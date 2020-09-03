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Новини За кордоном
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МЗС закликає запровадити проти Росії санкції через отруєння Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС закликає запровадити проти Росії санкції через отруєння Навального

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту відреагувати на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою групи "Новачок" запровадженням санкцій проти Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Гостро засуджуємо черговий злочинний акт російської влади, яка продовжує наступ на демократію та права людини в РФ та за кордоном", - йдеться в заяві.

Українські дипломати переконані, що міжнародна спільнота має належним чином відреагувати на розправу Кремля над опозиційним політиком.

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"Тільки одностайна рішуча позиція й твердий осуд цивілізованого світу, включно із санкціями, можуть змусити владу Росії припинити чинити злочини, брутально порушуючи прави людини та руйнуючи правові засади світоустрою як щодо провідних опозиційних політиків, так і цілих держав", - додали в МЗС.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
МИД Украины, переживающий за демократию, представляет нынешнюю власть Украины?

Ту самую власть, которая без доказательств держит невиновных в СИЗО уже год, которая занимается поджогами домов и машин своих опонентов?
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03.09.2020 01:59
+4
публичное заявление - это одно, а жесткие санкции - совсем другое", - написал Голобуцкий. Он уточнил, что с попыткой убийства лидера российской оппозиции Кремль перешел на новый этап.
Западу следует отреагировать на инцидент с Навальным жесткими санкциями, в частности, на экономику, блокировкой "Северного потока-2" и квотами на экспорт российского газа, персональных санкций, заморозкой счетов. В связи с падением спроса экономика Европы, легко справится с последствиями таких мер, в отличие от российской.
В ином случае, предупредил Голобуцкий, итоги истории будут трагическими.

"Если этот прецедент с боевыми ядовитыми веществами в политике будет проигнорирован, Европе и США не стоит удивляться, когда Кремль перейдет к системным кровавым демаршам везде в ЕС, куда дотянется и имеет свои "исторические интересы", - написал Голобуцкий.
Он уточнил, что под угрозой не только Украина, Грузия, Сирия, Армения, но Черногория, Молдова и т.д.
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03.09.2020 03:16
+4
В 2012 году РАБссия была на 4 месте в Мире по объему экономики и 5 триллионов в год бабосов.Сегодня РАБссия на 20 месте со скромным годовым бюджетом в 220 ярдов долларов...Для сравнения... бюджет штата Калифорния больше РАБссиянскага...
Санкции не работают... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051 МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051
показати весь коментар
03.09.2020 03:52
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МИД Украины, переживающий за демократию, представляет нынешнюю власть Украины?

Ту самую власть, которая без доказательств держит невиновных в СИЗО уже год, которая занимается поджогами домов и машин своих опонентов?
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03.09.2020 01:59 Відповісти
в сизо держат подозреваемых в убийстве.А так как рдин из них пошёл на сделку, то не волнуйся, Казадоев, сядут усе.
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03.09.2020 02:16 Відповісти
Ну и что там тогда год расследовали?
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03.09.2020 03:26 Відповісти
А тебе не понятно? Так как сизо год за два идёт, то половина из них ушло в отрицалоао, чтобы тянуть следствие, а один - на сделку.
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03.09.2020 09:50 Відповісти
А что не так в заявлении МИДа? И в призыве введения новых санкций против Мордора?
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03.09.2020 03:37 Відповісти
Ну , это ж не порошенко взывает, а мид. Поэтому это и подвергается критике. На самом деле, все правильно наше мид делает.
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03.09.2020 07:34 Відповісти
емЗЕес
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03.09.2020 06:00 Відповісти
Это та самая власть которая орала про торговлю на крови , а сейчас товарооборот с ********* 42 миллиарда долларов ( со слов вчерашнего поста на цензоре ) .
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03.09.2020 07:47 Відповісти
публичное заявление - это одно, а жесткие санкции - совсем другое", - написал Голобуцкий. Он уточнил, что с попыткой убийства лидера российской оппозиции Кремль перешел на новый этап.
Западу следует отреагировать на инцидент с Навальным жесткими санкциями, в частности, на экономику, блокировкой "Северного потока-2" и квотами на экспорт российского газа, персональных санкций, заморозкой счетов. В связи с падением спроса экономика Европы, легко справится с последствиями таких мер, в отличие от российской.
В ином случае, предупредил Голобуцкий, итоги истории будут трагическими.

