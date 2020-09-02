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В організмі Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок", - представник уряду ФРН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В організмі Навального виявили сліди отрути з групи

Лабораторія Бундесверу знайшла в організмі російського опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы, таку заяву зробив представник уряду Німеччини.

Берлін проінформує ЄС і НАТО про нові дані про те, що сталося з Навальним і викличе посла РФ в Німеччині для бесіди про ситуацію з політиком. За словами представників німецького уряду, подальші кроки ФРН і партнерів в світлі нових даних залежатимуть від реакції Москви.

"Берлін не проінформував Москву про свої висновки про отруєння Навального "Новачком", у Росії немає таких даних", - сказав прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю РІА Новини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

У МВС Росії стверджують, що не знайшли ознак навмисного отруєння Олексія Навального. Про це агентству ТАСС повідомило джерело в силових структурах. Дослідча перевірка проводиться за статтею про умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Співрозмовник агентства нагадав, що термін перевірки подовжено на 30 днів - до 20 вересня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Читайте також: Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Наблюдаем во всей красе нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Надеюсь ********* новые санкции будут ещё полезнее чем все предыдущие.
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02.09.2020 17:23
+29
Хто б сумнівався.
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02.09.2020 17:18
+15
Пару дней назад США уже ввели "химические" санкции против нескольких НИИ РФ, видно специалистам сразу было всё ясно.
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02.09.2020 17:31
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Хто б сумнівався.
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02.09.2020 17:18 Відповісти
Разработчик препарата Мирзаянов, уверен, что оппозиционер был отравлен другим веществом.
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02.09.2020 18:06 Відповісти
Производитель Бука, уверен что Боинг сбили не Буком.
Поэтому мнение разработчиков идет лесом.
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02.09.2020 18:22 Відповісти
даже почему-то и не удивительно!
и что в раше ничего не нашли - тоже
и что письков пургу понес - аще обыденность...
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02.09.2020 17:19 Відповісти
новачком орудує ГРУ, а навальний проект ФСБ - кремлівські башні буденно гризуться між собою
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02.09.2020 19:32 Відповісти
чем сильнее они грызутся между собой (как Вы утверждаете) тем спокойнее соседям
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02.09.2020 19:39 Відповісти
А в ответ крёмлёвские-"И чё?". Или стандартное Этонемы. Как обычно словом.
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02.09.2020 17:19 Відповісти
було б добре щоб частину дози яка призначена Навальному хтось заникав і )(уйлу в щі підлив. В організмі Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок", - представник уряду ФРН - Цензор.НЕТ 5844
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02.09.2020 18:12 Відповісти
Наблюдаем во всей красе нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Надеюсь ********* новые санкции будут ещё полезнее чем все предыдущие.
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02.09.2020 17:23 Відповісти
Пару дней назад США уже ввели "химические" санкции против нескольких НИИ РФ, видно специалистам сразу было всё ясно.
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02.09.2020 17:31 Відповісти
Хотелося бы надеятся, но что-то гложут смутные сомнения. Дело отравления Скрыпалей тому пример. Пошумели и затихли. И это в ведущей европейской стране траванули, не в каком-то Мухосранске.
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02.09.2020 18:37 Відповісти
ща хабаровск обвинят и одним ударом прихлопнут и навального и митинги.
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02.09.2020 17:25 Відповісти
Так там уже и нет никаких митингов
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02.09.2020 18:04 Відповісти
А в паралельній Європі будують ПП-2. Для того, щоби було за що розробляти Новічок.
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02.09.2020 17:27 Відповісти
Пора уже переименовывать "новичок" в "традицию".
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02.09.2020 17:29 Відповісти
В "бывалого" Germany says Russia’s Navalny poisoned with nerve agent - Цензор.НЕТ 9034
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02.09.2020 17:41 Відповісти
*****, підставляй торбу для солодких пряніків.)))
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02.09.2020 17:31 Відповісти
Так санкции против эр-эфии теперь "померкнут" уже наконец или снова все в пшик выйдет?
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02.09.2020 17:33 Відповісти
Навальный отравился прокисшим чаем! Потом просто осложнение вперло и все. Мамой клянемся и слово чести офицеров НКВД!
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02.09.2020 17:37 Відповісти
'путенахотятподставить','емуэтоневыгодно'
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02.09.2020 17:37 Відповісти
*************
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02.09.2020 18:32 Відповісти
Этож какой раз валодю ***** "подставляют"?!
Политковская,Немцов,Скрипали,Литвиненко,Березовский и др.
Вот гады.Хуйлофобы какие-то
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02.09.2020 18:36 Відповісти
Новодворскую забыл
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02.09.2020 19:39 Відповісти
Кремлёвского посла уже вызвали в МИД Германии. Запасаемся попкорном.
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02.09.2020 17:38 Відповісти
Он там в МИДе просто нахамит или в лучшем случае сыграет в дурочку..Мол,будете приставать - можем повторить...
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02.09.2020 19:09 Відповісти
Такое поведение не исключено. Но если всё это оставить без жесткой мировой реакции, то где гарантии того, что преступник, войдя в раж, не начнёт травить всех подряд, включая видных западных политиков.
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02.09.2020 19:42 Відповісти
А вот когда и если он войдя в раж начнет их таки травить, не оставляя им никаких гарантий, то может хоть тогда видные западные политики наконец поймут, что жесткую мировую реакцию нужно было проявлять не после, а задолго до того как.....
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02.09.2020 20:37 Відповісти
