению когда они согласятся превратится в баранов Оурела.
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05.09.2020 05:58
+3
все поламали сколько было НИИ
не все но что то делали
сделал одни базары -- проще
привёз продал --заработал
с производством нужно морочить голову
что произвели за последние 30 лет
--- разобрали на металлолом пол страны
за металлолом можно было взять деньги
и не брать кредитов
что было сделано народом
положили в карман 2-3 тыс ,,бизнесменов,,
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05.09.2020 09:02
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рыжий предвыборный выхлоп - пустое....

мы еще много .ерни услышим до ноября.
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05.09.2020 01:45 Відповісти
выборы творят чудеса
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05.09.2020 01:47 Відповісти
И всё-таки Трамп отличный президент. Американцы выберут его на второй срок.
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05.09.2020 01:55 Відповісти
обнулим, как вы свою плешатину
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05.09.2020 02:15 Відповісти
вы же недавно обнули. Что, снова?
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05.09.2020 02:38 Відповісти
вообще то "обнуля" и не мы, а вы, а так да все правильно
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05.09.2020 02:54 Відповісти
Мы не "обнуля" это точно
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05.09.2020 02:56 Відповісти
а по моему именно они))
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05.09.2020 02:58 Відповісти
до леонида ильича в мелком, клованском варианте обнулились...
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05.09.2020 03:03 Відповісти
Ніби шмаркля то не нуль
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05.09.2020 06:40 Відповісти
Отличный , ОТ ДРУГИХ .
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05.09.2020 08:58 Відповісти
Чёс перед выборами...
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05.09.2020 02:02 Відповісти
На білорусах вже раніше як кроликів чи хомячків вакцинують..
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05.09.2020 02:08 Відповісти
Шо,последний джокер у трампа?
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05.09.2020 02:10 Відповісти
Военные Мордовии сделали снимки четвероногого робота- патрульного с американского журнала " Robotics" - газета "Мордовский Рабочий"Вакцина от COVID-19 может быть у США уже в октябре, - Трамп - Цензор.НЕТ 8757
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05.09.2020 03:37 Відповісти
политикам самим нужна вакцина от жажды власти. Любая вакцина испытывается на безопасность минимум два года.Вакцина по своей сути это заражение. Если целыми городами и селами никто не заболел за пол года а это называют пандемией.То нужна вакцина от глупости населению когда они согласятся превратится в баранов Оурела.
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05.09.2020 05:58 Відповісти
Все так, але зараз виняткова ситуація. Тести на людях вже влітку розпочалися. До затвердження повноцінної, стовідсотково безпечної та затвердженої ВОЗ вакцини пройде декілька років, але перші дієві вакцинини на власний ризик з'являться дійсно найближчим чаcом. В рашці вже з'явилися 😨
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05.09.2020 06:59 Відповісти
Совок победил все опасные заразы и обладал большим опытом. Грип после прошлых эпидемий воспринимался как насморок. Этот ковид насморк против того грипа когда в классах по десять человек болели на день и этим не заморачивались, карантин не бьявляли, ждали когда все переболеют кому положено это примерно 3-4 недели.Потом могли дать недельку карантина когда никто уже и не ждал такой халявы. Пару раз было. Грип косил детей но без температуры никого не отпускали с уроков. Эпидемия кончалась за месяц без всяких масок ограничений и вакцин.Все были здоровы и с имунитеиом Но это коронобесие сильно смахивает на акцию которая кому то очень нужна.
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05.09.2020 08:32 Відповісти
не несите чепухи - воспаление легких - не насморк.. и лечится не быстро и последствия более чем невеселые на много недель в том числе и потеря работоспособности...(что беда для руководителей фирм и организаций)
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05.09.2020 11:21 Відповісти
Вакцина - это пять-семь лет.
За полгода можно создать только новый яд.
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05.09.2020 06:07 Відповісти
Краще 10-15. Так страшнішe.
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05.09.2020 11:31 Відповісти
Може бути, а може і не бути, а Байден вже летальну зброю Україні і адові санкції рашці пообіцяв. Так шо вибач Дональду, але ти Duck. Lame duck.
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05.09.2020 06:52 Відповісти
У кого первого появится вакцина, тот и запустил COVID-19 в массы.
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05.09.2020 08:02 Відповісти
все поламали сколько было НИИ
не все но что то делали
сделал одни базары -- проще
привёз продал --заработал
с производством нужно морочить голову
что произвели за последние 30 лет
--- разобрали на металлолом пол страны
за металлолом можно было взять деньги
и не брать кредитов
что было сделано народом
положили в карман 2-3 тыс ,,бизнесменов,,
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05.09.2020 09:02 Відповісти
В Білорусі вже зараз будуть на "миролюбних хомячках"
тестувати парашенську "вакцину"..
😪
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05.09.2020 09:16 Відповісти
А, если вакцина эффективная, уколешься?
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05.09.2020 09:50 Відповісти
Не, Меня столька накололи за всю жизнь, даже не знаю чем, нифига не цепляется..
Даже карточки в поликлинике нету, в Мои то годы..😁
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05.09.2020 09:54 Відповісти
В спаме сиди, даун ватный
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05.09.2020 11:39 Відповісти
Серым и бесцветным людям ненавистны те, кто хоть в чем-то лучше них.

🤗
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05.09.2020 12:15 Відповісти
Трампушка тупая путлерская *****, надеють его амери, на електрическом стуле поджарят, за все его фокуси.
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05.09.2020 10:08 Відповісти
 
 