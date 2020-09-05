Вакцина від COVID-19 може бути у США вже в жовтні, - Трамп

Робота над вакциною від коронавірусу COVID-19 в США за сприятливого розвитку подій може завершитися вже в жовтні.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Може все буде готово до 1 листопада, протягом жовтня", - сказав він на пресконференції в Білому домі.

При цьому він не виключив й іншого варіанту, за якого вакцина буде готова не так швидко, проте - до кінця року.

Трамп пояснив, що нині в США відбувається завершальна стадія випробувань однієї з вакцин, і незабаром будуть відомі результати.

Раніше президент США заявив, що не виключає, що вакцина буде готова до президентських виборів, намічених на 3 листопада.

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