Новичок-ихтамнет Germany says Russia’s Navalny poisoned with nerve agent - Цензор.НЕТ 4403
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02.09.2020 17:40 Відповісти
С кого-то погоны полетят, которые обещали заказчику, что 'никто ничего не найдет '. Недооценили немцев .
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02.09.2020 17:41 Відповісти
Просто Хутин дал верхушке немцев сигнал: не достроим Северный поток-2 - с вами будет, будет как с Навальным...
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02.09.2020 17:47 Відповісти
Germany says Russia’s Navalny poisoned with nerve agent - Цензор.НЕТ 4130
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02.09.2020 17:50 Відповісти
Думаю фрау Меркель сильно обеспокоится и ускорит строительство Северного потока.
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02.09.2020 17:52 Відповісти
Было бы чем думать
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02.09.2020 17:53 Відповісти
Йа, йа... но...вови... Чек... Йа! ПлЬохо, йа! Отшень плЬохо!! Но!!! Северній поток-2 достроить НАДО! Йа! А то фрау может на пенсион не хватить!
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02.09.2020 17:56 Відповісти
Тогда Навального явно отравили по наводке Интиллидженс Сервис. У них Новичка навалом
.
Если бы Путлер, то он подослал бы к нему очередного чечена с выстрелом в спину и наповал как Немцова
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02.09.2020 17:57 Відповісти
Если Новичок, то фторорганика. Однако и крысиный яд тоже может быть фторорганическим
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02.09.2020 18:00 Відповісти
мля какаяразница человек всё.
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02.09.2020 18:50 Відповісти
Фосфорорганика. Надеемся, что идентифицируют конкретное соединение. Хотя что бы ни идентифицировали аналитики, кацапы скажут "их там нет".
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02.09.2020 23:00 Відповісти
Просто Лёшка стал очередным подопытным "кроликом" для определения оптимальной человеческой дозы: чтобы летальный исход, а в организме следов не оставалось. На то яд и получил название "новичок" и с ним еще проводят эксперименты на людях.
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02.09.2020 18:00 Відповісти
Что бы не оставалось следов, исходное отравляющее вещество должно в организме образовать метаболиты естественного химического состава для человека. И такие яды есть. Здесь же иной случай. Отравители руководствовались иными соображениями. Как с отравлением Литвиненко радиоактивным полонием, который просто не могли после отравления не обнаружить. Или с Ющенко отравлением диоксином, которое больше похоже на изощренную пытку, чем попытку убийства. Но умом россию не понять...
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02.09.2020 23:09 Відповісти
Меркель и Макрон уже выразили свое глубокое беспокойство, на фуршете с ******, или еще впереди?
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02.09.2020 18:01 Відповісти
А сколько нужно времени, чтобы "Novichok" яд сработал (отравили в самолете после взлета?), и сколько было пассажиров рядом дышащим ядом?
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02.09.2020 19:44 Відповісти
Налицо нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, теперь Германии надо юридически правильно всё задокументировать и выходить самой или кому то другому в Международный Суд о процедуре исключения РФ из состава ООН ( Международный Суд является главным судебным органом Организации Объединенных Наций. Международный Суд находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Это единственный из шести главных органов ООН, который находится не в Нью-Йорке. Суд выполняет две основные задачи: разрешение в соответствии с международным правом юридических споров, переданных ему на рассмотрение государствами, и вынесение консультативных заключений по юридическим вопросам, запрашиваемых должным образом на то уполномоченными органами и специализированными учреждениями ООН.)
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02.09.2020 18:10 Відповісти
Это может быть пестицид, а не боевое ОВ. Сначала должны эксперты конкретно определить состав, а не класс химсоединений по их действию на человеческий организм.
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02.09.2020 23:14 Відповісти
У россиян что бы они не делали получается либо "калашников" либо "новичок". Либо агрессия, либо убийства, либо отравления, либо подложные анализы мочи.. А вообще конечно полный капец. Недавнее отравление Скрипалей, потом еще ряд отравлений в Европе и в РФ ( не столь громких), я уж молчу об убийстве Немцова, и вот опять.. Путин как бы говорит миру " Ну нет у вас методов против Кости Сапрыкина" ( из фильма " Место встречи изменить нельзя") И правда нет.. Потому что на этом фоне Меркель опять сказала что " Северный поток 2" нужно обязательно достроить..
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02.09.2020 18:21 Відповісти
Во многих случаях ***** выгоднее не убить подитического противника, а сильно подорвать его здоровье. Если убить - на смену ему придет другой, умный и энергичный. А так возглавлять оппозицию будет человек с подорванным здоровьем. Да и статья, если дело дойдет до суда, помягче.
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02.09.2020 20:59 Відповісти
А Литвиненко?
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02.09.2020 23:15 Відповісти
Меркель наверное в замешательстве, нужно отреагировать, но как-же друг Вольдемар?
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02.09.2020 18:54 Відповісти
Погано мураховскій полоскав навального,сліди трутки таки лишились.Може і посмертно хєроя раши отримати.---------" Кремлёвский мамковед5 дней назад

🎖👨🏻‍⚕️Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда был доставлен Навальный с борта S7 после отравления, сегодня секретным указом Президента награждён званием Героя Российской Федерации."
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02.09.2020 19:15 Відповісти
Зеленський бачить, що путіну все сходить з рук і ''мотає на ус'' Поки б'ють і підпалюють, але не побояться пійти далі. Про що думають українці, яі досі дівіряютъ і довіряютъ?
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02.09.2020 19:24 Відповісти
Новічок можна купіть в каждай аптєкє і вообще єго формула на вікіпедії! шах і мат!
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02.09.2020 19:51 Відповісти
Невже є ще дурники які вірять в цю маячню?. В організмі Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок", - представник уряду ФРН - Цензор.НЕТ 4866
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02.09.2020 20:25 Відповісти
Ооооо на севере сегодня вечером будет зарево!)))))
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02.09.2020 21:18 Відповісти
 
 