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Новости За рубежом
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МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы "Новичок" введением санкций против Российской Федерации.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Резко осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - сказано в заявлении.

Украинские дипломаты уверены, что международное сообщество должно отреагировать надлежащим образом на расправу Кремля над оппозиционным политиком.

Читайте на Цензор.НЕТ: До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не нашли, - Песков

"Только единодушная решительная позиция и твердой осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - добавили в МИД.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Также на Цензор.НЕТ: ЕС и НАТО осудили отравление Навального "Новичком" и требуют от Москвы объяснений

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Читайте также: Меркель: Навальный - жертва преступления

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
МИД Украины, переживающий за демократию, представляет нынешнюю власть Украины?

Ту самую власть, которая без доказательств держит невиновных в СИЗО уже год, которая занимается поджогами домов и машин своих опонентов?
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03.09.2020 01:59
+4
публичное заявление - это одно, а жесткие санкции - совсем другое", - написал Голобуцкий. Он уточнил, что с попыткой убийства лидера российской оппозиции Кремль перешел на новый этап.
Западу следует отреагировать на инцидент с Навальным жесткими санкциями, в частности, на экономику, блокировкой "Северного потока-2" и квотами на экспорт российского газа, персональных санкций, заморозкой счетов. В связи с падением спроса экономика Европы, легко справится с последствиями таких мер, в отличие от российской.
В ином случае, предупредил Голобуцкий, итоги истории будут трагическими.

"Если этот прецедент с боевыми ядовитыми веществами в политике будет проигнорирован, Европе и США не стоит удивляться, когда Кремль перейдет к системным кровавым демаршам везде в ЕС, куда дотянется и имеет свои "исторические интересы", - написал Голобуцкий.
Он уточнил, что под угрозой не только Украина, Грузия, Сирия, Армения, но Черногория, Молдова и т.д.
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03.09.2020 03:16
+4
В 2012 году РАБссия была на 4 месте в Мире по объему экономики и 5 триллионов в год бабосов.Сегодня РАБссия на 20 месте со скромным годовым бюджетом в 220 ярдов долларов...Для сравнения... бюджет штата Калифорния больше РАБссиянскага...
Санкции не работают... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051 МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051
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03.09.2020 03:52
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МИД Украины, переживающий за демократию, представляет нынешнюю власть Украины?

Ту самую власть, которая без доказательств держит невиновных в СИЗО уже год, которая занимается поджогами домов и машин своих опонентов?
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03.09.2020 01:59 Ответить
в сизо держат подозреваемых в убийстве.А так как рдин из них пошёл на сделку, то не волнуйся, Казадоев, сядут усе.
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03.09.2020 02:16 Ответить
Ну и что там тогда год расследовали?
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03.09.2020 03:26 Ответить
А тебе не понятно? Так как сизо год за два идёт, то половина из них ушло в отрицалоао, чтобы тянуть следствие, а один - на сделку.
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03.09.2020 09:50 Ответить
А что не так в заявлении МИДа? И в призыве введения новых санкций против Мордора?
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03.09.2020 03:37 Ответить
Ну , это ж не порошенко взывает, а мид. Поэтому это и подвергается критике. На самом деле, все правильно наше мид делает.
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03.09.2020 07:34 Ответить
емЗЕес
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03.09.2020 06:00 Ответить
Это та самая власть которая орала про торговлю на крови , а сейчас товарооборот с ********* 42 миллиарда долларов ( со слов вчерашнего поста на цензоре ) .
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03.09.2020 07:47 Ответить
публичное заявление - это одно, а жесткие санкции - совсем другое", - написал Голобуцкий. Он уточнил, что с попыткой убийства лидера российской оппозиции Кремль перешел на новый этап.
Западу следует отреагировать на инцидент с Навальным жесткими санкциями, в частности, на экономику, блокировкой "Северного потока-2" и квотами на экспорт российского газа, персональных санкций, заморозкой счетов. В связи с падением спроса экономика Европы, легко справится с последствиями таких мер, в отличие от российской.
В ином случае, предупредил Голобуцкий, итоги истории будут трагическими.

