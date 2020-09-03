Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального

Кандидат у президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент США Джо Байден розкритикував Дональда Трампа за відсутність реакції на заяву Німеччини про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новачком".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Байдена, опубліковану на його сайті.

"Кремль, безсумнівно, вважає, що може діяти безкарно. Дональд Трамп відмовився протистояти Путіну, назвавши його "дивовижною людиною". Він нічого не сказав про повідомленні спецслужб про те, що Путін призначив нагороду за голови американських солдатів в Афганістані. Він ще не засудив напад на Навального. Його мовчання - це співучасть", - йдеться в заяві Байдена.

На його думку, спосіб нападу на політичного опонента не залишає сумнівів у тому, що відповідальність за отруєння Навального лежить на російській державі.

"Як президент я буду робити те, що відмовляється робити Дональд Трамп: працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб притягнути режим Путіна до відповідальності за його злочини", - підкреслив Байден.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.