Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кандидат у президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент США Джо Байден розкритикував Дональда Трампа за відсутність реакції на заяву Німеччини про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новачком".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Байдена, опубліковану на його сайті.
"Кремль, безсумнівно, вважає, що може діяти безкарно. Дональд Трамп відмовився протистояти Путіну, назвавши його "дивовижною людиною". Він нічого не сказав про повідомленні спецслужб про те, що Путін призначив нагороду за голови американських солдатів в Афганістані. Він ще не засудив напад на Навального. Його мовчання - це співучасть", - йдеться в заяві Байдена.
На його думку, спосіб нападу на політичного опонента не залишає сумнівів у тому, що відповідальність за отруєння Навального лежить на російській державі.
"Як президент я буду робити те, що відмовляється робити Дональд Трамп: працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб притягнути режим Путіна до відповідальності за його злочини", - підкреслив Байден.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Будь ласка, зачекайте...
У Вас так подгорает, как будто Вы активный американский избиратель...
Штаты не станут молчать, сто процентов, как не молчали и раньше.
Демарш не возможен
Яр, я в читатели попросился, месяц назад )
В данном конкретном случае краткое прилагательное выступает ещё и в роли сказуемого и придаёт моему высказыванию смысл общеотрицательного суждения.
Ваши высокоинтеллектуальные эпитеты - 'курица', ' три класса и коридор' - показывают тот уровень , на который вы способны, и , собственно, показывают, что петухом здесь оказались именно вы.
Про оскорбления, которые вы адресуете своим оппонентам, вообще без комментариев
США неделю назад ввели "химические" санкции против нескольких НИИ РФ. Украинское правительство что сделало?
Возможно Зеленский и не открытый предатель - он может быть просто полезным дурачком, что ни чуть не лучше. Только безответственный дебил из детского сада, может вдруг возомнить, что способен при своих интеллектуальных способностях, стать успешным президентом 40-миллионной страны, обороняющейся от сильного и коварного врага.
Боинг, отравленние Скрипалей, организация переворота в Черногории, отравление болгарского бизнесмена, убийство Немцова - после каждого єтого случая слышим мантру "Ну все, теперь рашке точно конец!"
Мені плювати на "поросят" і "віслюків", але я однозначно проти русскаязичного неукраїнця Зе і проти купленого кацапами Трампа!
Чехи обрали президентом дисидента Гавела і він змінив країну. Литовці обрали президентом дисидента та діаспорянина Адамкуса і він також змінив країну.
Українці не захотіли вибирати дисидента Чорновола, а вибрали комуняку Кравчука. Результат - маємо те, що маємо, як казав той же Кравчук.
P.S. Мій диплом якраз котується, дипломи КНУ ім. Т. Г. Шевченка дуже навіть котуються і студенти давно вже по обміну їздять навчатися на 1-2 семестри у європейські вузи. Не знаєте - то не треба демонструвати свою необізнаність!
Якщо вони кажуть про отруєння Навального речовиною з групи "новичок", то так воно і є, а це "на дорозі не валяється".
На росії є дві опції: знайти винних за участю міжнародних фахівців або отримати покарання від міжнародної спільноти , а Трампуша мовчить !