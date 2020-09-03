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Новини За кордоном
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Байден (2336) отруєння (931) Навальний (572) Трамп (3140)

Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден назвав

Кандидат у президенти США від Демократичної партії, колишній віцепрезидент США Джо Байден розкритикував Дональда Трампа за відсутність реакції на заяву Німеччини про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального "Новачком".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву  Байдена, опубліковану на його сайті.

"Кремль, безсумнівно, вважає, що може діяти безкарно. Дональд Трамп відмовився протистояти Путіну, назвавши його "дивовижною людиною". Він нічого не сказав про повідомленні спецслужб про те, що Путін призначив нагороду за голови американських солдатів в Афганістані. Він ще не засудив напад на Навального. Його мовчання - це співучасть", - йдеться в заяві Байдена.

На його думку, спосіб нападу на політичного опонента не залишає сумнівів у тому, що відповідальність за отруєння Навального лежить на російській державі.

"Як президент я буду робити те, що відмовляється робити Дональд Трамп: працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб притягнути режим Путіна до відповідальності за його злочини", - підкреслив Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликає запровадити проти Росії санкції через отруєння Навального

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Давай, Джо! Пора заканчивать ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
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03.09.2020 10:27
+6
Байден був віце-президентом. Не президентом, тому питання до Обами, який тоді приймав рішення.
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03.09.2020 10:56
+5
Кагебешна потвора йому в свій час добре грошима допомогла. Тепер він відпрацьовує чи відтанцьовує.
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03.09.2020 10:53
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"Озабоченность" это тоже не реакция, это просто "озабоченность".
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03.09.2020 10:17 Відповісти
Давай Лжо, надо победить.
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03.09.2020 10:19 Відповісти
Трамп та ху#ло - це ж друзяки. Мені іноді здається, що президент найвеличнішої держави світу побоюється плєшиву шмакодявку з мокшанських болот. Цікаво, чим ця кагебешна потвора його так лякає?
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03.09.2020 10:21 Відповісти
Кагебешна потвора йому в свій час добре грошима допомогла. Тепер він відпрацьовує чи відтанцьовує.
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03.09.2020 10:53 Відповісти
Секретним вiдео, де Лохмате Чмо обсцикають московькi шлюхи у готелi/
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03.09.2020 15:11 Відповісти
Навальный много знал про Трампа,а где сейчас Ходарковский? Я представляю жизнь кремлёвского Фюрера, всю еду(к примеру завтрак) пробуют сразу 13 служащих за час до завтрака, а потом это фсё нужно опять разогреть в микроволновке Байден назвал "соучастием" отсутствие реакции Трампа на отравление Навального - Цензор.НЕТ 669
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03.09.2020 10:23 Відповісти
на месте двойников ***** я бы напрягся
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03.09.2020 10:24 Відповісти
А соучастие Байдена в дружбе с ****** в администрации Обамы во время его вицепрезидентства?
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03.09.2020 10:26 Відповісти
Поподробнее, пожалуйста.
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03.09.2020 10:56 Відповісти
Поподробнее мы уже "общались":
Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 2161
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03.09.2020 11:02 Відповісти
Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 509 Так и где здесь про дружбу Байдена с ******? Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 9059 Хотя мне приятно, что ты хранишь мои цитаты. Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 7748
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03.09.2020 15:00 Відповісти
Там про Ваш стиль общения. Если Вы так далеко не помните, а теперь вдруг стали специалистом по американским президентам - ищите, это открытая информация, продажа Uranium One - всего-лишь один из эпизодов. Совсем недавно среди украинцев было модно - "кто угодно, только не Порошенко!", сегодня - "кто угодно, только не Трамп!"
У Вас так подгорает, как будто Вы активный американский избиратель...
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03.09.2020 15:39 Відповісти
Подробнее: це, після нападу на Грузію.
Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 9543
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03.09.2020 15:45 Відповісти
Давай, Джо! Пора заканчивать ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
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03.09.2020 10:27 Відповісти
Корупційний комуніка Джо якщо й "дасть", то хіба раком Пуйлу
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03.09.2020 10:39 Відповісти
если трам пойдет, то таки да.. эпоха клоунов вместе с ним
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03.09.2020 11:48 Відповісти
Очень похоже, что для кремля начались только плохие новости. Германия потеряла терпение и быть соучастницей преступлений откровенного уголовника, убирающего оппонентов новичком, и не имеет никакого желания, не смотря на очень сильное пророссийское лобби внутри Германии, торгующее мерседесами s класса и участвующее в совместных многомиллиардных проектах с рашкой.

