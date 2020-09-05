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Вакцина від COVID-19 може бути у США вже в жовтні, - Трамп
Робота над вакциною від коронавірусу COVID-19 в США за сприятливого розвитку подій може завершитися вже в жовтні.
Про це заявив американський президент Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Може все буде готово до 1 листопада, протягом жовтня", - сказав він на пресконференції в Білому домі.
При цьому він не виключив й іншого варіанту, за якого вакцина буде готова не так швидко, проте - до кінця року.
Трамп пояснив, що нині в США відбувається завершальна стадія випробувань однієї з вакцин, і незабаром будуть відомі результати.
Раніше президент США заявив, що не виключає, що вакцина буде готова до президентських виборів, намічених на 3 листопада.
Топ коментарі
+4 aquarius580 .
показати весь коментар05.09.2020 06:07
+3 юра Лонг
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+3 Влад Яресько
показати весь коментар05.09.2020 09:02
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мы еще много .ерни услышим до ноября.
За полгода можно создать только новый яд.
не все но что то делали
сделал одни базары -- проще
привёз продал --заработал
с производством нужно морочить голову
что произвели за последние 30 лет
--- разобрали на металлолом пол страны
за металлолом можно было взять деньги
и не брать кредитов
что было сделано народом
положили в карман 2-3 тыс ,,бизнесменов,,
тестувати парашенську "вакцину"..
😪
Даже карточки в поликлинике нету, в Мои то годы..😁
🤗