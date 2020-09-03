МИД призывает ввести против России санкции из-за отравления Навального
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы "Новичок" введением санкций против Российской Федерации.
Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.
"Резко осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - сказано в заявлении.
Украинские дипломаты уверены, что международное сообщество должно отреагировать надлежащим образом на расправу Кремля над оппозиционным политиком.
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"Только единодушная решительная позиция и твердой осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - добавили в МИД.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.
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Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Ту самую власть, которая без доказательств держит невиновных в СИЗО уже год, которая занимается поджогами домов и машин своих опонентов?
Западу следует отреагировать на инцидент с Навальным жесткими санкциями, в частности, на экономику, блокировкой "Северного потока-2" и квотами на экспорт российского газа, персональных санкций, заморозкой счетов. В связи с падением спроса экономика Европы, легко справится с последствиями таких мер, в отличие от российской.
В ином случае, предупредил Голобуцкий, итоги истории будут трагическими.
"Если этот прецедент с боевыми ядовитыми веществами в политике будет проигнорирован, Европе и США не стоит удивляться, когда Кремль перейдет к системным кровавым демаршам везде в ЕС, куда дотянется и имеет свои "исторические интересы", - написал Голобуцкий.
Он уточнил, что под угрозой не только Украина, Грузия, Сирия, Армения, но Черногория, Молдова и т.д.
***** эти санкции,как мертвому припарка.
а почему Министерство иностранных дел Украины зеленого пихателя мендельсонши ни к чему не призывает?
Санкции не работают...
для сравнения: бюджет москвы больше бюджета украины.
введется...
санкции вводятся не против моли - так шо жужжи пока...
не не масковатный суррогат, а нормальную?
в родину возвернуться не хочуть?
недоотравленая доця вроде хотела? - я бы дуре не мешал....
Но в Германии есть тамкой дядька Вольфанг Ишингер послал РАБссию на большой и толстый...
В будь-якої нормальної людини виникне питання - що ж це за "новачок" такий, яким Росія всіх труїть і ще нікого вдало не отруїла?
По словам Кравчука, он не имеет никакого отношения к назначению Фокина первым заместителем главы делегации. Решение о назначении их на соответствующие должности принималось Офисом президента."
Могу на вскидку назвать 1001 причину реагировать на кацапскую подлость... да вот только как реагировать, когда за Той Стороной кацапов не разглядеть...
бо повсмоминаем и тоговлю на крови и оман с мальдивами.
шаха кто убил? - все на карандаше (с адресами) - а шаха нет...
ленка в шлепках есть - шаха нет...
зачем, засранцы зеленые, оманского шаха прижмурили?
Куда смотрит мертвяк и навинской ?