Штаты не станут молчать, сто процентов, как не молчали и раньше.

Демарш не возможен
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03.09.2020 10:27 Відповісти
Ваше мнение о Ермаке, которого Лерос назвал агентом ГРУ РФ?
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03.09.2020 10:32 Відповісти
"Демарш не возможен" - что это означает? Вы в курсе значения слова "демарш"?
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03.09.2020 10:38 Відповісти
Кого ты спрашиваешь? Человека, который не понимает, где нужно писать "невозможно", слитно или раздельно?!!!... Тем более, об иностранном слове "демарш"... У этой "курицы" "три класса и коридор", а ты пытаешься с нею о "высоких материях" рассуждать...
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03.09.2020 13:00 Відповісти
Дык, прикалываюсь просто Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 9643
Яр, я в читатели попросился, месяц назад )
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03.09.2020 13:21 Відповісти
Извини, не видел... Сейчас проверю...
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03.09.2020 13:37 Відповісти
Всё, "устранено недоразумение"... Я, просто, не гоняюсь з "лайками", "подписчиками", "друзьями"... Я предлагаю себя людям таким, каким я есть... "Хотите - принимайте, не хотите - не общайтесь... ". Я вышел из того возраста, когда "хочется внимания"...(даже, подсознательно, не люблю фотографироваться... Хотя, мне говорят, я "довольно фотогеничен"... ).
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03.09.2020 13:50 Відповісти
Аналогично. Бываю здесь нерегулярно и так же не хочется обязательств, пусть даже виртуальных Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 2079
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03.09.2020 13:54 Відповісти
Написав раздельно 'не возможен' , я именно хотела подчеркнуть отрицание - то есть смысл был именно в этом.

В данном конкретном случае краткое прилагательное выступает ещё и в роли сказуемого и придаёт моему высказыванию смысл общеотрицательного суждения.

Ваши высокоинтеллектуальные эпитеты - 'курица', ' три класса и коридор' - показывают тот уровень , на который вы способны, и , собственно, показывают, что петухом здесь оказались именно вы.
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03.09.2020 14:44 Відповісти
Все так, для усиления отрицания/отрицание возможности. Зато товарищ "довольно фотогеничен".)))
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03.09.2020 15:32 Відповісти
😁
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03.09.2020 15:34 Відповісти
Вот поэтому я тебя и "топчу", как петух курицу... согласно правописания, в данном случае, "невозможен" пишется слитно...
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03.09.2020 15:38 Відповісти
Нет, вы, как петух, рассказываете про свою фотогеничность лицу мужского пола. А ваши познания в орфографии выдают в вас того ещё лингвиста
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03.09.2020 17:36 Відповісти
Ну, не вам судить о моей фотогеничности и о познаниях в лингвистике...
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03.09.2020 17:45 Відповісти
Я, собственно, и не претендую. Это вы здесь решили выпендриться, даже не разбираясь в предмете.