"Если этот прецедент с боевыми ядовитыми веществами в политике будет проигнорирован, Европе и США не стоит удивляться, когда Кремль перейдет к системным кровавым демаршам везде в ЕС, куда дотянется и имеет свои "исторические интересы", - написал Голобуцкий.
Он уточнил, что под угрозой не только Украина, Грузия, Сирия, Армения, но Черногория, Молдова и т.д.
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03.09.2020 03:16 Ответить
МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3303
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03.09.2020 06:45 Ответить
Запретить *****,лет на 200,посещать украинский крым.
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03.09.2020 03:17 Ответить
А тебе Dnipro-гнида сдрыснуть за поребрик.
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03.09.2020 03:40 Ответить
ваттан,пей сабельник.хорошо восстанавливает клетки мозга
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03.09.2020 03:47 Ответить
Как ты,гнида,бояру? Хлебай сам. Из-за поребрика.
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03.09.2020 03:54 Ответить
А как ?
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03.09.2020 03:40 Ответить
Да никак.За Скрипалей ввели санкции.И шо?!
***** эти санкции,как мертвому припарка.
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03.09.2020 03:44 Ответить
"Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество"
а почему Министерство иностранных дел Украины зеленого пихателя мендельсонши ни к чему не призывает?
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03.09.2020 03:22 Ответить
Лукашеску едет на чай к Путлеру.... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 371
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03.09.2020 03:35 Ответить
Отрааили,а он слава Богу не умер! Странное отравление.
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03.09.2020 03:39 Ответить
Странное? Все мокщи-рукожопы. Ничего странного.
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03.09.2020 03:43 Ответить
та у вас все через сраку - танком бы його переихали - от и кацапьске дило було б.
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03.09.2020 03:47 Ответить
Не умер, потому как пилот самолета оказался Человеком.
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03.09.2020 07:36 Ответить
А что на ********* пилотами самолёта обычно обезьяны работают?
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03.09.2020 09:39 Ответить
РАБссиянские хакеры готовят широкомасштабную атаку на избирательные участки по всем штатам США 3 ноября,в день выборов президента Байдена МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 7339Трампыч защити Омерику от уродов Мавзолея....
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03.09.2020 03:40 Ответить
Так они и атакуют,шоб Трамп опять стал президентом.
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03.09.2020 03:50 Ответить
В 2012 году РАБссия была на 4 месте в Мире по объему экономики и 5 триллионов в год бабосов.Сегодня РАБссия на 20 месте со скромным годовым бюджетом в 220 ярдов долларов...Для сравнения... бюджет штата Калифорния больше РАБссиянскага...
Санкции не работают... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051 МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3051
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03.09.2020 03:52 Ответить
в 2012 была на 6 месте. в этом году, грят, немцы из-за короны просядут и россия будет уже на 5-м.
для сравнения: бюджет москвы больше бюджета украины.
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03.09.2020 07:15 Ответить
Цифры прям космические, из чьей то Википедии наверное
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03.09.2020 08:18 Ответить
МИД России: Призываем страны ЕС и США ввести против нас ваши санкции. Скоро вы исчерпаете свой запас санкций, если будете так остро реагировать на всякую тривиальную чушь.
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03.09.2020 03:57 Ответить
спасибa за сдачу - "против нас ваши санкции"
введется...
санкции вводятся не против моли - так шо жужжи пока...
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03.09.2020 04:06 Ответить
пиццу хочешь?
не не масковатный суррогат, а нормальную?
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03.09.2020 04:15 Ответить
а шо там со скрипалями?
в родину возвернуться не хочуть?
недоотравленая доця вроде хотела? - я бы дуре не мешал....
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03.09.2020 03:59 Ответить
ССр дохляк производил в лучшие годы 16,5 % Мирового продукту.Рабссия сегодня производит полтора процента Мирового продукту... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 2062Зато Вяличие прет со всех дырок вонючего Мавзолея...,иак что болйся Омерика и НАТО...РАБссия сегодня с Новичком и Полонинм всех убьеть.... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 2642
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03.09.2020 04:05 Ответить
украина в 91 году была 6-ой экономикой европы. счас даже молдаване лучше живут...
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03.09.2020 07:19 Ответить
Абсолютно правильно!
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03.09.2020 04:28 Ответить
сегодняшний зеленый украинский мид - насмешка над мидами нормальных стран.
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03.09.2020 04:39 Ответить
Стесняюсь спросить: а Навальный из уна-унсо или пс?
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03.09.2020 05:29 Ответить