"Если этот прецедент с боевыми ядовитыми веществами в политике будет проигнорирован, Европе и США не стоит удивляться, когда Кремль перейдет к системным кровавым демаршам везде в ЕС, куда дотянется и имеет свои "исторические интересы", - написал Голобуцкий.
Он уточнил, что под угрозой не только Украина, Грузия, Сирия, Армения, но Черногория, Молдова и т.д.
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03.09.2020 03:16 Відповісти
МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3303
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03.09.2020 06:45 Відповісти
Запретить *****,лет на 200,посещать украинский крым.
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03.09.2020 03:17 Відповісти
А тебе Dnipro-гнида сдрыснуть за поребрик.
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03.09.2020 03:40 Відповісти
ваттан,пей сабельник.хорошо восстанавливает клетки мозга
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03.09.2020 03:47 Відповісти
Как ты,гнида,бояру? Хлебай сам. Из-за поребрика.
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03.09.2020 03:54 Відповісти
А как ?
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03.09.2020 03:40 Відповісти
Да никак.За Скрипалей ввели санкции.И шо?!
***** эти санкции,как мертвому припарка.
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03.09.2020 03:44 Відповісти
"Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество"
а почему Министерство иностранных дел Украины зеленого пихателя мендельсонши ни к чему не призывает?
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03.09.2020 03:22 Відповісти
Лукашеску едет на чай к Путлеру.... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 371
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03.09.2020 03:35 Відповісти
Отрааили,а он слава Богу не умер! Странное отравление.
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03.09.2020 03:39 Відповісти
Странное? Все мокщи-рукожопы. Ничего странного.
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03.09.2020 03:43 Відповісти
та у вас все через сраку - танком бы його переихали - от и кацапьске дило було б.
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03.09.2020 03:47 Відповісти
Не умер, потому как пилот самолета оказался Человеком.
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03.09.2020 07:36 Відповісти
А что на ********* пилотами самолёта обычно обезьяны работают?
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03.09.2020 09:39 Відповісти
РАБссиянские хакеры готовят широкомасштабную атаку на избирательные участки по всем штатам США 3 ноября,в день выборов президента Байдена МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 7339Трампыч защити Омерику от уродов Мавзолея....
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03.09.2020 03:40 Відповісти
Так они и атакуют,шоб Трамп опять стал президентом.
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03.09.2020 03:50 Відповісти
В 2012 году РАБссия была на 4 месте в Мире по объему экономики и 5 триллионов в год бабосов.Сегодня РАБссия на 20 месте со скромным годовым бюджетом в 220 ярдов долларов...Для сравнения... бюджет штата Калифорния больше РАБссиянскага...
Санкции не работают... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051 МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051
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03.09.2020 03:52 Відповісти
в 2012 была на 6 месте. в этом году, грят, немцы из-за короны просядут и россия будет уже на 5-м.
для сравнения: бюджет москвы больше бюджета украины.
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03.09.2020 07:15 Відповісти
Цифры прям космические, из чьей то Википедии наверное
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03.09.2020 08:18 Відповісти
МИД России: Призываем страны ЕС и США ввести против нас ваши санкции. Скоро вы исчерпаете свой запас санкций, если будете так остро реагировать на всякую тривиальную чушь.
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03.09.2020 03:57 Відповісти
спасибa за сдачу - "против нас ваши санкции"
введется...
санкции вводятся не против моли - так шо жужжи пока...
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03.09.2020 04:06 Відповісти
пиццу хочешь?
не не масковатный суррогат, а нормальную?
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03.09.2020 04:15 Відповісти
а шо там со скрипалями?
в родину возвернуться не хочуть?
недоотравленая доця вроде хотела? - я бы дуре не мешал....
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03.09.2020 03:59 Відповісти
ССр дохляк производил в лучшие годы 16,5 % Мирового продукту.Рабссия сегодня производит полтора процента Мирового продукту... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 2062Зато Вяличие прет со всех дырок вонючего Мавзолея...,иак что болйся Омерика и НАТО...РАБссия сегодня с Новичком и Полонинм всех убьеть.... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 2642
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03.09.2020 04:05 Відповісти
украина в 91 году была 6-ой экономикой европы. счас даже молдаване лучше живут...
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03.09.2020 07:19 Відповісти
Абсолютно правильно!
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03.09.2020 04:28 Відповісти
сегодняшний зеленый украинский мид - насмешка над мидами нормальных стран.
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03.09.2020 04:39 Відповісти
Стесняюсь спросить: а Навальный из уна-унсо или пс?
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03.09.2020 05:29 Відповісти