Про оскорбления, которые вы адресуете своим оппонентам, вообще без комментариев
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03.09.2020 17:50 Відповісти
Боже мой!! Сейчас пойду, повешусь на вермишели... Или картошкой застрелюсь...
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03.09.2020 18:01 Відповісти
Объясняю , что имела ввиду бойкот Трампом справедливых заявлений того же Байдена.
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03.09.2020 13:44 Відповісти
Зеленский сделал строгое заявление по поводу отравления Навального?
США неделю назад ввели "химические" санкции против нескольких НИИ РФ. Украинское правительство что сделало?
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03.09.2020 13:52 Відповісти
Украинские дипломаты, а именно, МИД Украины высказались однозначно и определенно с требованием ввести санкции против рашки из-за отравления Навального. Или вы искренне верите в то, что МИД высказывает свою личную позицию, которая не является известной Зе? Это чистый бред и попытки не политиков, но политиканов представить нашего президента, как 'предателя' и 'агента кремля ' . Жалкие попытки, к тому же.
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03.09.2020 14:53 Відповісти
ОК, МИД Украины высказался. Украинское правительство готовит санкции? Что означает "с требованием ввести санкции против рашки"? Требования к кому?
Возможно Зеленский и не открытый предатель - он может быть просто полезным дурачком, что ни чуть не лучше. Только безответственный дебил из детского сада, может вдруг возомнить, что способен при своих интеллектуальных способностях, стать успешным президентом 40-миллионной страны, обороняющейся от сильного и коварного врага.
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03.09.2020 16:01 Відповісти
ага, свежо питание но серется с трудом.
Боинг, отравленние Скрипалей, организация переворота в Черногории, отравление болгарского бизнесмена, убийство Немцова - после каждого єтого случая слышим мантру "Ну все, теперь рашке точно конец!"
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03.09.2020 11:08 Відповісти
Будем надеяться на лучшее. Рашка зарвалась , безнаказанность привела к тому, что фактически путен на сегодня является террористом номер один в мире. Его имя уже токсично. На противостоянии с путеным строятся предвыборные кампании президентов, так как люди , избиратели, все понимают. Закрывать глаза на это уже просто нельзя. Мне кажется, санкции будут афигительные.
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03.09.2020 14:57 Відповісти
И об этом...Депутат Лерос назвав Зеленського брехуном і "клоуном з 95 Кварталу", я представляю если бы выбрали не Голобородько ,а дохтора Хауса,как бы это звучало . Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4744 ..брехун и клизма для народа Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4744
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03.09.2020 10:30 Відповісти
Байлкт из бункера не знает, что творится в стране и мире.
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03.09.2020 10:33 Відповісти
Трамп за 5 лет опустил авторитет США ниже плинтуса. Сейчас в мире о мощи и победе Турции больше говорят чем о США. Уже не говорю что Трамп притих о таких павосных переговорах с Ыном, поняв что обосрался
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03.09.2020 10:34 Відповісти
Вам в Кварталі монолог писали? Трамп вже наваляв звіздюлей *****, яких той навіть в нічному кошмарі не бачив при Обамі з Байденом. А про що там говорять в світі ви поняття не маєте.
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03.09.2020 15:49 Відповісти
У поросят на "Хто всрався?" відповідь "Зеля!",а у віслюків "Трамп!"Не переплутайте.
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03.09.2020 10:35 Відповісти
Президентом має бути ІНТЕЛЕКТУАЛ! Ані Зеля, ані Трамп такими не є!
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03.09.2020 10:48 Відповісти
Ти такий розумний,що аж страшно!
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03.09.2020 11:13 Відповісти
Так, у мене червоний диплом кращого вузу країни. Я вважаю, що долю країни має визначати інтелігенція, а не тупий бидло-люмпен. Але у нас інтелігенцію не слухали - ані тоді, коли вона закликала голосувати за Чорновола в 1991, ані тоді коли вона закликала не голосувати за Яника в 2010 і за Зе в 2019...

Мені плювати на "поросят" і "віслюків", але я однозначно проти русскаязичного неукраїнця Зе і проти купленого кацапами Трампа!
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03.09.2020 11:17 Відповісти
Що з твого червоного диплома,якщо він тут не котується?А чому не котується?Бо в US-11 націй обєднані в 50 штатів,в UK-4 нації обєднані королівством ,а УноКиєРуси UKR в міжусобицях 30-ть років від Незалежності з пенсією вдвічі нижчою ніж в тоталітарній Білорусії.Виходить-не червоні дипломи визначають інтелект народу,а світлий розум.
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03.09.2020 11:42 Відповісти
Якби долю країни вирішували ті, хто має червоні дипломи, якби нарід слухався Оксану Забужко, Дмитра Павличка чи фундатора Могилянки Брюховецького, а не потапів з тінами кароль і поваліями, то ми б давно жили краще, ніж Польща...

Чехи обрали президентом дисидента Гавела і він змінив країну. Литовці обрали президентом дисидента та діаспорянина Адамкуса і він також змінив країну.
Українці не захотіли вибирати дисидента Чорновола, а вибрали комуняку Кравчука. Результат - маємо те, що маємо, як казав той же Кравчук.