Спектакль с Навальным придумали для Меркельши,дабы заставить Даму достроитьь Северный поток МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 8892
Но в Германии есть тамкой дядька Вольфанг Ишингер послал РАБссию на большой и толстый... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 8892
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03.09.2020 05:38 Ответить
Яким хоч боком ми до того навального і того "отруєння"?
В будь-якої нормальної людини виникне питання - що ж це за "новачок" такий, яким Росія всіх труїть і ще нікого вдало не отруїла? МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 5619
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03.09.2020 05:47 Ответить
Яка рашістляндія такі й у неї отрути та вакцини !
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03.09.2020 05:55 Ответить
МЗС не про те говориш, не вчись у Вовки ... Щось на ОЦЕ! заяви, прокоментуй... "Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о необходимости исключить из ТКГ Витольда Фокина. Об этом он сказал в эфире Эспрессо TV.
По словам Кравчука, он не имеет никакого отношения к назначению Фокина первым заместителем главы делегации. Решение о назначении их на соответствующие должности принималось Офисом президента."
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03.09.2020 05:53 Ответить
МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 8448 МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 9585 АСТАНАВИТЕСЬ.....
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03.09.2020 06:07 Ответить
Вчера публикуют новость о том что страна агрессор во главе с фашистом Путиным на 6 году войны является вторым после Китая торговым партнером Украины а сегодня о санкциях )) У нас на верху вообще вменяемые люди страной управляют?
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03.09.2020 06:15 Ответить
Вчера забыли опубликовать, что, например, Антонов выпустил самолёт без единой запчасти из рашки. Эти запчасти были заменены на украинские и/ или произведённые в Штатах. Это и есть настоящая победа. А это заявление МИДа есть выражением позиции всего государства и является 'непонятным' только для вас.
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03.09.2020 07:46 Ответить
Юлька, Мендель, ты что ли? А чё Клоун уже по сайтам не выслеживает своих оппонентов?
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03.09.2020 09:43 Ответить
Второй торговый партнер Украины....РАБсссия... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 4739 МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 4739Анекдот...покупаем Новичок и Полоний?
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03.09.2020 06:33 Ответить
Ради интереса зашел в АТБ посмотреть что ж такого поставоляет в Украину рюсскае быдло на миллиарды долларов...на прилавках завались чего только нет...рюсскава ДЕРЬМА НОЛЬ.... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 9604
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03.09.2020 06:37 Ответить
да и польше украинского того же не найдешь. и слава богу.
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03.09.2020 07:22 Ответить
І ми, Химко, люди...
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03.09.2020 06:39 Ответить
Оч. расстаивают такие демарши страны, где по вине ************ 15К погибших, десятки тысяч искалеченных физически и морально, но нет, мид страны выведен из равновесия отравлением навального - проводника рускай идеи, убежденного русификацера крыма, единственной заслугой которого является то, что он где-то там в душе называет ***** *****м...
Могу на вскидку назвать 1001 причину реагировать на кацапскую подлость... да вот только как реагировать, когда за Той Стороной кацапов не разглядеть...
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03.09.2020 06:51 Ответить
От також в очі кинулось, ще б бутербродик йому в Берлін послали. Для України Навальний такий самий імперець, як і *****.
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03.09.2020 09:45 Ответить
Во всем виновать Порошенко,обосрал РАБссию даже выступая в Конгрессе США в сентябре 2014 года... МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального - Цензор.НЕТ 3054Назвав рюский мир МУДАКАМИ...
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03.09.2020 06:56 Ответить
Заяви мзс - фейк, якщо ротожопний отвір зє цього не озвучив власним язьіком
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03.09.2020 06:57 Ответить
Эти заяви опубикованы на официальном сайте нашего МИДа и являются отражением политики Украины в целом и нашего президента в частности. Так что , 'ротожопий' - это вы.
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03.09.2020 07:42 Ответить
Пояснюю для рогоносних: розміщення заяв на сайті ВАШОГО ЗЄмзс дорівнює розміщенню об'яв на сайті лохЮА. Честь маю.
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03.09.2020 13:23 Ответить
обеспокоится забыли - и бубу нихт абижатен!
бо повсмоминаем и тоговлю на крови и оман с мальдивами.
шаха кто убил? - все на карандаше (с адресами) - а шаха нет...
ленка в шлепках есть - шаха нет...
зачем, засранцы зеленые, оманского шаха прижмурили?
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03.09.2020 07:04 Ответить
Зеговно с какого перепугу на хозяев наезжает ?
Куда смотрит мертвяк и навинской ?
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03.09.2020 08:07 Ответить
Щойно в ефірі Радіо Свобода міністр Кулеба підтвердив, що ЄвроСоюз з першого жовтня припиняє санкції проти касапів (інтерв'ю писалось 03.09,).73/43%зебіли, ви досягли цього всі разом!
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05.09.2020 16:41 Ответить
 
 