Спектакль с Навальным придумали для Меркельши,дабы заставить Даму достроитьь Северный поток МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 8892
Но в Германии есть тамкой дядька Вольфанг Ишингер послал РАБссию на большой и толстый... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 8892
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03.09.2020 05:38 Відповісти
Яким хоч боком ми до того навального і того "отруєння"?
В будь-якої нормальної людини виникне питання - що ж це за "новачок" такий, яким Росія всіх труїть і ще нікого вдало не отруїла? МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 5619
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03.09.2020 05:47 Відповісти
Яка рашістляндія такі й у неї отрути та вакцини !
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03.09.2020 05:55 Відповісти
МЗС не про те говориш, не вчись у Вовки ... Щось на ОЦЕ! заяви, прокоментуй... "Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о необходимости исключить из ТКГ Витольда Фокина. Об этом он сказал в эфире Эспрессо TV.
По словам Кравчука, он не имеет никакого отношения к назначению Фокина первым заместителем главы делегации. Решение о назначении их на соответствующие должности принималось Офисом президента."
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03.09.2020 05:53 Відповісти
МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 8448 МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 9585 АСТАНАВИТЕСЬ.....
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03.09.2020 06:07 Відповісти
Вчера публикуют новость о том что страна агрессор во главе с фашистом Путиным на 6 году войны является вторым после Китая торговым партнером Украины а сегодня о санкциях )) У нас на верху вообще вменяемые люди страной управляют?
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03.09.2020 06:15 Відповісти
Вчера забыли опубликовать, что, например, Антонов выпустил самолёт без единой запчасти из рашки. Эти запчасти были заменены на украинские и/ или произведённые в Штатах. Это и есть настоящая победа. А это заявление МИДа есть выражением позиции всего государства и является 'непонятным' только для вас.
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03.09.2020 07:46 Відповісти
Юлька, Мендель, ты что ли? А чё Клоун уже по сайтам не выслеживает своих оппонентов?
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03.09.2020 09:43 Відповісти
Второй торговый партнер Украины....РАБсссия... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 4739 МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 4739Анекдот...покупаем Новичок и Полоний?
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03.09.2020 06:33 Відповісти
Ради интереса зашел в АТБ посмотреть что ж такого поставоляет в Украину рюсскае быдло на миллиарды долларов...на прилавках завались чего только нет...рюсскава ДЕРЬМА НОЛЬ.... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 9604
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03.09.2020 06:37 Відповісти
да и польше украинского того же не найдешь. и слава богу.
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03.09.2020 07:22 Відповісти
І ми, Химко, люди...
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03.09.2020 06:39 Відповісти
Оч. расстаивают такие демарши страны, где по вине ************ 15К погибших, десятки тысяч искалеченных физически и морально, но нет, мид страны выведен из равновесия отравлением навального - проводника рускай идеи, убежденного русификацера крыма, единственной заслугой которого является то, что он где-то там в душе называет ***** *****м...
Могу на вскидку назвать 1001 причину реагировать на кацапскую подлость... да вот только как реагировать, когда за Той Стороной кацапов не разглядеть...
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03.09.2020 06:51 Відповісти
От також в очі кинулось, ще б бутербродик йому в Берлін послали. Для України Навальний такий самий імперець, як і *****.
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03.09.2020 09:45 Відповісти
Во всем виновать Порошенко,обосрал РАБссию даже выступая в Конгрессе США в сентябре 2014 года... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3054Назвав рюский мир МУДАКАМИ...
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03.09.2020 06:56 Відповісти
Заяви мзс - фейк, якщо ротожопний отвір зє цього не озвучив власним язьіком
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03.09.2020 06:57 Відповісти
Эти заяви опубикованы на официальном сайте нашего МИДа и являются отражением политики Украины в целом и нашего президента в частности. Так что , 'ротожопий' - это вы.
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03.09.2020 07:42 Відповісти
Пояснюю для рогоносних: розміщення заяв на сайті ВАШОГО ЗЄмзс дорівнює розміщенню об'яв на сайті лохЮА. Честь маю.
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03.09.2020 13:23 Відповісти
обеспокоится забыли - и бубу нихт абижатен!
бо повсмоминаем и тоговлю на крови и оман с мальдивами.
шаха кто убил? - все на карандаше (с адресами) - а шаха нет...
ленка в шлепках есть - шаха нет...
зачем, засранцы зеленые, оманского шаха прижмурили?
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03.09.2020 07:04 Відповісти
Зеговно с какого перепугу на хозяев наезжает ?
Куда смотрит мертвяк и навинской ?
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03.09.2020 08:07 Відповісти
Щойно в ефірі Радіо Свобода міністр Кулеба підтвердив, що ЄвроСоюз з першого жовтня припиняє санкції проти касапів (інтерв'ю писалось 03.09,).73/43%зебіли, ви досягли цього всі разом!
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05.09.2020 16:41 Відповісти
 
 