P.S. Мій диплом якраз котується, дипломи КНУ ім. Т. Г. Шевченка дуже навіть котуються і студенти давно вже по обміну їздять навчатися на 1-2 семестри у європейські вузи. Не знаєте - то не треба демонструвати свою необізнаність!
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03.09.2020 12:00 Відповісти
Це ви про ту Забужко, яка на Різдво 2010 закликала голосувати за Євнуховича? Визначна інтелехтуалка. З тих, кого чЛенін назвав "лайном народу".
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03.09.2020 15:52 Відповісти
Коли це вона таке закликала?? Вона за Ющенка тоді топила, а у 2 турі сказала, що Яник і Юлька - однакові...
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03.09.2020 15:59 Відповісти
Що не зрозуміло я написав? На Різдво 2010 року означає 7 січня 2010 року за православним календарем. Оксана Забужко, виступала в політичній рекламі на підтримку кандидата в президенти України Віхтора Хведрища Євнуховича. В той же день на його підтримку виступав і ахвігєнний палковнік Анатолій Гриценко. Поценюк виявився хитрішим і казав що, хай кожен голосує, як хоче але особисто він не підтримує Юлію Тимошенко. Коли у вас два кандидата з яких одного ви закликаєте не підтримуати то, питання ваших симпатій відпадає саме собою. Я при всій рідні тоді сказав що, ці виступи я буду пам'ятати довго.
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03.09.2020 16:32 Відповісти
Поросята,як завжди, все переплутали-замість обсирати зелю обсирають свою кнопку "спам".
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03.09.2020 11:19 Відповісти
Я ще пам'ятаю реакцію самого Байдена на окупацію Криму та вторгнення в Донбас - окрім попи@діти не було НІ-КУ-Я!! Якісь нікчемні "санкції" від Обами, і пусті нікчемні "візити моральної підтримки" Байдена, і більше нічого - ні військової, ні економічної, та взагалі ніякої допомоги. Оцеі є ціна балачка Байдена, йому очевидно була важливіша втрата корупційних доходів синочка від прокацапського режиму Януковича.
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03.09.2020 10:38 Відповісти
Взагалі-то, наприклад, контрбатарейні радари нам надали саме при Обамі...
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03.09.2020 10:49 Відповісти
Байден був віце-президентом. Не президентом, тому питання до Обами, який тоді приймав рішення.
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03.09.2020 10:56 Відповісти
Не знав , що Байден був президентом при Обамі 🤣
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03.09.2020 11:24 Відповісти
То він не підтримувати приїзжав, а безтолкового сина, якого за наркоту поперли з армії, влаштовувати в раду директорів Бурісми.
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03.09.2020 15:55 Відповісти
І що бимбити московитів будуть? Що можна зробити? При демократах в Європі,ці самі московити,війну почали.Вбили тисячі українців.А тут якусь пішку кремлівську отравили.Дописувачі,для вас це важливо? Це все політичне балабольство і імітація бурної діяльності.
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03.09.2020 10:43 Відповісти
Не пішку траванули ,,новачком", а людину , ким би він не був !
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03.09.2020 11:22 Відповісти
Amber Він пішка і московит.Не має добрих московитів,коли йдеться про українське питання.Ви повинні це розуміти.
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03.09.2020 11:24 Відповісти
та наш тоже соучастник.
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03.09.2020 10:45 Відповісти
Джо, ты должен победить. Трампон должен исчезнуть с политической арены.
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03.09.2020 11:00 Відповісти
Щодо отруєння Навального , то німецькі лікарі не помиляються.
Якщо вони кажуть про отруєння Навального речовиною з групи "новичок", то так воно і є, а це "на дорозі не валяється".
На росії є дві опції: знайти винних за участю міжнародних фахівців або отримати покарання від міжнародної спільноти , а Трампуша мовчить !
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03.09.2020 11:20 Відповісти
Це зайвий раз підтверджує - звідки "ноги ростуть" в цього "отруєння". Байден назвав "співучастю" відсутність реакції Трампа на отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4827
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03.09.2020 14:14 Відповісти
Лохматое Чмо не пискнет, пока хозяин Хйло не ссыкнет на него.
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03.09.2020 14:57 Відповісти
Думаю що, коли Трамп отримає на папері офіційний звіт німецьких лікарів, тоді і буде робити висновки. Байден вже звинувачував Трампа за те що, той нічого не робив через публікацію в газеті документально не підтвердженої інформації.
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03.09.2020 15:59 Відповісти
сонный маразматик.
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04.09.2020 05:40 Відповісти
 
 